Эффект Трампа
Эффект Трампа
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
Жемчугов: «Надеюсь, у меня снова получится жить»
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Іван Семесюк: “Суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Журналист снял поезда, курсирующие в ОРДО
Журналист снял поезда, курсирующие в ОРДО
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Голова Держкіно: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід в кіно"
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
  • Консервация
    Соня Кошкина

    Консервация

    Мог ли еще недавно Виктор Пинчук представить себе, что бросит все силы, ресурсы, связи, влияние на то, чтоб обеспечить присутствие Порошенко на своем давосском завтраке? А Ахметов, что вынужден будет искать партнерства с Порошенко? Мог ли шахматист Коломойский предположить, что получит от Порошенко совершенно детский, но такой сокрушительный «мат»? Настоящая правда в том, что ни олигархи, ни друзья нынешнего Президента изначально его недооценили. 
  • Альтернатива для Германии?
    ​Анастасия Магазова
    Альтернатива для Германии?
    Кардинально разные взгляды Шульца и Габриэля на политику по отношению к нынешней власти в России дают возможность заработать больше политических баллов СДПГ. А также составить серьезную конкуренцию Меркель в борьбе за пост канцлера Германии.
  • «Херсонщина стала центром вселенной для всего Крыма»
    Олег Батурин
    «Херсонщина стала центром вселенной для всего Крыма»
    Ради оформления украинских документов жители Крыма готовы платить немалые деньги. На этом успешно наживаются посредники по обе стороны админграницы. Интервью с руководителем организации "Шторм" Еленой Антоновой.
  • "Мовою бога": ​От і поговорили
    Ганна Улюра
    "Мовою бога": ​От і поговорили
    LB.ua розказує про українську воєнну повість «Мовою Бога», написану авторкою-переселенкою. Повість дончанки Олени Стяжкіною написана в оригіналі російською і адаптована українською мовою Катериною Сінченко.
  • “Мовний патруль” та його жертви
    Юрко Космина
    “Мовний патруль” та його жертви
    Севастопольським бабушкам, померлим від україномовних інструкцій в аптеках, кінотеатрам, які закрилися через україномовний дубляж, і таксистам, що вкоротили собі віку через появу неякісних українських пісень в етері високохудожнього радіо “Шансон”, присвячується:
  • Самые красивые пляжи мира
    LB.ua
    Самые красивые пляжи мира
    Дюны, окруженные сосновым лесом, с выходом к океану, черные, красные и зеленые песчаные берега, ракушечные пляжи и роскошные виды - подборка самых красивых пляжей мира, опубликованная на National Geographic.
  • Солнечная энергия вместо нефти и газа
    Валерий Щербина
    Солнечная энергия вместо нефти и газа
    В 1985 году все установленные мощности солнечной энергетики мира составляли всего лишь 0,021 ГВт. В 2015 году этот показатель достиг 223 ГВт. За три десятилетия увеличение более чем в десять тысяч раз.
  • Україна прийняла світовий продовольчий челлендж
    Тарас Кутовий
    Україна прийняла світовий продовольчий челлендж
    Україна є перспективним світовим продовольчим донором. У нас є всі можливості для залучення міжнародних інвестицій до українського агросектору.
  • Закон про державну мову: спокій і опанування в Україні
    Ірина Подоляк
    Закон про державну мову: спокій і опанування в Україні
    Закон «Про державну мову» встановлює статус та сфери застосування державної мови, а також передбачає умови для її збереження та подальшого розвитку.
  • Что смотреть на "Вечерах французского кино"
    LB.ua
    Что смотреть на "Вечерах французского кино"
    Традиционно в конце января в киноманских кинотеатрах по всей Украине стартует фестиваль французского кино. В программе – пять картин, из которых две получили по номинации на "Оскар". LB.ua предлагает краткий гид по фестивалю.
  • Кремлевская приманка для «Великой Сербии». Что происходит на Балканах
    Ксения Кириллова
    Кремлевская приманка для «Великой Сербии». Что происходит на Балканах
    Прошлогодняя неудавшаяся попытка Кремля осуществить переворот в Черногории станет видимо далеко не последней. Президент Республики Сербской озвучил намерения по нарушению госграниц как минимум четырех государств: Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово и Черногории.
  • "Горе з розуму": Війна і шоу Андрія Білоуса
    Анастасия Гайшенец
    "Горе з розуму": Війна і шоу Андрія Білоуса
    Постановка «Горе з розуму» в Молодому театрі стала наочним прикладом того, як органічно може звучати класика російської драматургії в українському перекладі. Режисер говорить про нас тут і тепер. Про тих, хто кожен день на війні і про тих, хто виключив самий факт її наявності зі своєї свідомості.
  • Володимир Єльченко: «Розраховуємо, що залишимо після свого головування в Радбезі не лише світлу пам‘ять»
    Игорь Соловей
    Володимир Єльченко: «Розраховуємо, що залишимо після свого головування в Радбезі не лише світлу пам‘ять»
    З 1 лютого Україна починає головувати в Раді Безпеки ООН. Про особливості головування в Радбезі, які обов'язки покладаються на країну-голову, а також яка користь з цього буде Україні, - в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua розповів постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.
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