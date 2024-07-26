В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
В НСЗУ пояснили аномалію у 40-50% кесарських розтинів у частині українських пологових
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Словаччина озброює Україну – попри власне небажання
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Єрмак є потужним менеджером. Я його поважаю за результат. Він робить те, що я йому кажу, – Зеленський
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Пологових в Україні має стати значно менше, — НСЗУ
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Близько 10 будинків та об'єкт інфраструктури пошкоджені внаслідок атаки в Житомирській області
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Кринки. Ніхто не хотів відступати
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Ірина Кондратова, НСЗУ: «Медзаклад, де менш ніж 500 пологів на рік, небезпечний для життя жінки та її новонародженої дитини»
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Слідство вважає, що він – лише виконавець
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
Україна не зупиняла транзиту нафти: що затіяли друзі Кремля в ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

У РФ суд арештував ще одного колишнього заступника міністра оборони у справі про корупцію

Булгакова помістили у СІЗО “Бутирка”.

У РФ суд арештував ще одного колишнього заступника міністра оборони у справі про корупцію
Дмитро Булгаков
Фото: Коммерсантъ

У Росії суд арештував ще одного колишнього заступника міністра оборони у справі про корупцію – Дмитра Булгакова. Про це повідомляє російський “Коммерсантъ”. 

Булгакову обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, з ним проводяться слідчі дії.

У міністерстві Дмитро Булгаков відповідав за матеріально-технічне забезпечення. Свою посаду він обійняв у 2008 році. У вересні 2022 року його звільнили з посади у зв'язку з переходом до Управління генеральних інспекторів Міноборони.

Його помістили у СІЗО “Бутирка”.

Подробиці справи не розкривають.

  • У квітні колишнього заступника голови Міноборони Тимура Іванова заарештували за звинуваченням у масштабному шахрайстві. Він не визнав провини. 
  • Російське медіа "Важные истории" стверджує, що справжньою причиною кримінального переслідування заступника міністра оборони Росії Тімура Іванова є не корупція, а державна зрада.
  • Після арешту Іванова під варту відправили ще трьох генералів: начальника головного управління кадрів Міноборони Юрія Кузнєцова (підозрюють у хабарництві), колишнього командувача 58-ї армії генерал-майора Івана Попова (підозрюють у шахрайстві) та начальника головного управління зв'язку Міноборони Вадима Шамаріна (підозрюють у хабарництві). 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies