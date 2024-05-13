ЄС остаточно ухвалив продовження безмитної торгівлі з Україною

Рада ЄС остаточно ухвалила продовження автономних торговельних заходів для України, які передбачають призупинення ввізних мит і квот на український експорт в ЄС.
Про це ідеться на сайті Єврокомісії, пише Укрінформ.
"Призупинення митних зборів і квот для українського експорту в ЄС буде продовжено на ще один рік відповідно до сьогоднішнього рішення Ради ЄС та голосування в Європейському парламенті від 23 квітня. Таким чином, ЄС ще раз підтвердив виконання зобов’язань підтримувати Україну так довго, як буде необхідно", – ідеться в повідомленні.
Автономні заходи торгівлі застосовувалися з червня 2022 року і зумовили певні занепокоєння серед країн Європи. Зокрема, з огляду на суттєве збільшення імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції з України до ЄС у 2022 та у 2023 роках оновлені АЗТ містять посилені захисні механізми.
Це дозволяє застосування швидких коригувальних заходів у разі суттєвих порушень на ринку ЄС, однієї або кількох країн-членів Спільноти.
Відтак, додаткові захисні заходи можуть бути застосовані до таких товарів, як курячі яйця, курятина, цукор, овес, кукурудза, крупа і мед. Якщо обсяг імпорту цих товарів досягатиме середнього щорічного обсягу імпорту з України до ЄС у період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року, ці запобіжники будуть автоматично застосовуватися.
Європейська комісія також проводить консультації з Україною за статтею 29 Угоди про асоціацію ЄС-Україна, щоб погодити більш тривалі часові рамки для подальшої тарифної лібералізації на основі взаємності.
Цей процес має забезпечити стабільні рамкові умови для торгівлі як в Україні, так і в ЄС, для їх фермерів та бізнесу. Ці заходи є важливим кроком до відбудови України та її подальшої інтеграції у внутрішній ринок ЄС.
Оновлені автономні торговельні заходи набудуть чинності 6 червня і діятимуть до 5 червня 2025.
"Економічний безвіз"
- З початком масштабного вторгнення Росії ЄС скасував тарифи на український імпорт, аби підтримати українську економіку. Це було особливо важливим через блокаду росіянами морських шляхів експорту зерна з України. Але раптова поява безмитних зернових заполонила ринки сусідніх країн, таких як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія, що викликало гнів місцевих фермерів, які вважали недорогий український імпорт нечесною конкуренцією. Уряди у відповідь запровадили односторонні неузгоджені заборони, які Єврокомісія називала незаконними, несправедливими та такими, що суперечать принципу солідарності.
- Раніше у закордонних ЗМІ повідомили, що декілька країн ЄС проти продовження безмитного ввезення товарів з України. Минулого тижня Франція і Польща, як і Угорщина та Словаччина, відхилили компромісну угоду щодо розширення безмитного доступу України до ЄС. Париж і Варшава навіть стверджували, що нових обмежень на мед і зерно недостатньо.
- Нещодавно український прем’єр Шмигаль заявив, що Європарламент та Європейська рада попередньо погодили продовження до червня 2025 ввезення українських товарів без мит і квот. Очікується, що ухвалення домовленостей відбудеться вже у квітні.
- Раніше, у січні, Єврокомісія запропонувала продовжити "економічний безвіз" ще на рік, але зі змінами. Зокрема, для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023.
- Якщо угоду схвалять, тимчасове призупинення ввізних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року.
- У січні 2024 міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини звернулися до Брюсселя з вимогою запровадити ввізне мито на українське зерно.
- У березні посли ЄС ухвалили продовження дії торгівельного безвізу з Україною на наступний рік з єдиним уточненням щодо умов застосування захисних обмежень.