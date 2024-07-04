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Отримали підозри двоє осіб, які запропонували майже $2 млн хабара керівництву Держмитслужби

Натомість посадовці мали призначити на посади відповідних людей.

Отримали підозри двоє осіб, які запропонували майже $2 млн хабара керівництву Держмитслужби
Затримання у справі хабара керівництву Держмитслужби

Отримали підозри двоє зловмисників, які за хабар намагалися влаштувати на керівні посади своїх людей у Державній митній службі.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Викрили схему САП і НАБУ.

Слідство встановило, що зловмисники пропонували керівництву Державної митної служби 1 млн дол. за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, ще 500 тис. дол. і 200 тис. дол.– за посади очільників Волинської і Чернівецької митниць відповідно.

Водночас учасники групи обіцяли керівництву ДМС половину доходів, отриманих в результаті незаконної діяльності на митниці.

Наразі одну особу, яка була ініціатором злочину, затримали. Триває слідство.

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