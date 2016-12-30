Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Алеппо как еще одна ловушка для Путина
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Молдова: пророссийский разворот откладывается
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Резолюция Совбеза по Израилю: точка сидения определяет точку зрения
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Дітей потрібно готувати до життя, а не до екзаменів
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
Как деньги Приватбанка исчезли через "транзитные банки"
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Государство боли
Государство боли
  • Боснийский сценарий для Украины
    Виталий Портников

    Боснийский сценарий для Украины

    Если Донбасс получит некий особый статус в составе единой Украины, если Москва сохранит идеологический контроль над этой территорией, то единственной функцией этого самостоятельного Донбасса будет тормозить наше развитие. Они и сами жить не будут - и нам не дадут. Как это делают двадцать лет боснийские сербы со своими соседями по стране.
  • Андрей Коболев: Европейцы прямо говорят: «Господа, мы в РФ зарабатываем миллиард. В Украине цифра пока близка к нулю»
    Соня Кошкина

    Андрей Коболев: Европейцы прямо говорят: «Господа, мы в РФ зарабатываем миллиард. В Украине цифра пока близка к нулю»

    «Если вдруг «Газпрому» удастся доказать, что НАК «Нафтогаз Украины» должен компенсировать сумму в 38 млрд долларов, для компании она будет неподъемна. У нас на этот случай есть «план Б». Разговор главы НАК «Нафтогаз» с Соней Кошкиной.
  • Как события в Украине повлияли на украинскую диаспору России
    Виктор Гиржов

    Как события в Украине повлияли на украинскую диаспору России

    Сокращение количества украинцев России на миллион в течение 8 лет свидетельствует о необратимых процессах разрушения украинской диаспоры в Российской Федерации. Главными факторами этого разрушения стали ассимиляция, а также административно-правовое давление на украинцев со стороны российских государственных структур.
  • Что стоит за достижениями "Нафтогаза" в 2016 году
    Валерий Щербина

    Что стоит за достижениями "Нафтогаза" в 2016 году

    В обращении "Нафтогаза" к депутатскому корпусу Украины были обозначены четыре главных победы нынешнего руководства компании. Давайте критически эти победы переосмыслим.
  • Лучшие фотографии уходящего года по версии National Geographic
    LB.ua

    Лучшие фотографии уходящего года по версии National Geographic

    LB.ua представляет читателям галерею из 52 лучших фотографий 2016-го года по версии международного научно-популярного журнала National Geographic. Фотографии отобраны из 2290225 фотографий, сделанных 91 фотографом.
  • Кэрри Фишер: Больше, чем принцесса
    Дарья Бадьёр

    Кэрри Фишер: Больше, чем принцесса

    На 61-м году жизни скончалась Кэрри Фишер – великая женщина, актриса, сценаристка, писательница, чей острый ум и чувство юмора не позволили Голливуду зацементировать ее в образе принцессы Леи.
  • Головні угоди року або Чого хоче бізнес від чиновників
    Мирослав Табахарнюк

    Головні угоди року або Чого хоче бізнес від чиновників

    Рік, що минає, для українського ринку M&A знову можна охарактеризувати як рік втрачених можливостей. В той же час у світі відбувається пожвавлення інвестиційної активності, зростає кількість транзакцій на ринку злиття та поглинання.
  • Володимир Кістіон: «У 2017-2018 році ми матимемо нормальні українські дороги»
    Соня Кошкина

    Володимир Кістіон: «У 2017-2018 році ми матимемо нормальні українські дороги»

    «Пріоритет доріг - це не кампанія, запущена з політичною метою, не іміджева робота, це - системний підхід, і ми беремо на себе зобов'язання привести українські дороги до нормального технічного стану». «Якщо реально порахувати “вінницьких”, їх не так багато». Розмова віце-прем'єра з Сонею Кошкіною.
  • Итоги года в кино: полет ненормальный
    Дарья Бадьёр

    Итоги года в кино: полет ненормальный

    2016-й год – год боли и фрустраций. Кино, как это часто бывает с искусством, предвидело нынешнее экзистенциальное положение и даже успело снабдить нас рецептами выживания. Все эти рецепты можно найти и в нынешней итоговой десятке самых знаковых фильмов уходящего года. LB.ua подводит итоги года в кино – мировом и украинском.
  • Конспект: П'ять правил екс-міністра фінансів Нової Зеландії для України
    Мария Репко

    Конспект: П'ять правил екс-міністра фінансів Нової Зеландії для України

    Рут Річардсон - екс-міністр фінансів Нової Зеландії, яка зробила революцію в державних фінансах та вивела країну з боргової кризи. Нещодавно у Києві вона розповіла про п'ять правил управління фінансами, які можуть слугувати орієнтиром в діях для України.
  • Алкоголь по картках, не більше пляшки в руки і високі акцизи – як Швеція регулює обіг алкоголю
    Денис Горбач

    Алкоголь по картках, не більше пляшки в руки і високі акцизи – як Швеція регулює обіг алкоголю

    Туристи, які повернулись з поїздок до скандинавських країн, зазвичай розповідають про жахливі ціни на все, а окремо і про драконівські правила торгівлі алкоголем: він доступний лише в магазинах однієї державної мережі й коштує багато навіть по місцевих мірках. Далі читайте про причини такої ситуації.
  • 2017 рік для Українських реформ
    Віра Нанівська

    2017 рік для Українських реформ

    Для реформ потрібна публічна політика, тому що реформи потребують широкого розуміння, підтримки громадянами, прозорого плану виконання та незалежного контролю за виконанням. Тільки політики в уряді можуть проводити реформи.
  • Все публикации