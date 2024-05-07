Шольц: ЄС доопрацьовує домовленість щодо використання 90% доходів від активів РФ на оборону України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що близько 90% доходів, отриманих від заморожених російських активів, мають бути витрачені на оборону України, повідомляє DW.
"В Європі є консенсус щодо того, що ми хочемо використати прибутки від заморожених російських активів […] Це значна сума, кілька мільярдів на рік. Ми також досягли домовленості, яка зараз допрацьовується, про використання близько 90% цих коштів на цілі української оборони", – сказав Шольц у понеділок, 6 травня, журналістам після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі.
За його словами, важливо також погодитися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівлі зброї не тільки в ЄС, але й у всьому світі.
- Україна просить союзників передати їй заморожені кошти Росії, але поки що є згода лише на передачу прибутків від цих коштів. При цьому йдеться про прибуток, накопичений після 15 лютого 2024, коли в країнах ЄС досягли згоди стосовно використання цих коштів на потреби України. 5 млрд євро, накопичений до цієї згоди, не передадуть.
- Нещодавно видання Bloomberg повідомило, що США ведуть переговори з країнами-партнерами щодо виділення Україні ще 50 млрд доларів. План передбачає використання прибутку від заморожених російських активів. Лідери країн G-7 зустрінуться в Італії в червні для обговорення цього питання.