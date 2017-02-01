228 - статья Уголовного кодекса РФ, по которой в России за хранение наркотиков в последние два года задержаны до двух тысяч украинцев. Правозащитники уверены: большинство из них - в поисках заработка - были втянуты в незаконную деятельность принудительно.
LB.ua публікує інтерв'ю з ректором Національної академії мистецтв Андрієм Чебикіним, яке зробила студентська газета "Воно". Останнім часом студенти Академії намагаються висловити свою незгоду з програмами, за якими ведеться навчання. Сподіваємось, що це інтерв'ю спонукає до дискусії в сфері мистецької освіті в Україні.
Если мы говорим обо всех «миротворческих» инициативах, которые запущены в т.ч. с подачи Киссинджера, то нас больше должно тревожить другое - сколько прихлебателей-коллаборантов неожиданно полезло со всех щелей в Украине. Причем «матерых», готовых сдаться заранее. Сдаться не просто на условиях агрессора, но яростно и верно подвывая ему, оправдывая его действия.
В прокате – первый большой отечественный фильм 2017 года, который создатели именуют "первой спортивной драмой" в украинском кино, и в котором сыграли важные для нашего кино актеры – Станислав Боклан, Ахтем Сейтаблаев, Алексей Горбунов. LB.ua присмотрелся поближе и выяснил, что "Правило боя" – не то, чем хочет казаться.
Даже мировой флагман в области обороны - США - оказались не готовы к кибервойне: не смогли предотвратить взломы сервера Национального комитета Демократической партии США, не смогли установить виновных (с точностью большей чем «Россия»), и не смогли дать адекватный ответ на угрозу.
Збірка есеїв Олександра Бойченка “Аби книжка” виявилася виданням, після якого хотілося довго мити руки. Бо такого концентрату містечкової ксенофобії в її дистильованому вигляді мені ще до рук не потрапляло. Після ознайомлення з цією книгою стають зрозумілими причини розлому в українському суспільстві.
Идут годы, изменились реалии страны, мы получили возможность открыто сомневаться, дискутировать и без опаски критиковать власть… но многие из нас и сегодня являются частью единого, заблуждающегося разума.
Лукашенко впервые перестал делать вид, что его конфликт с Кремлем не носит системного характера. А за месяц до этого публичного плевка в сторону Москвы белорусский лидер сделал несколько шагов в направлении Евросоюза.
Мог ли еще недавно Виктор Пинчук представить себе, что бросит все силы, ресурсы, связи, влияние на то, чтоб обеспечить присутствие Порошенко на своем давосском завтраке? А Ахметов, что вынужден будет искать партнерства с Порошенко? Мог ли шахматист Коломойский предположить, что получит от Порошенко совершенно детский, но такой сокрушительный «мат»? Настоящая правда в том, что ни олигархи, ни друзья нынешнего Президента изначально его недооценили.