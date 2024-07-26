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Росія імпортувала заборонені для неї мікросхеми на 4 мільярди доларів

У ракеті, яка вдарила по лікарні "Охматдит" у Києві, був американський чип. 

Росія імпортувала заборонені для неї мікросхеми на 4 мільярди доларів
Уламки ракети X-101 на місці влучання в "Охматдит"
Фото: СБУ

Видання New York Times провело розслідування щодо закупівлі Росією високотехнологічних товарів в обхід санкцій. Як виявилося, від початку вторгнення до України жодні обмеження не завадили Кремлю імпортувати мікросхеми та чипи на суму 4 мільярди доларів.

Одним з посередників, який дозволяв Москві уникати проблем із постачанням електроніки, була і залишається група компаній з Гонконгу. Ймовірно, саме про цю антисанкційну схему говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, коли під час візиту просив тамтешню адміністрацію запобігати подібним незаконним діям.

Кремль використовує отримані мікросхеми для виготовлення зброї, яку спрямовує проти цивільного населення та інфраструктури України. Журналісти стверджують, що ракета Х-101, якою росіяни вдарили по лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня, мала всередині чип FPGA - такі виробляють відомі американські технологічні корпорації AMD та Intel, які спеціалізуються на різноманітних процесорах.    

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