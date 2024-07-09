Фінансування будуть збільшувати в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови. Крім того, кожній родині з дітьми буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини.

Операційна, в якій оперували дитину під час ракетного удару

Сьогодні, 9 липня, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що держава повністю відбудує «Охматдит».

“Сьогодні ми спрямовуємо з резервного фонду держбюджету 100 млн грн на першочергові відновлювальні роботи в “Охматдиті”. Далі будемо збільшувати фінансування в міру того, як буде підготовлено проєкт відбудови”, – зазначив Шмигаль.

Він повідомив, що кожній родині з дітьми, яка постраждала від вчорашньої атаки, разом з ЮНІСЕФ буде виділена допомога у розмірі 10 тис. 800 грн на кожного члена родини.

За його словами, президент Володимир Зеленський поставив завдання в найкоротші терміни знайти локацію для переїзду лікарів та маленьких пацієнтів зі зруйнованих та пошкоджених корпусів. Такі локації вже знайдені. Це Київські обласні клінічні лікарні №1 та №2. Надаємо відповідне доручення про початок переміщення.

Прем’єр також подякував усім, хто відгукнувся на збір коштів на користь “Охматдиту” через платформу United24: “Буквально за кілька годин вдалося зібрати 100 млн грн. Ці ресурси також підуть на відновлення лікарні”.

Нагадаємо, внаслідок російської ракетної атаки у Києві пошкоджено понад 100 будинків, 6 будинків доведеться розібрати. Людей, які проживали в обстріляних будинках, розмістили у гуртожитках міста. Тим часом у Києві кількість загиблих збільшилася до 31 людини. Постраждало 117 осіб.