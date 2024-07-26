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СБУ повідомила про нову підозру гауляйтеру "ЛНР" Пасічнику

Гауляйтер організував "мобілізацію" на тимчасово окупованій території Луганщини.

СБУ повідомила про нову підозру гауляйтеру "ЛНР" Пасічнику
Фото: СБУ

Служба безпеки України задокументувала нові злочини колаборанта Леоніда Пасічника – очільника окупаційної адміністрації терористичної організації "ЛНР".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Відомо, що Пасічник організував примусову мобілізацію мешканців тимчасово захопленої частини території Луганщини до окупаційних угруповань Південного військового округу РФ.

"Починаючи з 19 лютого 2022 року гауляйтер підписав декілька розпоряджень щодо "введення воєнного стану" та "мобілізації" на тимчасово захопленій частині регіону.

Це стало формальною підставою для того, щоб рашисти насильно "призвали"мна війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств", — зазначають у відомстві.

Мова йде про чоловіків віком від 18 років, яких після нетривалої підготовки на полігонах відправляють на "м’ясні" штурми позицій ЗСУ на східному фронті.

Як повідомляють у відомстві, за наявними даними, понад 70% "мобілізованих" загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Пасічнику про нову підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

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