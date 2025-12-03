Вийти на роботу зможуть, але далеко не всі: як запрацює держпідтримка родин з дітьми з 2026 року

Однак диявол криється в деталях, ще частина з них досі невідома. LB.ua вивчив ухвалений закон і сходив на розмову до першої заступниці міністра соціальної політики Людмили Шемелинець. Нижче скорочена версія розмови.

Уже з 1 січня 2026 року в Україні збільшують виплати, якими обіцяють стимулювати народжуваність. І вводять програму «єЯсла», яка спонукатиме жінок виходити з декрету на роботу. Тільки на це виділяють 29 млрд грн.

Фото: надано пресслужбою Перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець

Коротка довідка з цифрами

За ухваленим законом, нові розміри підвищених виплат з 1 січня 2026 року:

7 000 грн щомісяця як допомога у зв'язку з вагітністю та пологами для жінок, які не є застрахованими та не мають страхового стажу;

50 000 грн – одноразова допомога при народженні дитини, її виплатять одноразово;

7 000 грн — щомісячна допомога по догляду за дитиною, допоки їй не виповниться рік;

8 000 грн – щомісячна допомога за програмою "єЯсла" для догляду за дитиною 1-3 років;

8 000 грн – щомісячна допомога за програмою "єСадок" для догляду за дитиною 4-6 років;

5 000 грн — одноразова допомога для учнів перших класів на придбання шкільного приладдя за програмою "Пакунок школяра".

Право на ці виплати має людина, яка має встановлене опікунство над дитиною. Батьки дітей, народжених у 2025-му році, яким ще не буде року станом на 1 січня 2026-го, матимуть право на виплату по догляду за дитиною – 7000 грн/ міс – до досягнення однорічного віку. Так само діти, яким уже є рік, до трьох років після 1 січня матимуть право на виплату єЯсла. Допомога по догляду за дитиною з інвалідністю до досягнення однорічного віку буде 10 500 грн. У законодавстві прописано, що коли закінчується одна програма, вже з наступного місяця ви маєте право на наступну за рівнем.

Як це запрацює

Що каже статистика народжуваності?

За статистикою 2021 року, в нас народилося 274 тисячі дітей. За статистикою 2024-го – 176 тисяч. За прогнозом, в цьому році матимемо близько 180 000 народжених дітей. По цих цифрах розраховували виплати. Сподіваємося, що зміни, які ухвалила Верховна Рада і які ми напрацьовуємо, сприятимуть збільшенню народжуваності.

Фото: EPA/UPG

Поясніть як мамі дівчинки чотирьох років. Як запропоновані виплати мають мене мотивувати народжувати ще? На що ви опиралися в розрахунках?

Додаткові виплати мають дати вам відчути підтримку від держави. За нашими розрахунками, [нова] виплата на дитину за період з року до трьох – 350 000 грн. При сьогоднішніх 41 280 грн це значно збільшена сума.

Вочевидь, виплати потребували збільшення, але чи спрацює ця політика, аби ми побачили хоча б той самий приріст народжуваності? Чи були перемовини, можливо, з аналітичними центрами, які проводили глибші дослідження, чи фокус-групи з жінками? На що ви опиралися?

За дослідженням наших міжнародних партнерів, 68% жінок, в яких є діти від року до трьох, не працюють. Їх питали, що б сприяло народженню дитини, а також — виходу на роботу. 29% тих, хто вагається, і 26% тих, хто планують народжувати, сказали, що державна підтримка матиме значення, бо для них найстрашніше – залишитися в невизначеній фінансовій ситуації.

Тобто жінки мали на увазі саме фінансову підтримку чи комплекс різних політик?

Дослідження ґрунтувались на підтримці від держави.

єЯсла

Пдтримка буває різна, не тільки фінансова. Давайте на практичні речі. Комунальні садки бувають дуже різні. Десь вони дійсно закривають батькам потреби і вони можуть виходити на роботу, а десь саме політика роботи комунальних садків не дозволяє мамам вийти на роботу. Як це враховувалося в політиках, які ви розробляли?

Саме виходячи з цього і була введена програма єЯсла, яка пропонує щомісячно 8 000 грн на 2026 рік. Мама матиме можливість або найняти няню, або віддати дитину в приватний садочок.

Фото: Інна Варениця Під час святкування Вербної неділі , 13 квітня 2025 р.

Як це на практиці запрацює? Умовно, моїй дитині два роки, я вирішую почати повертатися на роботу. Різке повернення може бути травматичним для всіх членів родини. І не завжди мама може одразу в два роки дитині вийти на повний робочий день. Десь потрібна часткова зайнятість, половина ставки тощо на якийсь період. В ухваленому законі немає інших опцій для отримання цих 8000 грн на ясла, окрім одразу повного робочого дня.

Так, але ми проводили різні опитування і багато роботодавців готові частково давати можливість мамам працювати дистанційно. Тому, думаю, коли є бажання — є тисяча можливостей.

У мене є велике коло мам, які мають дітей такого віку. Буває, що родині потрібен довший період адаптації. Буває, що дитина починає ходити в садочок і це спочатку вічні шмарклі, які теж потребують певного парт-тайму на старті. Щоб мама змогла вийти на повний робочий день, хтось має їй дати підтримку на адаптаційний період. Верховна Рада вирішила адаптаційний не давати.

Паралельно з виплатою виходу матері на повний робочий день держава забезпечує право на безкоштовну дошкільну освіту. І те, що деякі садочки мають власний графік роботи, не каже, що закон дозволяє таке. Держава забезпечує певну кількість часу, який має дитина перебувати в садочку. І це сприятиме розвитку роботи комунальних садочків. І навіть та програма, яка вводиться з 2028 року – єСадок, так само створить необхідність розвитку системи дошкільної освіти.

Часто буває, що мама після декрету потребує знайти новий вид роботи. Бо те, що вона робила до вагітності і пологів, вже з різних причин робити не може. Наприклад, їй потрібна більша гнучкість для материнства, або щось інше з точки зору доходів для родини. Чи може мама використати ті ж єЯсла, щоб хоча б піти на якісь курси, або здобути другу вищу освіту тощо, що дозволить їй потім вийти на роботу?

Ми обговорювали ці варіанти в процесі напрацювання законопроєкту до другого читання. У межах існуючого бюджету вирішили, що на єЯсла матимуть право тільки ті, хто вийдуть на роботу, щоб ми почали перші результати роботи закону. У нас багато законів приймається, які потім змінюються, не думаю, що цей буде винятком. І якщо буде запит суспільства, якщо буде потреба, і якщо державний бюджет зможе собі це дозволити, то буде переглядатися документ.

На єЯсла можуть претендувати діти віком від року до трьох. Які приватні провайдери зможуть долучитися до програми? Умовно, я як мама розумію, що поруч не маю комунальних садків, які можуть взяти дитину в ясла, отже, потрібен приватний провайдер. Вочевидь, держава має до нього мати свої вимоги для участі в програмі.

На сьогодні вже є вимоги, що потрібно, щоб створити приватний садочок. На сайті Міністерства освіти є чіткий перелік.

Фото: надано пресслужбою перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець

Але в законі є і про освітні послуги, а вони можуть бути і у форматі гуртка. От якщо гурток чи дитячий центр має, наприклад, ФОП, які умови йому потрібні, щоб мама могла туди оплачувати кошти за програмою єЯсла?

У нас діє принцип “Гроші ходять за дитиною”. Мама самостійно обирає, куди їй витратити гроші з переліку, який дасть держава, прийнявши постанову Кабінету міністрів.

Ми плануємо, що, можливо, буде розширений перелік тих послуг, на які можна буде витрачати кошти. Будемо проводити консультації з громадськістю, Міністерством освіти, іншими учасниками процесу.

І якщо ви вважаєте, що вашій дитині не потрібно цілий день перебувати в садочку, ви можете віддавати її на декілька годин в гуртки, але дитина перебуває з кимось з родичів, або ви наймаєте няню, яка буде займатися з дитиною і відводити її у гуртки та весь інший час бути з нею.

