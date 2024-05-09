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Профільний комітет підтримав звільнення Кубракова

Його міністерство мають розділити на два: окремо інфраструктури, окремо – регіонального розвитку.

Профільний комітет підтримав звільнення Кубракова
Олександр Кубраков
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Парламентський комітет з питань транспорту та інфраструктури підтримав звільнення віцепрем'єра-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова

Його міністерство мають розділити на два: окремо інфраструктури, окремо – регіонального розвитку. Про рішення повідомила перша заступниця голови інфраструктурного комітету Юлія Клименко. 

"Комітет інфраструктури підтримав відставку Кубракова", – сказала вона. 

Кубраков, коментуючи в Facebook поставу про його звільнення, сказав, що його на засідання фракції та комітету не запрошували.

"Керівництво фракції та очільник Уряду Денис Шмигаль зі мною це рішення не обговорювали. На засідання фракції та профільного комітету не був запрошений", – написав він. 

Розглядати звільнення міністра в сесійній залі парламенту мають уже сьогодні. А от призначення нового міністра регіонального розвитку та окремо міністра інфраструктури сьогодні не буде, написав нардеп Ярослав Железняк. Джерела LB.ua в парламенті повідомляли, що призначення нових урядовців можливе через два тижні. 

За даними нардепів, Кубракова "понизять" до посади міністра інфраструктури.

Окрім цього, Рада також має звільнити міністра агрополітики Сольського, який є підозрюваним по справі про розкрадання землі. 

Тема відставки Кубракова піднімається на вперше. 19 квітня співрозмовники LB.ua підтвердили, що Рада може відправити у відставку віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова, віцепремʼєр-міністра з питань реінтеграції Ірину Верещук, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра аграрної політики Миколу Сольського, одного з членів Рахункової палати. Під питанням звільнення генпрокурора України Андрія Костіна. Але вже 22 квітня співрозмовники сказали, що на засіданні малої фракції СН не змогли ухвалити рішення щодо урядовців. 

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