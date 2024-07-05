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Уряд виділив 2,4 млрд грн на ремонт доріг прифронтових територій і звільнив аграріїв від сплати податку на землю

Також бізнесу прифронтових територій за програмою "5-7-9%". збільшили ліміти для кредитів.

Уряд виділив 2,4 млрд грн на ремонт доріг прифронтових територій і звільнив аграріїв від сплати податку на землю
Засідання уряду на Донеччині 5 липня 2024 року
Фото: КМУ

Кабмін виділив кошти на ремонт доріг прифронтових територій і ухвалив низку рішень для бізнесу і сільгоспвиробників.

Як повідомив на засіданні уряду, яке відбулося на Донеччині, Денис Шмигаль, дороги ремонтуватимуть для посилення обороноздатності та критичної логістики.

"Уряд уже виділив майже 2,4 млрд грн на відновлення доріг прифронтових територій. Це важливо для потреб наших військових, для гуманітарних вантажів, для евакуацію поранених", - додав прем'єр-міністр.

Він додав, що в аграрній сфері КМУ звільнив сільгоспвиробників від сплати податку на землю та надав знижку на перевезення експортної продукції. "На деокупованих територіях аграрії також можуть отримати до 8 тис. грн безповоротної допомоги на 1 гектар землі", - сказав глава уряду.

Крім того, за словами Шмигаля, бізнесу прифронтових територій за програмою "5-7-9%" збільшили ліміти для кредитів та строк їх погашення.

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