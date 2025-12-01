Медики Охматдиту врятували двох братів з Херсона, які отримали тяжкі поранення після танкового обстрілу

Фахівці НДСЛ «Охматдит» успішно прооперували двох братів — 17-річного Анатолія та 8-річного Артема, які постраждали внаслідок російського танкового обстрілу в Херсоні.

Про це повідомили в медзакладі.

Як розповіли в Охматдиті, для 17-річного Анатолія та 8-річного Артема трагедією стала звичайна поїздка на заняття з шахів. Російський танк обстріляв їхню вулицю за кілька секунд. Анатолій саме виходив відчинити ворота, коли поруч вибухнуло.

«Я почула крик старшого сина. Бачу – він лежить на землі із пораненими ногами. А машина, де сидів Артем, горіла. Я кричу: "Артемчику, виходь!" А він каже: "Мамо, я не можу стати на ніжки"», — згадує мати хлопців Олена.

Попри шок, Олена витягла дітей із палаючого авто та викликала швидку. У лікарні з’ясувалося, що й вона має наскрізне поранення. Її старший син втратив частину правої стопи та мав важку рану на лівій нозі. Менший отримав ампутацію гомілки, на другій стопі були великі пошкодження, йдеться в повідомленні.

У клініці хлопцям провели необхідні операції. Паралельно з ними працювали реабілітологи та психологи — допомагали хлопцям відновлювати рухи, готуватися до протезів і долати страх.

«Попереду — довгий шлях до протезування та відновлення. Брати мріють повернутися до лікарні вже на своїх нових ніжках і показати перші кроки», — написали в Охматдиті.