Аналіз ООН вказує на “високу ймовірність” прямого влучання російської ракети в “Охматдит”

Смертельний удар по дитячій лікарні в Києві, ймовірно, був спричинений прямим попаданням російської ракети, заявила у вівторок голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль, пише Reuters.

Удар серед білого дня був частиною масштабної атаки, у результаті якої загинули щонайменше 41 людина по всій Україні, включно з дітьми. У Кремлі заявили, що по лікарні вдарила українська протиракетна зброя, а не Росія.

“Аналіз відеозапису та оцінка, зроблена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого влучення, а не пошкодження через перехоплення”, – заявила Даніель Белль.

Вона додала, що її команда, яка відвідала місце влучання в понеділок, не може зробити остаточного висновку, але, схоже, ракету запустила Російська Федерація.

За словами Белль, у лікарні на момент атаки перебувало близько 670 дітей-пацієнтів і близько 1000 співробітників.

“Персонал перемістив дітей у бункер вчора вранці, коли вперше спрацювали сирени повітряної тривоги, інакше жертв було б набагато більше”, – сказала вона.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки у Києві пошкоджено понад 100 будинків, 6 будинків доведеться розібрати. Людей, які проживали в обстріляних будинках, розмістили у гуртожитках міста. Тим часом у Києві кількість загиблих збільшилася до 31 людини. Постраждало 117 осіб.