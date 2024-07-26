Джерела видання Astra повідомили, що цієї ночі ЗСУ вдарили з ATACMS по території військового аеродрому в Новофедорівці.

Джерела російського видання Astra в екстрених службах анексованого регіону підтвердили влучення по аеродрому “Саки” в Криму, внаслідок якого знищено РЛС та поранено двох військових.

Видання зазначає, що цієї ночі ЗСУ вдарили з ATACMS по території військового аеродрому в Новофедорівці Сакського району. В результаті є влучення по боєкомплекту, сталася пожежа. Поранено двох військовослужбовців – вони отримали осколкові поранення.

Крім того, ракета ATACMS також вразила місце дислокації російської ППО за 5 км від села Шовковичне у Сакському районі. В результаті було знищено радіолокаційну станцію.

Загалом, за даними джерел, ЗСУ вдарили по Криму 4-ма ракетами ATACMS, дві з них, як зазначається, були збиті.