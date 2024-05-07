ЄС введе обмеження на перевалку російського зрідженого газу у блоці, але не заборонить СПГ, ‒ The Guardian

Проєкт 14-го пакету санкції Європейського союзу проти Росії пропонує ввести обмеження на товари та послуги, пов’язані з російським зрідженим (скрапленим) природним газом.
Про це пише The Guardian.
Європейська комісія хоче запровадити обмеження на перевалку СПГ в ЄС, щоб зупинити експорт російського газу до країн, що не входять до ЄС, через порти блоку.
Євросоюз також хоче заборонити нові інвестиції, товари та послуги для будівництва терміналів для зрідженого газу у російській Арктиці.
“Проте пропозиції не містять заборони на російський СПГ, який, на відміну від левової часкти трубопровідного газу, продовжує імпортуватися до ЄС”, ‒ зазначає видання.
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- Кілька днів тому Politico написало, що Європейська комісія готова невдовзі оприлюднити пропозицію про заборону перепродажу московського скрапленого газу в портах ЄС. Комісія також звернеться з проханням ввести обмеження на три майбутні російські проєкти з видобутку СПГ.
- Санкції мають торкнутися лише близько чверті російських прибутків від СПГ у розмірі 8 мільярдів євро. Від санкцій для СПГ Росії найбільше постраждають три імпортери: іспанська Naturgy, французька Elengy та бельгійська Fluxys, які мають довгострокові контракти з російським проєктом "Ямал СПГ".
- Інші пункти майбутнього пакета санкцій, який мають погодити усі 27 країн ЄС, включають обмеження на корисні копалини, заборону діяльності транспортних організацій, бодай чверть яких належить РФ, недопуск до портів 11 суден, які працюють на збагачення російської військової економіки, та низку санкцій проти Білорусі за сприяння агресії.
- Також пропонується ввести санкції проти олігарха і колишнього українського нардепа Віктора Медведчука за маніпулювання ЗМІ та спотворення фактів. У ЄС хочуть заборонити проросійське видання “Voice of Europe”, яке фінансує Медведчук, так само як російське державне інформаційне агентство “Риа Новости”, газети “Российская газета” та “Известия”.