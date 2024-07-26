У РФ суд арештував ще одного колишнього заступника міністра оборони у справі про корупцію

У Росії суд арештував ще одного колишнього заступника міністра оборони у справі про корупцію – Дмитра Булгакова. Про це повідомляє російський “Коммерсантъ”.
Булгакову обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, з ним проводяться слідчі дії.
У міністерстві Дмитро Булгаков відповідав за матеріально-технічне забезпечення. Свою посаду він обійняв у 2008 році. У вересні 2022 року його звільнили з посади у зв'язку з переходом до Управління генеральних інспекторів Міноборони.
Його помістили у СІЗО “Бутирка”.
Подробиці справи не розкривають.
- У квітні колишнього заступника голови Міноборони Тимура Іванова заарештували за звинуваченням у масштабному шахрайстві. Він не визнав провини.
- Російське медіа "Важные истории" стверджує, що справжньою причиною кримінального переслідування заступника міністра оборони Росії Тімура Іванова є не корупція, а державна зрада.
- Після арешту Іванова під варту відправили ще трьох генералів: начальника головного управління кадрів Міноборони Юрія Кузнєцова (підозрюють у хабарництві), колишнього командувача 58-ї армії генерал-майора Івана Попова (підозрюють у шахрайстві) та начальника головного управління зв'язку Міноборони Вадима Шамаріна (підозрюють у хабарництві).