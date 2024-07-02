Євросоюз відновив мита на яйця і цукор з України

Це пов’язано з тим, що імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.

Європейський Союз з 2 липня знову запровадив тарифні квоти з Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) на імпорт яєць та цукру з України, повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Єврокомісії.

Переглянуті автономні торгові заходи, що діють з 6 червня 2024 року, передбачають так зване «екстрене гальмо» для семи сільськогосподарських товарів, яке автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягнули середньорічного показника, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Для яєць та цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.

Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння.

Зазначається, що з 1 січня 2025 року і до 5 червня 2025 року буде запроваджено нову тарифно-ставкову квоту, що відповідає п'яти дванадцятим від порогу, встановленого для спрацьовування «екстреного гальма». Для яєць цю нову квоту встановлено на рівні 9 662,07 тонни, а для цукру - 109 438,62 тонни.

Як відомо, із 5 червня запрацювали оновлені правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією з ЄС, що діятимуть рік. На деякі агропродукти встановлені квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки. Це стосується шести видів продукції: цукру, яєць, м'яса птиці, кукурудзи, крупи, меду.

На експорт цукру до ЄС квота на рівні 262 тис. т вже вичерпалася. Європейський Союз із 19 червня повернув мита в режимі найбільшого сприяння на овес з України через перевищення встановленої квоти - 4 тис.т.