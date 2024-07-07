"Укрнафта" отримала заявки від шести компаній на спільну розробку 15 родовищ

Виконавчий віцепрезидент з питань корпоративної стратегії та розвитку ПАТ “Укрнафта” Денис Кудін повідомив, що компанія отримала заявки від шести компаній на спільну розробку 15 родовищ із 21, які були запропоновані нею для інвестицій у 2023 році, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми отримали заявки від 6 компаній на 15 родовищ. На 6 родовищ ніхто не подав, на частину родовищ надійшла тільки одна заявка, на інші було по дві, тому доводиться робити певний внутрішній конкурс", – сказав він під час виступу на IV конференції з енергетичного права в Києві в п’ятницю.

За його словами, найбільша пропозиція для інвестицій в одне родовище складає $100 млн, найменша – $7 млн. По останній він уточнив, що це була найкраща пропозиція в найменше родовище.

"Станом на зараз процес (залучення інвесторів, – ред.) триває. Ми пройшли етап прийняття та оцінки пропозицій, фіналізували комерційні умови так, як їх бачать потенційні інвестори. Наступний крок – затвердження цих умов нашою наглядовою радою, розгляд міжвідомочою комісією при Міненерго, а далі – затвердження Кабміном. Ось такий процес, сподіваємося його пройти до кінця календарного року", – зазначив Кудін.