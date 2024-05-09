У Києві стартував Другий міжнародний саміт міст і регіонів. Серед спікерів – Зеленський і Мецола

Другий міжнародний саміт міст і регіонів

У Києві 9 травня, в День Європи, стартував Другий міжнародний саміт міст і регіонів. Серед спікерів заходу – президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Саміт відкрив президент Володимир Зеленський. Він вважає, що Європа змінилася докорінно: континент, який раніше був джерелом конфліктів і протиріч, став опорою мирного співжиття націй.

"Саме це є результатом європейської єдності, верховенства права", – вважає він.

Тому важливо усвідомлювати прогрес, через який пройшов континент. Однак війна Росії в Україні спрямована проти всього європейського проєкту, додав Зеленський. Він порівняв агресію Росії з агресією нацистської Німеччини.

Зеленський додав, що уже в червні повинен розпочатися процес перемовин про вступ України до ЄС. Він попросив і надалі нарощувати співпрацю в Європі.

Президентка Європарламенту під час виступу нагадала обіцянку зробити Україну повноцінним членом ЄС. Український шлях до ЄС багато в чому унікальний, зазначила вона, оскільки треба враховувати необхідність відбудови інфраструктури і економіки.

"Ми повернемося і відбудуємо разом, бо Україна – то Європа, а Європа – то Україна", – сказала вона.

9 травня 1950 року підписали Декларацію Шумана, а потім міністр закордонних справ Франції Робер Шуман оголосив про створення Європейського об’єднання вугілля та сталі, яке згодом перетворилося у Євросоюз.

Перший Міжнародний саміт міст і регіонів відбувся 1 травня 2023.