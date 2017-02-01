Україна в Порденоне: про що мовчить німе кіно
Україна в Порденоне: про що мовчить німе кіно
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
При обыске у Кузьмина нашли золотую лопату
У пошуках головного люстратора
У пошуках головного люстратора
"Шорт-лист" представляет фильм Юрия Шилова "Вес"
"Шорт-лист" представляет фильм Юрия Шилова "Вес"
Эффект Трампа
Эффект Трампа
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Ще одна ніч на війні
Ще одна ніч на війні
"Быстрый разбор": почему упала гривна в январе
"Быстрый разбор": почему упала гривна в январе
"Вперше за 5 років ми будемо закуповувати ліки і доставляти їх у рік замовлення"
"Вперше за 5 років ми будемо закуповувати ліки і доставляти їх у рік замовлення"
  • Авдіївка. Загострення
    ​Макс Левин

    Авдіївка. Загострення

    Люди звикають до всього. Працівники коксохіму майже не зважають на бойові дії навколо. Найкращі умови, щоб стати пофігістом і повірити в умисел Божий.
  • 228-я. Международная
    228-я. Международная
    228 - статья Уголовного кодекса РФ, по которой в России за хранение наркотиков в последние два года задержаны до двух тысяч украинцев. Правозащитники уверены: большинство из них - в поисках заработка - были втянуты в незаконную деятельность принудительно.
  • Ректор академії мистецтв: "Є група людей, яка займається розхитуванням нашої справді могутньої школи"
    Газета "Воно"
    Ректор академії мистецтв: "Є група людей, яка займається розхитуванням нашої справді могутньої школи"
    LB.ua публікує інтерв'ю з ректором Національної академії мистецтв Андрієм Чебикіним, яке зробила студентська газета "Воно". Останнім часом студенти Академії намагаються висловити свою незгоду з програмами, за якими ведеться навчання. Сподіваємось, що це інтерв'ю спонукає до дискусії в сфері мистецької освіті в Україні.
  • Письмо «доброжeлателям» Украины: каждому в отдельности и всем вместе
    Игорь Соловей
    Письмо «доброжeлателям» Украины: каждому в отдельности и всем вместе
    Если мы говорим обо всех «миротворческих» инициативах, которые запущены в т.ч. с подачи Киссинджера, то нас больше должно тревожить другое - сколько прихлебателей-коллаборантов неожиданно полезло со всех щелей в Украине. Причем «матерых», готовых сдаться заранее. Сдаться не просто на условиях агрессора, но яростно и верно подвывая ему, оправдывая его действия. 
  • Крым и Севастополь. Битва за 700 миллиардов рублей
    Сергей Лобанов
    Крым и Севастополь. Битва за 700 миллиардов рублей
    Как путинский наместник в Севастополе проиграл битву за аэропорт "Бельбек" своему визави из Симферополя и зачем он хочет развернуть русло реки Коккозки, несмотря на протесты крымчан.
  • "Правило боя": Трудности жанра
    Дарья Бадьёр
    "Правило боя": Трудности жанра
    В прокате – первый большой отечественный фильм 2017 года, который создатели именуют "первой спортивной драмой" в украинском кино, и в котором сыграли важные для нашего кино актеры – Станислав Боклан, Ахтем Сейтаблаев, Алексей Горбунов. LB.ua присмотрелся поближе и выяснил, что "Правило боя" – не то, чем хочет казаться.
  • Киберальянс: «С чего бы это нам сидеть в глухой обороне, пока враг топчет нашу землю?»
    Тереза Лащук
    Киберальянс: «С чего бы это нам сидеть в глухой обороне, пока враг топчет нашу землю?»
    Даже мировой флагман в области обороны - США - оказались не готовы к кибервойне: не смогли предотвратить взломы сервера Национального комитета Демократической партии США, не смогли установить виновных (с точностью большей чем «Россия»), и не смогли дать адекватный ответ на угрозу.
  • Повестка Трампа
    Виталий Портников
    Повестка Трампа
    Проблемы Дональду Трампу обеспечены – причем в силу своей политической неопытности он даже не представляет весь масштаб этих проблем. И мы не представляем. Потому что это может быть беспрецедентно.
  • Аби війна: спроба прочитання есеїв Олександра Бойченка
    Олена Червоник
    Аби війна: спроба прочитання есеїв Олександра Бойченка
    Збірка есеїв Олександра Бойченка “Аби книжка” виявилася виданням, після якого хотілося довго мити руки. Бо такого концентрату містечкової ксенофобії в її дистильованому вигляді мені ще до рук не потрапляло. Після ознайомлення з цією книгою стають зрозумілими причини розлому в українському суспільстві.
  • Деградация финансовых рынков ударила по Украине
    Диана Манучарян
    Деградация финансовых рынков ударила по Украине
    На Всемирном экономическом форуме в Давосе презентовали рейтинг глобальной конкурентоспособности Global Competitiveness Index 2016-2017. Украина потеряла в нем шесть позиций.
  • Один разум
    Семен Глузман
    Один разум
    Идут годы, изменились реалии страны, мы получили возможность открыто сомневаться, дискутировать и без опаски критиковать власть… но многие из нас и сегодня являются частью единого, заблуждающегося разума.
  • Зачем президент Беларуси Лукашенко пытается сблизиться с Западом
    Вадим Довнар
    Зачем президент Беларуси Лукашенко пытается сблизиться с Западом
    Лукашенко впервые перестал делать вид, что его конфликт с Кремлем не носит системного характера. А за месяц до этого публичного плевка в сторону Москвы белорусский лидер сделал несколько шагов в направлении Евросоюза.
  • Консервация
    Соня Кошкина
    Консервация
    Мог ли еще недавно Виктор Пинчук представить себе, что бросит все силы, ресурсы, связи, влияние на то, чтоб обеспечить присутствие Порошенко на своем давосском завтраке? А Ахметов, что вынужден будет искать партнерства с Порошенко? Мог ли шахматист Коломойский предположить, что получит от Порошенко совершенно детский, но такой сокрушительный «мат»? Настоящая правда в том, что ни олигархи, ни друзья нынешнего Президента изначально его недооценили. 
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