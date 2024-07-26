Окупанти за добу здійснили 39 обстрілів прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, є поранені

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

Ніжин – 2 вибухи, ймовірно БПЛа типу «Шахед». В результаті обстрілу травмовано 3 цивільні особи , пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житловий гуртожиток.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 39 обстрілів (124 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Зокрема, відомо про 3-х поранених у Ніжині внаслідок атаки “шахедів”.

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