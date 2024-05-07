Гуманітарна допомога повинна максимально адресувати потреби людей

Потрібно чітко розуміти, чого потребують люди
Кінцеві бенефіціари діяльності гуманітарних організацій – люди, які потребують допомоги. Дуже важливо чути їхні голоси, каже Сара Гілдінг дер Ведувен:
“Ми використовуємо термін “відповідальність перед постраждалим населенням” (“accountability to affected populations”), проте, простими словами це означає запитувати людей про їхні потреби".
Сара Гілдінг дер Ведувен підкреслила важливість включення місцевих акторів у гуманітарне реагування.
"Очевидно, для ефективного гуманітарного реагування треба розуміти специфіку регіону, тому що у кожному ситуація дуже різна. Організації на місцях знають її набагато краще. Тому дуже важливо включити їх в уже існуючу архітектуру надання гуманітарної допомоги," – додала вона.
Пані Сара наголошує на важливості поєднання формальних та неформальних механізмів координації, щоб надавати гуманітарну допомогу якомога швидше. А також – обмінюватися досвідом. “Така координація означатиме, що архітектура гуманітарного реагування використовує усі наявні потужності”, – говорить Сара Гілдінг дер Ведувен.
Обмежене фінансування вимагає пріоритизації потреб
Щодо фінансування гуманітарного реагування пані Сара зазначила: “Ми повинні продовжувати адвокувати необхідність надання гуманітарної допомоги Україні. І мова не тільки про її кількість, а про якість. Цьогоріч для забезпечення потреб гуманітарного реагування потрібно приблизно 3.1 млрд доларів. Якщо ми їх отримаємо, зможемо зробити все заплановане. Якщо ні — матимемо пріоритезувати потреби."
Якщо ти хочеш допомогти усім — ти не допоможеш нікому
Пріоритизація потреб — один з найскладніших етапів роботи у гуманітарному реагуванні, наголосила пані Сара.
“Пріоритизація має залежати від критичності потреб. Спочатку ми складаємо список потреб, які можливо адресувати з нашого боку, і після цього плануємо фінансування," — пояснила вона.
Обговорення модерував Андрій Кулаков, координатор Програми для Спільноти Аспен Інституту Київ.
Програма «Relief for Ukraine: екосистема підтримки українців» реалізується Аспен Інститутом Київ за ініціативи CORE Response.