4 липня графіки відключення світла діятимуть протягом доби (доповнено)

У четвер, 4 липня, графіки стабілізаційних відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"4 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — йдеться у повідомленні.
За уточненням "Укренерго", 4 липня, з 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги.
В разі змін споживачів повідомлять.
- Раніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький попереджав, що з 17 червня ситуація в українській енергосистемі буде відчутно складнішою, а в середині двадцятих чисел червня очікують на додатковий крок зниження потужності на АЕС через ремонтну кампанію.
- Голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян повідомив, що полегшення ситуації з відключеннями варто очікувати у серпні.
- Тим часом Кудрицький в інтерв'ю hromadske згодом заявив, що Кабінет Міністрів опрацьовує можливість скасування дії графіків відключень світла для частини прифронтових територій.