Як працюватиме механізм? Мені на рахунок приходить 8 000 грн на місяць. Мені треба ж якось підтвердити, що я оплатила відповідні послуги дитині і оплатила визначеним виконавцям. Чи є вичерпний перелік того, куди я можу ці гроші понести? Щоб мама могла зрозуміти, що от ці приватні ясла, які їй сподобалися, підійдуть, чи держава їх не схвалить і доведеться платити всі кошти з власної кишені.

На сьогодні вже діє ряд підтримок, які виплачуються на карту і мають цільове призначення. Це той же “Пакунок школяра”, коли дітки йдуть в перший клас і сім'я отримує 5000 грн, і має право їх витратити на взуття, одяг і канцелярію, книжки тощо.

Ви не зможете розрахуватися коштами з цільового призначення за щось інше. Так само і тут буде чіткий перелік, на що можна витратити по кодам.

Але його досі немає?

Ми напрацьовуємо, щоб зрозуміти, що саме потрібно мамам, бо є різні потреби.

Фото: EPA/UPG

Коли буде вичерпний перелік умов, куди і як можуть податися батьки на підтримку, і вибирати заклад для дитини?

Закон починає діяти з 1 січня 2026 року. Всі виплати почнуть діяти з 1 січня. Коли будуть точно прийняті рішення урядом, складно спрогнозувати, але точно деталізації будуть до кінця року.

Якщо приватні ясла коштують 10 000 грн, держава мамі на картку дає 8000 грн, різницю батьки доплачують і не буде питань ні в кого?

Так, це їхній вибір.

Скільки потенційно дітей мала би охопити ця програма вже з 2026 року?

За нашими розрахунками, загалом програмою ми охопимо всіх дітей, які народяться в 2026 році і тих дітей, яким не виповнилося року або трьох років в 2026-му.

Скільки потенційно дівчат могли би вийти на роботу вже у 2026-му, коли програма запрацює?

62% жінок в декретній відпустці з дітьми до трьох років підтримують вихід на роботу. 54% родичів, які допомагають з доглядом за дитиною, так само висловилися за підтримку виходу на роботу.

Скільки вийде? Думаю, половина може вийти впевнено.

Фото: osvitoria.media

Можливо, у вас є аналітика ринку праці у співпраці з тією ж службою зайнятості: хто пропонує зараз гнучкі умови праці для мамам, в кого вищі шанси повернутися на роботу і де? Чи є якесь розуміння, куди саме жінки з декрету зможуть вийти на роботу?

Такої оцінки немає, але саме цей закон дасть можливість жінці соціалізуватися, бути економічно активною. Коли жінка повертається в соціум, на свою роботу, має стимул прокидати зранку, фарбуватися, робити зачіску, гарно одягатися, відчувається смак спілкування поза межами будинку, поза межами дітей. І це набагато краще сприяє і розвитку дитини. Бо дитина бачить щасливу успішну маму. Те, що мама не виходить ніколи на роботу, або сидить до шести років з дитиною, точно не сприяє кращому розвитку ні дитини, ні мами як активного члена суспільства.

єСадок

Раніше анонсували єСадок для дітей 3-6 років з 2026 року, але перенесли на 2028-й. Чому? Нема грошей?

єСадок – програма, яка буде фінансуватися з місцевого бюджету. У період воєнного стану є посилені вимоги до садків. Органи місцевого самоврядування попросили час підготуватися і належно забезпечити садки, які зможуть приймати дітей і відповідати всім вимогам, які сьогодні є, зокрема безпековим. Тому норма запрацює з 2028-го року.

У разі, якщо не буде дитині місця у комунальному садочку, орган місцевого самоврядування буде змушений виплачувати розмір допомоги такої самої, як єЯсла (8000 грн/міс) батькам, яким відмовлено у місці.

Фото: Макс Требухов

Чому ви не відкрили повністю ринок, де батьки зможуть самі обирати, куди спрямувати ці кошти на дитину? Часто саме приватний садок може давати кращі умови і догляд дітям, гнучкі умови для батьків, аби вони працювали, не стояти в позиції “Забирайте дитину о 5”, а працювати до 7:00, щоб мама могла до 18:00 повноцінно попрацювати і встигнути забрати дитину. Чому дозволяєте приватний лише у разі, якщо немає місця в комунальному?

