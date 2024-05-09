Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
Увечері без світла: уже сьогодні Україна може зануритись у темряву
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
Рада дозволила добровільну мобілізацію деяких засуджених
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
60 днів для явки в ТЦК, вручення повісток по-новому й санкції для ухилянтів
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
Затримали двох полковників УДО, які на замовлення ФСБ готували замах на Зеленського
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
В Україні була масштабна повітряна тривога: загроза крилатих ракет та БпЛА (доповнено)
«Магури» атакують Крим
«Магури» атакують Крим
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
Оборонний комітет Ради розглядає дві моделі економічного бронювання: податок від зарплати або за квотами
ГоловнаПолітика

У Києві стартував Другий міжнародний саміт міст і регіонів. Серед спікерів – Зеленський і Мецола

Президентка Європарламенту пообіцяла допомогу в відновленні України. 

У Києві стартував Другий міжнародний саміт міст і регіонів. Серед спікерів – Зеленський і Мецола
Другий міжнародний саміт міст і регіонів
Фото: скріншот

У Києві 9 травня, в День Європи, стартував Другий міжнародний саміт міст і регіонів. Серед спікерів заходу – президентка Європарламенту Роберта Мецола.

Саміт відкрив президент Володимир Зеленський. Він вважає, що Європа змінилася докорінно: континент, який раніше був джерелом конфліктів і протиріч, став опорою мирного співжиття націй.

"Саме це є результатом європейської єдності, верховенства права", – вважає він.

Тому важливо усвідомлювати прогрес, через який пройшов континент. Однак війна Росії в Україні спрямована проти всього європейського проєкту, додав Зеленський. Він порівняв агресію Росії з агресією нацистської Німеччини.

Зеленський додав, що уже в червні повинен розпочатися процес перемовин про вступ України до ЄС. Він попросив і надалі нарощувати співпрацю в Європі.

Президентка Європарламенту під час виступу нагадала обіцянку зробити Україну повноцінним членом ЄС. Український шлях до ЄС багато в чому унікальний, зазначила вона, оскільки треба враховувати необхідність відбудови інфраструктури і економіки.

"Ми повернемося і відбудуємо разом, бо Україна – то Європа, а Європа – то Україна", – сказала вона. 

9 травня 1950 року підписали Декларацію Шумана, а потім міністр закордонних справ Франції Робер Шуман оголосив про створення Європейського об’єднання вугілля та сталі, яке згодом перетворилося у Євросоюз.

Перший Міжнародний саміт міст і регіонів відбувся 1 травня 2023.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies