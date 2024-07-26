На Волині перекрили канал ввезення в Україну фальсифікованих ліків із Росії та Білорусі

У Волинській області правоохоронці перекрили канал ввезення в Україну фальсифікованих ліків російського та білоруського виробництва.

Про це повідомили у Нацполіції.

Медикаменти завозились контрабандним шляхом транзитом Польщу.

Організував канал ввезення та збуту фальсифікованих медпрепаратів 48-річний житель Волинської області. Він залучив до злочинної діяльності чотирьох спільників.

Щоб збувати фальсифіковані медзасоби, ділки створили інтернет магазини, профільні групи у соцмережах та месенджерах. Доставка ліків покупцям здійснювалася через поштові сервіси, а їх оплата – накладеним платежем, або через перерахунок коштів на карткові рахунки фігурантів.

Щомісячний грошовий оборот зловмисників від продажу фальсифікованих лікарських засобів становив понад 2 мільйони гривень.

24 липня поліцейські провели шість обшуків за місцями зберігання медпрепаратів та проживання фігурантів. В результаті були вилучені російські та білоруські медикаменти, понад 2 мільйони гривень у різній валюті, чорнові записи фігурантів, товарно-транспортні накладні про відправку лікарських засобів поштовим зв’язком.

Фото: Нацполіція Вилучені гроші під час обшуків

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно, проведення експертизи та правової кваліфікації злочину.