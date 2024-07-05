Завтра графіки відключень застосовуватимуть впродовж всієї доби (доповнено)

У суботу, 6 липня, графіки відключень застосовуватимуть впродовж всієї доби. Також у ДТЕК попередили про застосування світло-сірої зони відключень у кількох областях.
Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК в Telegram.
"За вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: у вечірні години відключення можуть відбуватись в світло-сірій зоні", — ідеться у повідомленні.
В "Укренерго" додали, що 6 липня з 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків відключень. У решту годин – дві черги. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.
- З 9 по 24 липня, за повідомлення "Укренерго", в усіх областях будуть змінені графіки відключень. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.
- Раніше Зеленський повідомив, що Кабінет міністрів найближчим часом представить програми, які допоможуть українцям під час дефіциту електрики та щодо стабілізації мобільного зв’язку.
- Раніше голова Укренерго розповів, що на зростання тривалості відключень упродовж останніх днів вплинули одночасно декілька факторів. Як повідомлялося, останнім часом обленерго змушені відключати по три черги одночасно.