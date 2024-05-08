Рада закликала світ визнати депортацію кримських татар у 1944 році актом геноциду

Також Рада закликала світ вимагати від РФ скасувати незаконні обмеження на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інституції, зокрема йдеться про Меджліс.

Сьогодні, 8 травня, Верховна Рада прийняла звернення у зв’язку з 80-ми роковинами геноциду кримськотатарського народу 1944 року (законопроєкт 11237).

“За” проголосували 317 народних обранців, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

У документі зазначається, що у зв’язку з 80-ми роковинами геноциду кримськотатарського народу 1944 року та вшануванням Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, а також пам’яті представників кримськотатарського народу, які, як і їхні предки, стали жертвами сучасного людиноненависницького російського режиму в російсько-українській війні, Верховна Рада України закликає уряди та парламенти іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї:

визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році актом геноциду кримськотатарського народу і долучитися 18 травня до вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу;

сприяти відновленню державного суверенітету України над тимчасово окупованими РФ територіями, включно з Автономною Республікою Крим і містом Севастополем;

підтримати створення Спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України для притягнення винних до відповідальності;

активно долучатися до заходів у рамках Міжнародної Кримської платформи на урядовому та парламентському рівнях з метою припинення тимчасової окупації Криму;

вимагати від РФ як держави-члена Організації Об’єднаних Націй та постійного члена Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, що систематично не виконує своїх обов’язків, скасувати незаконні обмеження на право кримськотатарського народу зберігати свої представницькі інституції, зокрема виконати рішення Міжнародного суду Організації Об’єднаних Націй щодо відновлення роботи Меджлісу кримськотатарського народу.

Нагадаємо, в Україні може з'явитися меморіал жертвам геноциду кримських татар. Зараз ведеться робота над проєктом, обговорюють місце його розміщення.