В Україні росте тренд “Власних торгових марок” в аптечних мережах. Його суть у тому, що аптечні мережі випускають ліки або на власних компаніях, або замовляють їх у вже існуючих фармвиробників. Брендують це своєю маркою і випускають у продаж.

Детальніше їх пояснили спікери дискусії LB.Talks про ліки.

Аптечні мережі у публічних заявах пояснювали, що так укранці отримують дешевші ліки, оскільки туди не закладені рекламні бюджети на просування, телерекламу тощо.

Голова парламентського комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький додає, що є ухвалений закон про власні торгові марки: “Там є вимога: навіть якщо це власна торгова марка, наприклад, “Аптека Ромашка”, якщо “Лубнифарм”, наприклад, вказані там як виробник цієї ВТМ, то пацієнт, знаючи про існування Нацкаталогу, може перевірити ціну цього виробника, і подивитись, чи є сенс купувати ВТМ, чи краще купити безпосередньо самого виробника”.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, для відпуску власної торгової марки компанії хтось повинен продати досьє: “Раніше українські виробники були зацікавлені, щоб на їхньому заводі вироблялась власна торгова марка і випускалось якомога більше упаковок, яку купляє аптека. Далі аптека націнювала ціну, ближче до оригінала, але відпускала дешевше, щоб стимулювати продажі. Після того, як ми ввели націнку і розуміємо скрізь по кожному ланцюжку, скільки може націнити дистриб'ютор, скільки може націнити аптека, ВТМи як проблема не є такою актуальною, як була до регуляцій”.

На думку директорки ради директорів компанії “Дарниця” Катерини Загорій, проблема не в тому, що ВТМ-и існують, а в тому, що оскільки вибір в аптеці допомагає зробити оператор торгового залу або фармацевт, то він впливає на вибір марки: “В мене є десятки знятих відео з аптек, де люди приходять з рецептом одним, а продають їм на місці товар інший. Хоча якщо тут же, в тій же аптеці через tabletki.ua замовити товар, він у ній з'являється”.

Аптечні мережі та дистриб’ютори були запрошені на дискусію, однак не прийшли на неї.

Повний конспект дискусії читайте тут.