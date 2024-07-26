Російські військові атакували цивільного у Кіндійці, що на Херсонщині

Чоловіка госпіталізували до лікарні в Херсоні.

Російська армія у п'ятницю, 26 липня, скинула вибухівку на житлове подвір'я у Кіндійці Херсонського району. Внаслідок обстрілів постраждав чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Відомо, що близько 18:00 російські військові скинули вибухівку з дрона на подвір’я житлового будинку у Кіндійці. Внаслідок вибуху постраждав 56-річний чоловік.

Глава МВА Роман Мрочко додав, що чоловіка госпіталізували до Херсонської лікарні з вибуховою травмою, а також пораненням плеча, руки та ноги.