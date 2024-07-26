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Окупанти за добу здійснили 39 обстрілів прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, є поранені

Зокрема, відомо про 3-х поранених у Ніжині внаслідок атаки “шахедів”. 

Окупанти за добу здійснили 39 обстрілів прикордоння Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, є поранені
Фото: unn.ua

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби нараховано 39 обстрілів (124 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область 

Ніжин – 2 вибухи, ймовірно БПЛа типу «Шахед». В результаті обстрілу травмовано 3 цивільні особи, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та житловий гуртожиток.

Семенівська громада:

Лісківщина – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Сновська громада:

Клюси – 8 вибухів, ймовірно міномет 82 мм.

Городнянська громада:

Берилівка – 15 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Новгород-Сіверська громада:

Ковпинка – 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Кам’янська Слобода – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Сумська область  

Сумський район: 

Рясне – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон; 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Костянтинівка – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа.

Басівка – 1 вибух, ймовірно скид ВОГ з БПЛа; 3 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. 

Павлівка – 4 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Локня – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. 

Волфине – 2 обстріли: 10 вибухів, ймовірно міномет 82 мм. 

Запсілля – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Порозок – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Миропілля – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 100 мм; 3 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Славгород – 1 вибух, ймовірно міномет 120 мм.

Охтирський район: 

Велика Писарівка – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Олександрівка – 3 обстріли: 11 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Пономаренки – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон; 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Конотопський район:

Бунякине – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Шосткинський район:

Білокопитове – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Нововасилівка – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм. 

Середина-Буда – 4 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон. В результаті обстрілу пошкоджено вишку мобільного зв’язку.

Уланове – 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрон.

Дружба – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Бобилівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Бачівськ – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. 

Шалигине – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Велика Берізка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Харківська область 

Богодухівський район: 

Тимофіївка – 7 вибухів, ймовірно міномет 82 мм. 

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення уточнюється.

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