​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
​Проблема без вирішення: що робити з Джо Байденом
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
У Києві затримали провокаторів, які планували усунути від влади керівництво України
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Заступника генпрокурора Дмитра Вербицького звільнили "за власним бажанням"
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Джерела: Росія прискорено модернізує винищувачі Су-30СМ2. Не виключено, що метою є протидія F-16
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Як наша поведінка впливає на те, як тіло переноситиме спеку
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Зеленський: запит на мобілізацію сформувало керівництво ЗСУ, вона йде за планом
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Десятеро цивільних за друга Гундяєва. Хто він і чи буде продовження?
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
Ексречник Повітряних Сил Ігнат закликав "вгамувати емоції" щодо удару окупантів по Миргороду
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
«Воюючій державі потрібен прозоро обраний, повністю сформований та ефективний КСУ», — голова Дорадчої групи експертів Алеш Залар
ГоловнаЕкономікаДержава

Євросоюз відновив мита на яйця і цукор з України

Це пов’язано з тим, що імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою.

Євросоюз відновив мита на яйця і цукор з України
Фото: pixabay

Європейський Союз з 2 липня знову запровадив тарифні квоти з Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі (ПВЗВТ) на імпорт яєць та цукру з України, повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Єврокомісії. 

Переглянуті автономні торгові заходи, що діють з 6 червня 2024 року, передбачають так зване «екстрене гальмо» для семи сільськогосподарських товарів, яке автоматично спрацьовує, якщо обсяги імпорту досягнули середньорічного показника, зафіксованого в період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Для яєць та цукру цей середній показник становить 23 188,96 тонни та 262 652,68 тонни відповідно.

Оскільки імпорт яєць та цукру з України з початку 2024 року вже перевищує обсяги, встановлені тарифною квотою, додатковий імпорт продовжуватиметься за митами режиму найбільшого сприяння.

Зазначається, що з 1 січня 2025 року і до 5 червня 2025 року буде запроваджено нову тарифно-ставкову квоту, що відповідає п'яти дванадцятим від порогу, встановленого для спрацьовування «екстреного гальма». Для яєць цю нову квоту встановлено на рівні 9 662,07 тонни, а для цукру - 109 438,62 тонни.

Як відомо, із 5 червня запрацювали оновлені правила безмитної та безквотної торгівлі агропродукцією з ЄС, що діятимуть рік. На деякі агропродукти встановлені квоти з розрахунку середнього показника врожаю за другу половину 2021 року та 2022-2023 роки. Це стосується шести видів продукції: цукру, яєць, м'яса птиці, кукурудзи, крупи, меду.

На експорт цукру до ЄС квота на рівні 262 тис. т вже вичерпалася. Європейський Союз із 19 червня повернув мита в режимі найбільшого сприяння на овес з України через перевищення встановленої квоти - 4 тис.т.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies