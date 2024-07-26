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На Харківському напрямку захисники вчора відбили дев'ять штурмів, не припинялися зіткнення і на Куп'янському

Найбільша кількість атак знову була на Покровському напрямку. 

На Харківському напрямку захисники вчора відбили дев'ять штурмів, не припинялися зіткнення і на Куп'янському
Фото: 53 ОМБр імені князя Володимира Мономаха

За добу в Україні зафіксували 147 бойових зіткнень. Росія завдала одного ракетного удару (одна ракета) і 90 авіаударів (151 КАБ), провела понад 4900 обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню. 

На Харківському напрямку захисники відбивали дев'ять штурмових дій ворога біля Глибокого, Вовчанська і Тихого. Про це повідомив у ефірі телемарафону речник Генштабу Дмитро Гуцуляк.

На Куп'янському напрямку відбулося десять бойових зіткнень поблизу Стельмахівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Синьківки. 

"На Лиманському напрямку росіяни атакували 13 разів неподалік Макіївки, Невського і у Серебрянському лісництві", – сказав він.

На Сіверському захисники відбивали шість штурмовий дій поблизу Спірного, Верхньокам'янського, Миколаївки та Іванодар'ївки.

На Краматорському напрямку російська армія атакувала 11 разів в районах Іванівського, Часового Яру, Калинівки, Григорівки та Майського.

На Торецькому ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка і Залізного.

На Покровському захисники відбили 43 штурмові дії окупантів у районах населених пунктів Воздвиженка, Іванівка, Тимофіївка, Веселе, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Новожеланне, Яснобродівка, Прогрес і Калинове. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоселівки Першої і Воздвиженки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 19 атак біля Красногорівки, Костянтинівки та Парасковіївки.

На Времівському росіяни 14 разів штурмували біля Великої Новосілки, Водяного, Костянтинівки та Роздольного.

На Оріхівському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах Малої Токмачки, Юр'ївки, Щербаків та Новоандріївки.

"На Придніпровському напрямку усі атаки росіян також не мали успіху під час штурму наших оборонних рубежів на лівобережжі Дніпра", – сказав речник Генштабу. 

  • Командувач Нацгвардії Олександр Півненко думає, що через місяць Росія втратить наступальні можливості на багатьох напрямках і перейде там в оборону. На яких саме – не уточнив. 
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