Окупанти за добу здійснили 39 обстрілів прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, є поранені

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 39 обстрілів (124 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Ніжин – 2 вибухи, ймовірно БПЛа типу «Шахед». В результаті обстрілу травмовано 3 цивільні особи, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житловий гуртожиток.
Семенівська громада:
Лісківщина – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Сновська громада:
Клюси – 8 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Городнянська громада:
Берилівка – 15 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Новгород-Сіверська громада:
Ковпинка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Кам’янська Слобода – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Сумська область
Сумський район:
Рясне – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Костянтинівка – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.
Басівка – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Павлівка – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Локня – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Волфине – 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Запсілля – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Порозок – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Миропілля – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 100 мм; 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Славгород – 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм.
Охтирський район:
Велика Писарівка – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Олександрівка – 3 обстріли: 11 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Пономаренки – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Конотопський район:
Бунякине – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Шосткинський район:
Білокопитове – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Нововасилівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Середина-Буда – 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу пошкоджено вишку мобільного зв’язку.
Уланове – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.
Дружба – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Бобилівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Бачівськ – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Шалигине – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Велика Берізка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Харківська область
Богодухівський район:
Тимофіївка – 7 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.