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Голова НБУ і посол ЄС в Україні презентували пам’ятну монету "День Європи"

Тираж – до 50 000 штук.

Голова НБУ і посол ЄС в Україні презентували пам’ятну монету "День Європи"
Андрій Пишний і Катаріна Матернова на презентації пам’ятної монети "День Європи"
Фото: НБУ

9 травня, у День Європи голова Національного банку Андрій Пишний із послом ЄС в Україні, головою Представництва ЄС в Україні Катаріною Матерновою презентували пам’ятну монету "День Європи".  

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

На аверсі по центру розмістили стилізований тризуб, ліворуч від нього – офіційне гасло Європейського Союзу: "Єдність у різноманітті". Праворуч – квітковий орнамент, який символізує процвітання та самобутню культуру української держави. 

На реверсі зобразили абревіатури EU та UA, які, переплітаючись, створюють візуальний символ єдності України та Європи. Нижче напис День Європи / Europe day, навколо якого – дванадцять зірок, як і на прапорі ЄС. Дизайн створила художниця Наталія Фандікова. 

пам’ятна монета &quot;День Європи&quot;
Фото: НБУ
пам’ятна монета "День Європи"

Пам’ятна монета має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 50 000 штук.

За словами Пишного, загальний обсяг фінансової допомоги, яку отримала Україна від ЄС з моменту повномасштабного вторгнення Росії, становить 98 млрд євро. 

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