Шольц: ЄС доопрацьовує домовленість щодо використання 90% доходів від активів РФ на оборону України

Канцлер Німеччини зазначив, що йдеться про кілька мільярдів на рік.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що близько 90% доходів, отриманих від заморожених російських активів, мають бути витрачені на оборону України, повідомляє DW.

"В Європі є консенсус щодо того, що ми хочемо використати прибутки від заморожених російських активів […] Це значна сума, кілька мільярдів на рік. Ми також досягли домовленості, яка зараз допрацьовується, про використання близько 90% цих коштів на цілі української оборони", – сказав Шольц у понеділок, 6 травня, журналістам після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі.

За його словами, важливо також погодитися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівлі зброї не тільки в ЄС, але й у всьому світі.