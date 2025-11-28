Про це сам Віктор Ляшко сказав під час дискусії LB.Talks про ліки.
“Ми аналізували 411 000 призначень, які діючі речовини виписують і які потім через аптеки продають. Якщо буде замінність дороговартісних препаратів на більш дешеві, які є в Нацкаталозі, середній чек знизиться відразу десь на 38%”, – заявив міністр.
Тобто мова про ту ж діючу речовину в різних торгових марках, і кращу можливість вибору в українців купувати дешевші аналоги.
Національний каталог цін на ліки – ініціатива МОЗу. Нові правила, за якими імпортери та виробники мають задекларувати свої оптово-відпускні ціни на ліки. Мова як про рецептурні, так і безрецептурні препарати. МОЗ переконує, що каталог стане основним джерелом інформації про ціноутворення, і це допоможе уникнути необґрунтованого завищення цін.
“Ми проаналізували 400 найпопуляніших SKU (унікальний код, що ідентифікує конкретну товарну позицію, внесені до Нацкаталогу – LB.ua), – сказав Ляшко. – Середня вартість таблетки імпортного виробника – 180 грн, українського – 18”.
Міністр додає, що українці купують 62% ліків в упаковках українського виробника. На інших 37% також є аналоги українські, які в рази дешевші: “Ключова задача уряду – відпрацювати разом з учасниками ринку і зробити так, щоб українці, хто хочуть купити дешевше, могли це зробити”.
