На території "Охматдиту" повністю зруйновані дві підстанції, — ДТЕК

Внаслідок атаки 8 липня на території "Охматдиту" повністю зруйновані дві підстанції. Наразі енергетики під'єднали лікарню до мобільних трансформаторів.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Якщо говорити про Охматдит — на території цієї лікарні було дві підстанції, вони повністю зруйновані. Від них живилася вся інфраструктура лікарні, тому вчора ми оперативно надавали допомогу у встановленні мобільних трансформаторних підстанцій, для того, щоб заживити по тимчасовій схемі ті приміщення лікарні, які потребують цього, вони працювали вчора на генераторах там, певні приміщення заживлювали", — зазначив Сахарук.

За словами Сахарука, відновлювати потрібно буде підстанції та обладнання, оскільки це була інфраструктура лікарні. Визначати етапи відновлення будуть з місцевою владою.

Ракетний удар по лікарні "Охматдит"