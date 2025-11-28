Знижувати середній чек, який українці платять за ліки – ключова задача міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка на “наступний період”.

Про це сам Віктор Ляшко сказав під час дискусії LB.Talks про ліки.

“Ми аналізували 411 000 призначень, які діючі речовини виписують і які потім через аптеки продають. Якщо буде замінність дороговартісних препаратів на більш дешеві, які є в Нацкаталозі, середній чек знизиться відразу десь на 38%”, – заявив міністр.

Тобто мова про ту ж діючу речовину в різних торгових марках, і кращу можливість вибору в українців купувати дешевші аналоги.

Національний каталог цін на ліки – ініціатива МОЗу. Нові правила, за якими імпортери та виробники мають задекларувати свої оптово-відпускні ціни на ліки. Мова як про рецептурні, так і безрецептурні препарати. МОЗ переконує, що каталог стане основним джерелом інформації про ціноутворення, і це допоможе уникнути необґрунтованого завищення цін.

“Ми проаналізували 400 найпопуляніших SKU (унікальний код, що ідентифікує конкретну товарну позицію, внесені до Нацкаталогу – LB.ua), – сказав Ляшко. – Середня вартість таблетки імпортного виробника – 180 грн, українського – 18”.

Міністр додає, що українці купують 62% ліків в упаковках українського виробника. На інших 37% також є аналоги українські, які в рази дешевші: “Ключова задача уряду – відпрацювати разом з учасниками ринку і зробити так, щоб українці, хто хочуть купити дешевше, могли це зробити”.

