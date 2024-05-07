Головне за ніч та ранок вівторка, 7 травня: бої на Авдіївському напрямку, обстріли прикордоння Чернігівщини і Сумщини

Нічна повітряна атака, 97 бойових зіткнень, майже пів сотні відбитих штурмів на Бахмутському та Авдіївському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 97 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 2 ракетних та 83 авіаційних ударів, здійснив 101 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 17 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Новий, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 31 атаку в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровське, Сокіл, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Невельське Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 7 травня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1160 окупантів, 25 танків, 14 бронемашин. Втрати російської армії від початку вторгнення склали близько 476 460 осіб.

Про інші втрати ворога – в новині.

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Загалом упродовж доби нараховано 46 обстрілів (234 вибухи) із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

Більше інформації – в новині.

У так званій інавгурації Путіна, яка відбудеться сьогодні в Москві, братимуть участь шість країн Євросоюзу, повідомило Радіо Свобода з посиланням на отриманий ним відповідний перелік.

За даними журналістів, це Франція, Угорщина, Словаччина, Кіпр, Мальта та Греція. Ще станом на вчора відправити свого представника на захід збиралася Бельгія, але на ранок вже передумала.

Учора агентство Reuters писало, що участь в путінській інавгурації братимуть сім країн ЄС, зокрема Франція. Дипломатиче джерело повідомило "Суспільному", що участь французького посла в церемонії не означатиме визнання Володимира Путіна легітимним.

Видання The Independent з посиланням на дослідження супутникових знімків стверджує, що Росія практично припинила використання Кримського мосту для транспортування вантажів військового призначення.

За три місяці спостереження експерти української розвідувальної агенції Molfar зафіксували лише одне проходження мостом потяга забезпечення ворожого війська: 29 лютого він перевіз 55 цистерн з паливом.

Для військових цілей росіяни тепер здебільшого використовують маршрути, що пролягають тимчасово окупованими територіями. Що ж до мосту, то ним щодня курсують лише чотири пасажирських потяги та один вантажний.

Видання робить висновок, що знищення Кримського мосту стає для України менш пріоритетною військовою ціллю.

Натомість британські військові вважають, що міст є стратегічною ціллю номер один.

ЗМІ переконують, що ГУР проведе операцію зі знищення мосту у першій половині 2024-го. На руйнування мосту натякнув і представник України в ООН Сергій Кислиця.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!