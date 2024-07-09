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На території "Охматдиту" повністю зруйновані дві підстанції, — ДТЕК

Етапи відновлення енергетичних об'єктів лікарні визначатимуть з місцевою владою.

На території "Охматдиту" повністю зруйновані дві підстанції, — ДТЕК
Фото: Інна Варениця

Внаслідок атаки 8 липня на території "Охматдиту" повністю зруйновані дві підстанції. Наразі енергетики під'єднали лікарню до мобільних трансформаторів.

Про це в ефірі Громадського радіо розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Якщо говорити про Охматдит — на території цієї лікарні було дві підстанції, вони повністю зруйновані. Від них живилася вся інфраструктура лікарні, тому вчора ми оперативно надавали допомогу у встановленні мобільних трансформаторних підстанцій, для того, щоб заживити по тимчасовій схемі ті приміщення лікарні, які потребують цього, вони працювали вчора на генераторах там, певні приміщення заживлювали", — зазначив Сахарук.

За словами Сахарука, відновлювати потрібно буде підстанції та обладнання, оскільки це була інфраструктура лікарні. Визначати етапи відновлення будуть з місцевою владою.

Ракетний удар по лікарні "Охматдит"

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