Мог ли еще недавно Виктор Пинчук представить себе, что бросит все силы, ресурсы, связи, влияние на то, чтоб обеспечить присутствие Порошенко на своем давосском завтраке? А Ахметов, что вынужден будет искать партнерства с Порошенко? Мог ли шахматист Коломойский предположить, что получит от Порошенко совершенно детский, но такой сокрушительный «мат»? Настоящая правда в том, что ни олигархи, ни друзья нынешнего Президента изначально его недооценили.
Кардинально разные взгляды Шульца и Габриэля на политику по отношению к нынешней власти в России дают возможность заработать больше политических баллов СДПГ. А также составить серьезную конкуренцию Меркель в борьбе за пост канцлера Германии.
Ради оформления украинских документов жители Крыма готовы платить немалые деньги. На этом успешно наживаются посредники по обе стороны админграницы. Интервью с руководителем организации "Шторм" Еленой Антоновой.
LB.ua розказує про українську воєнну повість «Мовою Бога», написану авторкою-переселенкою. Повість дончанки Олени Стяжкіною написана в оригіналі російською і адаптована українською мовою Катериною Сінченко.
Севастопольським бабушкам, померлим від україномовних інструкцій в аптеках, кінотеатрам, які закрилися через україномовний дубляж, і таксистам, що вкоротили собі віку через появу неякісних українських пісень в етері високохудожнього радіо “Шансон”, присвячується:
Дюны, окруженные сосновым лесом, с выходом к океану, черные, красные и зеленые песчаные берега, ракушечные пляжи и роскошные виды - подборка самых красивых пляжей мира, опубликованная на National Geographic.
В 1985 году все установленные мощности солнечной энергетики мира составляли всего лишь 0,021 ГВт. В 2015 году этот показатель достиг 223 ГВт. За три десятилетия увеличение более чем в десять тысяч раз.
Традиционно в конце января в киноманских кинотеатрах по всей Украине стартует фестиваль французского кино. В программе – пять картин, из которых две получили по номинации на "Оскар". LB.ua предлагает краткий гид по фестивалю.
Прошлогодняя неудавшаяся попытка Кремля осуществить переворот в Черногории станет видимо далеко не последней. Президент Республики Сербской озвучил намерения по нарушению госграниц как минимум четырех государств: Боснии и Герцеговины, Сербии, Косово и Черногории.
Постановка «Горе з розуму» в Молодому театрі стала наочним прикладом того, як органічно може звучати класика російської драматургії в українському перекладі. Режисер говорить про нас тут і тепер. Про тих, хто кожен день на війні і про тих, хто виключив самий факт її наявності зі своєї свідомості.
З 1 лютого Україна починає головувати в Раді Безпеки ООН. Про особливості головування в Радбезі, які обов'язки покладаються на країну-голову, а також яка користь з цього буде Україні, - в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua розповів постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.