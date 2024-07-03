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4 липня графіки відключення світла діятимуть протягом доби (доповнено)

Стабілізаційні відключення діятимуть з 00:00 до 24:00.

4 липня графіки відключення світла діятимуть протягом доби (доповнено)
Фото: EPA/UPG

У четвер, 4 липня, графіки стабілізаційних відключень світла застосовуватимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"4 липня за вказівкою Укренерго графіки відключень будуть застосовуватись впродовж всієї доби", — йдеться у повідомленні.

За уточненням "Укренерго",  4 липня, з 07:00 до 13:00 та з 23:00 до 24:00 будуть задіяні дві черги графіків відключень, у решту годин — три черги.

В разі змін споживачів повідомлять.

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