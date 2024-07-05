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Завтра графіки відключень застосовуватимуть впродовж всієї доби (доповнено)

Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина може застосовуватись світло-сіра зона відключень.

Завтра графіки відключень застосовуватимуть впродовж всієї доби (доповнено)

У суботу, 6 липня, графіки відключень застосовуватимуть впродовж всієї доби. Також у ДТЕК попередили про застосування світло-сірої зони відключень у кількох областях.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК в Telegram.

"За вказівкою "Укренерго" графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: у вечірні години відключення можуть відбуватись в світло-сірій зоні", — ідеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що 6 липня з 17:00 до 22:00 будуть задіяні три черги графіків відключень. У решту годин – дві черги. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

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