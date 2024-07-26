У РФ суд арештував ще одного колишнього заступника міністра оборони у справі про корупцію

У Росії суд арештував ще одного колишнього заступника міністра оборони у справі про корупцію – Дмитра Булгакова. Про це повідомляє російський “Коммерсантъ”.

Булгакову обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту, з ним проводяться слідчі дії.

У міністерстві Дмитро Булгаков відповідав за матеріально-технічне забезпечення. Свою посаду він обійняв у 2008 році. У вересні 2022 року його звільнили з посади у зв'язку з переходом до Управління генеральних інспекторів Міноборони.

Його помістили у СІЗО “Бутирка”.

Подробиці справи не розкривають.