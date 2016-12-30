Бывший топ-чиновник, глава аналитического центра ІСЕД Анатолий Максюта считает нынешние реформы повторением событий 2000-х: "Потребительско-сырьевая модель, которую мы критикуем, может восстановиться".
Если Донбасс получит некий особый статус в составе единой Украины, если Москва сохранит идеологический контроль над этой территорией, то единственной функцией этого самостоятельного Донбасса будет тормозить наше развитие. Они и сами жить не будут - и нам не дадут. Как это делают двадцать лет боснийские сербы со своими соседями по стране.
«Если вдруг «Газпрому» удастся доказать, что НАК «Нафтогаз Украины» должен компенсировать сумму в 38 млрд долларов, для компании она будет неподъемна. У нас на этот случай есть «план Б». Разговор главы НАК «Нафтогаз» с Соней Кошкиной.
Сокращение количества украинцев России на миллион в течение 8 лет свидетельствует о необратимых процессах разрушения украинской диаспоры в Российской Федерации. Главными факторами этого разрушения стали ассимиляция, а также административно-правовое давление на украинцев со стороны российских государственных структур.
LB.ua представляет читателям галерею из 52 лучших фотографий 2016-го года по версии международного научно-популярного журнала National Geographic. Фотографии отобраны из 2290225 фотографий, сделанных 91 фотографом.
Рік, що минає, для українського ринку M&A знову можна охарактеризувати як рік втрачених можливостей. В той же час у світі відбувається пожвавлення інвестиційної активності, зростає кількість транзакцій на ринку злиття та поглинання.
«Пріоритет доріг - це не кампанія, запущена з політичною метою, не іміджева робота, це - системний підхід, і ми беремо на себе зобов'язання привести українські дороги до нормального технічного стану». «Якщо реально порахувати “вінницьких”, їх не так багато». Розмова віце-прем'єра з Сонею Кошкіною.
2016-й год – год боли и фрустраций. Кино, как это часто бывает с искусством, предвидело нынешнее экзистенциальное положение и даже успело снабдить нас рецептами выживания. Все эти рецепты можно найти и в нынешней итоговой десятке самых знаковых фильмов уходящего года. LB.ua подводит итоги года в кино – мировом и украинском.
Рут Річардсон - екс-міністр фінансів Нової Зеландії, яка зробила революцію в державних фінансах та вивела країну з боргової кризи. Нещодавно у Києві вона розповіла про п'ять правил управління фінансами, які можуть слугувати орієнтиром в діях для України.
Туристи, які повернулись з поїздок до скандинавських країн, зазвичай розповідають про жахливі ціни на все, а окремо і про драконівські правила торгівлі алкоголем: він доступний лише в магазинах однієї державної мережі й коштує багато навіть по місцевих мірках. Далі читайте про причини такої ситуації.
Для реформ потрібна публічна політика, тому що реформи потребують широкого розуміння, підтримки громадянами, прозорого плану виконання та незалежного контролю за виконанням. Тільки політики в уряді можуть проводити реформи.