В 1985 году все установленные мощности солнечной энергетики мира составляли всего лишь 0,021 ГВт. В 2015 году этот показатель достиг 223 ГВт. За три десятилетия увеличение более чем в десять тысяч раз.
Традиционно в конце января в киноманских кинотеатрах по всей Украине стартует фестиваль французского кино. В программе – пять картин, из которых две получили по номинации на "Оскар". LB.ua предлагает краткий гид по фестивалю.
Прошлогодняя неудавшаяся попытка Кремля осуществить переворот в Черногории станет видимо далеко не последней. Президент Республики Сербской озвучил намерения по нарушению госграниц как минимум четырех государств: Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово и Черногории.
Постановка «Горе з розуму» в Молодому театрі стала наочним прикладом того, як органічно може звучати класика російської драматургії в українському перекладі. Режисер говорить про нас тут і тепер. Про тих, хто кожен день на війні і про тих, хто виключив самий факт її наявності зі своєї свідомості.
З 1 лютого Україна починає головувати в Раді Безпеки ООН. Про особливості головування в Радбезі, які обов'язки покладаються на країну-голову, а також яка користь з цього буде Україні, - в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua розповів постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.
Два роки тому прийнятий Закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» - останній із законів, які створювали законодавче поле для впровадження європейських підходів до регулювання безпечності нехарчової продукції.
Після відставки Тетяни Козаченко посада головного люстратора майже два місяці була вакантною, а робота департаменту - ускладненою. 17 січня 2017 року розпочався трьохетапний конкурс на посаду керівника Департаменту з питань люстрації. Як проходив конкурс, читайте у матеріалі LB.ua.
В прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов этого года - "Молчание" Мартина Скорсезе, над которым режиссер работал 25 лет. Экранизация одноименного романа Сюсаку Эндо исследует природу христианской веры, но оставляет за бортом убедительность рассказанной истории.