Україна провела новий раунд переговорів із Португалією щодо укладення безпекової угоди

Переговори з Португалією про укладення безпекової угоди

Україна провела новий раунд переговорів із Португалією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це йдеться на сайті Президента України.

Українську офіційну делегацію, відповідно до указу Президента, очолює керівник ОПУ Андрій Єрмак. Перемовини 8 травня провів заступник глави Офісу Ігор Жовква.

Він повідомив, що вдалося досягти "значного прогресу за результатами чергового раунду".

"Сподіваємося на підписання угоди нашими лідерами у найближчому майбутньому", – додав Жовква.

Сторони продовжили роботу над проєктом документа і узгодили графік майбутніх заходів на найвищому рівні з метою підписання угоди.