Повестка Трампа
Повестка Трампа
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
228-я. Международная
228-я. Международная
«Мамо, чому ти мене обманюєш? Мій тато в полоні!»
«Мамо, чому ти мене обманюєш? Мій тато в полоні!»
"Шорт-лист" представляет фильм Юрия Шилова "Вес"
"Шорт-лист" представляет фильм Юрия Шилова "Вес"
Первые смерти. Реконструкция событий 22 января 2014-го года
Первые смерти. Реконструкция событий 22 января 2014-го года
"Быстрый разбор": почему упала гривна в январе
"Быстрый разбор": почему упала гривна в январе
Ще одна ніч на війні
Ще одна ніч на війні
Україна в Порденоне: про що мовчить німе кіно
Україна в Порденоне: про що мовчить німе кіно
  • Авдіївка: в темряві і під обстрілами
    Тереза Лащук

    Авдіївка: в темряві і під обстрілами

    Шостий день Авдіївка живе без електроенергії. 29 січня бойовики влучили у лінію електропередачі, залишивши місто без світла, тепла та води при температурі мінус 21. Домовитись про тишу, хоча б на період ремонтних робіт, Україні не вдається: бойовики обстрілюють бригади ДСНСників і житлові квартали. Репортаж із постраждалого міста.
  • П'ятнична п'ятірка: “Спасибі фанам Вальєкаса!”
    Юрко Космина
    П'ятнична п'ятірка: “Спасибі фанам Вальєкаса!”
    Шуфрич, Новінський, Трамп, Порошенко, Роман Зозуля та бабак Тимко — в огляді найдивніших подій тижня, що минає.
  • Галина Третьякова: «Державний погляд на фінансовий сектор в уряді відсутній»
    Ольга Кутишенко, Андрій Яніцький
    Галина Третьякова: «Державний погляд на фінансовий сектор в уряді відсутній»
    Гендиректор Української федерації убезпечення, експерт з пенсійних питань Реанімаційного пакету реформ Галина Третьякова розповідає про пенсійну реформу, регуляцію НПФів та лайфове страхування.
  • Геннадий Кофман: "Документальное кино в нашей стране держится на энтузиазме авторов"
    Ольга Бирзул
    Геннадий Кофман: "Документальное кино в нашей стране держится на энтузиазме авторов"
    Фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA запускает новую программу, целью которой будет поддержка украинских документалистов. О том, для чего отечественной документалистике своя индустриальная секция, беседуют фестивальные программеры Docudays UA, Геннадий Кофман и Ольга Бирзул.
  • Уляна Супрун: «Усе, про що говорить пан Тодуров, – неправда»
    Соня Кошкина
    Уляна Супрун: «Усе, про що говорить пан Тодуров, – неправда»
    «Наша ідея - “золота година”. Ми хочемо, щоб у кожному регіоні лікарня інтенсивної терапії була доступна до години їзди». «На 17-й рік процес закупівлі ліків розпочався у січні. До кінця березня ми повинні мати підписані контракти, щоб передати фінансування». Розмова в.о. голови МОЗ з Сонею Кошкіною.
  • Siena International Photo Awards: лучшие фотографии дикой природы 2016
    LB.ua
    Siena International Photo Awards: лучшие фотографии дикой природы 2016
    «Красота природы» – одна из самых ярких категорий фотоконкурса, полная замечательных кадров, снятых с интересных ракурсов в дикой природе. LB.ua публикует подборку лучших из них.
  • Румынский "майдан" и украинские иллюзии
    Виталий Портников
    Румынский "майдан" и украинские иллюзии
    Румыния выполнила все условия Запада - те, условия, которые так трудно даются нашей стране. И для получения безвизового режима, и для вступления в НАТО, и для вступления в ЕС. Почему же тогда возник такой глубокий конфликт, который уже вызвал серьезную обеспокоенность в Брюсселе?
  • Юрий Шилов: "Термин «комедия абсурда» мне кажется искусственным"
    Дарья Бадьёр, Марина Степанская
    Юрий Шилов: "Термин «комедия абсурда» мне кажется искусственным"
    С сегодняшнего дня на LB.ua можно посмотреть редкую птицу в украинском кино - очень любопытный абсурдистский фильм "Вес" Юрия Шилова. На счету у этого молодого режиссера - две короткометражные работы, на подходе - полный метр о работнике кинотеатра "Кинопанорама".
  • Девять ключевых изменений Налогового кодекса в 2017 году
    Андрій Яніцький, Анастасия Сенотова
    Девять ключевых изменений Налогового кодекса в 2017 году
    Советник министра финансов Яна Бугримова перечисляет девять главных новаций Налогового кодекса в 2017 году и рассказывает о законотворческих планах министерства.
  • Где буксуют реформы, или кому невыгоден приход международного инвестора в Одесский порт
    Виктор Косенко
    Где буксуют реформы, или кому невыгоден приход международного инвестора в Одесский порт
    Попытка Министерства инфраструктуры завести в Одесской порт известного международного инвестора встретила отчаянное сопротивление людей, привыкших «осваивать» сверхприбыли местного госпредприятия, монопольно эксплуатирующего дюжину старых буксиров.
  • Беззахисний захисник
    Євгенія Закревська, Марія Томак, Дар’я Свиридова
    Беззахисний захисник
    Коли всі категорії вже під ковпаком - залишається атакувати тих, хто цих людей намагається захистити. Безумовно, Еміль Курбедінов - найбільш помітна, потужна та публічна фігура серед кримських адвокатів. Так само очевидно, що його справа - це перешкоджання професійній діяльності адвоката. Чому переслідування Курбедінова - незаконне та політичне: аргументи.
  • Авдіївка. Загострення
    ​Макс Левин
    Авдіївка. Загострення
    Люди звикають до всього. Працівники коксохіму майже не зважають на бойові дії навколо. Найкращі умови, щоб стати пофігістом і повірити в умисел Божий.
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