Тому що держава зобов'язана забезпечити дітей дошкільною освітою. Органи місцевого самоврядування зобов'язані дбати про те, щоб ті садки належно працювали, і у той проміжок часу, який потрібен батькам, щоб вони повноцінно могли працювати.

Якщо батьки обирають приватний сектор, держава не може нести відповідальність за бажання батьків.

Поки не буде у дошкіллі відкритий ринок за прикладом медреформи – ти надаєш послуги за фіксовану оплату, а умовна Національна служба здоров'я сплачує за це, – не буде сильної мотивації комунальним садочкам мінятися і ставати більш сімейноорієнтованими. Просто тому, що вони і так гарантовано мають кошти від місцевого бюджету.

Я вважаю, що ухвалена норма сприятиме мотивуванню органу місцевого самоврядування створювати конкурентні умови. Якщо дитині не буде місця в цьому садочку —- батькам будуть платити компенсацію.

Так вони можуть дати місце, але не дати умов.

Моя дитина ходила в комунальні садочки, і я ні разу не стикалася з тим, що ви кажете, що “заберіть в другій годині”.

Фото: надано пресслужбою перша заступниця міністра соціальної політики Людмила Шемелинець

Якби я не знала цих кейсів, то б їх не наводила. Один з останніх. У колежанки чоловік нещодавно став військовим. І на неї, як і на тисячі жінок в країні, упав солодогляд за дитиною. Дитина в комунальному садку. Раніше вони з чоловіком могли ділити, хто раніше дитину забере. Зараз колежанці потрібно відпрацювати повний робочий день до 18:00 і тоді поїхати по дитину в садок. Виявляється, це не дуже підходить садочку, бо дітей просять забирати о 17:00. І вона приїжджає після шостої по дитину, а діти вже вишикувані з рюкзачками у верхньому одязі сидять у коридорі. Коли ми говоримо, що такого немає або буває дуже рідко, то я як мама можу вам надати неймовірну кількість прикладів з практики, яка доводить інше. Поки немає ринкової мотивації, не буде змін.

Ну, згодна, але тут потрібно і з Міністерством освіти говорити, це їхня відповідальність щодо того, як працюють садочки. Дуже гарно виписаний закон про дошкільну освіту, там чітко прописані всі обов'язки і послуги, які надаються в садочку.

Я як мама скажу на власному досвіді також. Моя дитина ходила в державну школу Києва. Був випадок, коли я на перерві прийшла і застала дітей, які сидять з речами на коридорі на підлозі. Це був шостий клас. На питання, чому, мені відповіли, що діти на перервах псують меблі, тому їх не впускали в класи, поки не продзвенить дзвінок. Мені прийшлось забрати дитину з цієї школи і перевести в іншу, де було адекватне ставлення до дітей. Я собі з жахом уявляю, який має бути рівень несприйняття дитини або своєї роботи у вихователів або в керівника садочку, щоб діти чекали батьків у коридорі з рюкзачками в верхньому одязі.

Тому, коли ви оголосили програму єСадок, багато мам обнадіялися, що, може, щось зміниться. Наскільки всі ці виплати виправдані з точки зору економіки, коли у нас страшний дефіцит державного бюджету?

Коли дитина народжується в сім'ї, це значне навантаження на сімейний бюджет. Запроваджуючи такі програми, ми даємо можливість сім'ї бути благополучною. Ці батьки виходять на ринок праці і дають збільшення економіки, і сплату податків. На сьогодні маємо багато проблемних ситуацій, де люди не справляються з вихованням дітей. Тому ми впевнені, що такий підхід покращить соціальний статус і ми матимемо набагато кращі результати в подальшому.

Наступний рік покаже кількість жінок, які готові вийти на роботу, але не думаю, що це буде показовий результат. У перший рік буде багато оцінювань під лупою, чи працює програма, чи вона стабільна, чи можна на неї покладатись. Наше завдання – заслужити довіру суспільства. Для підсумків потрібно не менше як два роки, в ідеалі — три.