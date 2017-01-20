Эффект Трампа
Эффект Трампа
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
«Из ста вернулось пятеро»
«Из ста вернулось пятеро»
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
Читатели LB.ua помогли ветерану АТО оплатить тренажер для реабилитации
  • Украина поддержала планы ОБСЕ обеспечить круглосуточную работу наблюдателей на Донбассе

    Украина поддержала планы ОБСЕ обеспечить круглосуточную работу наблюдателей на Донбассе

    Об этом заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.
  • Все об инаугурации Трампа
    LB.ua
    Все об инаугурации Трампа
    Инаугурация президента США Дональда Трампа пройдет сегодня, 20 января. Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс будут приведены к присяге. LB.ua публикует подборку интересных фактов, связанных с этим мероприятием.
  • План Трампа. Вызовы во внешней политике
    Александр Демченко
    План Трампа. Вызовы во внешней политике
    Накануне инаугурации Дональда Трампа собрали все его заявления по вопросам международной политики и проанализировали - сможет ли 45-й президент США ответить на современные вызовы, которые стоят перед его страной.
  • "Вперше за 5 років ми будемо закуповувати ліки і доставляти їх у рік замовлення"
    LB.ua
    "Вперше за 5 років ми будемо закуповувати ліки і доставляти їх у рік замовлення"
    Рік почався з гучного скандалу: директор «Інституту серця МОЗ України» звинуватив в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та її заступників у «халатності». 16 січня «опоблоківці» Олександр Вілкул та Ігор Шурма зареєстрували у парламенті постанову про визнання роботи очільниці МОЗ незадовільною. 
  • Приватная токсичность
    Егор Перелыгин
    Приватная токсичность
    Украина пережила тяжелый банковский кризис в 2009-м году, но необходимые уроки освоены не были. Глубокий экономический кризис 2014-го оказался еще более деструктивным на фоне военной агрессии восточного соседа.
  • ​Битва фондов: кто будет распределять деньги на развитие культуры
    Дарья Бадьёр
    ​Битва фондов: кто будет распределять деньги на развитие культуры
    В публичном поле ведется активная дискуссия вокруг двух законопроектов, призванных навести порядок с финансированием культурных проектов в Украине. Один инспирированный бывшим директором "Мистецького Арсенала" Натальей Заболотной, другой патронируется первой леди Мариной Порошенко. LB.ua ознакомился с проектами законов и предлагаем вам их краткое изложение.
  • Почему упала гривна: экспортеры, Приватбанк, МВФ и другие факторы
    Диана Манучарян
    Почему упала гривна: экспортеры, Приватбанк, МВФ и другие факторы
    Стратегия конвертировать излишки гривны в более твердую валюту уже доказала свою эффективность. Если уж депутаты и чиновники, даже из самых патриотических фракций, чураются гривны, то что говорить о простых гражданах.
  • «Мамо, чому ти мене обманюєш? Мій тато в полоні!»
    Маркіян Лисейко
    «Мамо, чому ти мене обманюєш? Мій тато в полоні!»
    Їх по-різному називають: заручники, полонені, в’язні, «обмінний фонд», «матеріал для обміну». Вони потрапили до рук ворога під час бойових зіткнень і мали б бути у статусі полонених, але, по факту, стали політичними заручниками у великих політичних іграх РФ. Як живуть сім'ї в очікуванні своїх чоловіків. 
  • План Трампа. Вызовы во внутренней политике
    Александр Демченко
    План Трампа. Вызовы во внутренней политике
    Каким будет президентство Дональда Трампа, с какими проблемами он столкнётся и сможет ли он ответить на современные вызовы, которые стоят перед его страной. Начнём с вопросов, связанных с внутренними проблемами в США, и проанализируем, сможет ли их решить Трамп-президент.
  • Есть ли польза от санкций против России
    Игорь Соловей
    Есть ли польза от санкций против России
    Залпы западных санкций против России таки пробили толстую кожу российского медведя. Мало того, последствия санкций становятся все более очевидными. И даже больше: появились признаки того, что сохранение существующих, а также введение новых санкций к РФ способны не только заставить Кремль пойти на переговоры, но и вообще свалить этого самого "зверя".
  • Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
    LB.ua
    Президентство Барака Обамы в снимках его личного фотографа
    LB.ua представляет подборку самых ярких фотографий из жизни президента США Барака Обамы и Белого дома, сделанных официальным фотографом Питом Соузой за последние восемь лет. 
  • Кому мешали ФОПы?
    Александр Крамаренко
    Кому мешали ФОПы?
    Массовая ликвидация ФОПов сопровождается тремя мифами: ликвидировать ФОП очень просто, ликвидируются только «спящие» предприятия, от происходящего экономике только польза.
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