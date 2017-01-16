Трамп вполне может проводить де-факто такую политику по отношению к Украине, как будто наша страна – это задний двор Кремля, хотя и будет де-юре обставлен массой «красных флажков». Тот случай, когда отдаёшь, просто не помогая. И готовиться Украине нужно именно к этому.
Несколько месяцев назад я обратился через сайт «Левый берег» к богатым людям Украины. Ответ был немедленным и очень искренним. Книга переведена, отредактирована. В начале апреля, я надеюсь, будет презентация. Один лишь вопрос занимает меня сегодня: позволит ли нам высокопатриотичный Минздрав принять это «Руководство…» официально
В украинский прокат незаметно вышел новый фильм Бена Аффлека – криминальная драма “Закон ночи”. После успешных фильмов “Прощай, детка, прощай”, “Город” и оскароносного “Арго”, Аффлек снял на удивление скучное, перегруженное персонажами и сюжетными линиями кино.
«Молодая команда Януковича думала, что они будут жить вечно, что им ничего не грозит, и они пришли навсегда. А вот эти, которые сейчас, они все знают, что пришли ненадолго. С одной стороны, это хорошо: они понимают, что рано или поздно отойдут. А с другой стороны – плохо, потому что они понимают: времени немного, и за этот относительно короткий период нужно вынести как можно больше». Разговор Сергея Рахманина, Сони Кошкиной, Александра Мартыненко и Олега Базара
З вівторка по п’ятницю волонтери роздають їжу біля станцій метро та на вокзалах столиці. В один із таких днів ми зустрілися з директором Київської общини святого Егідія, викладачем італійської Юрієм Ліфансе, щоб поговорити з ним про пункти обігріву та життя на вулиці.
Перший фільм за мотивами легендарної серії відеоігор “Assassin`s creed” викликав дивні відчуття не лише в далеких від геймерства глядачів, а й у відданих фанатів оригінальної франшизи. Екранізація відеогри — це майже завжди спроба кінематографу змавпувати власне інтерактивне відображення.
Противникам Трампа нужно, чтобы он договаривался с Путиным, не усиливал санкции против Москвы, искал компромисс по Сирии, не давал Украине летальное оружие – то есть делал то, что до самого последнего времени делал Обама.