Депутати - такі побожні люди, що Великдень святкують не менше місяця

Картоплю навесні треба саджати всім. А ви знаєте, які в депутатів великі городи?

Працьовиті нардепи хочуть записатися в волонтери і встигнути підготувати Київ до "Євробачення"

Все значно банальніше - просто у ВР наобирали нероб та ледарів