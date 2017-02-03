Ольга Кутишенко, Андрій Яніцький
Гендиректор Української федерації убезпечення, експерт з пенсійних питань Реанімаційного пакету реформ Галина Третьякова розповідає про пенсійну реформу, регуляцію НПФів та лайфове страхування.
Дарья Бадьёр, Марина Степанская
С сегодняшнего дня на LB.ua можно посмотреть редкую птицу в украинском кино - очень любопытный абсурдистский фильм "Вес" Юрия Шилова. На счету у этого молодого режиссера - две короткометражные работы, на подходе - полный метр о работнике кинотеатра "Кинопанорама".
Андрій Яніцький, Анастасия Сенотова
Советник министра финансов Яна Бугримова перечисляет девять главных новаций Налогового кодекса в 2017 году и рассказывает о законотворческих планах министерства.
Євгенія Закревська, Марія Томак, Дар’я Свиридова
Коли всі категорії вже під ковпаком - залишається атакувати тих, хто цих людей намагається захистити. Безумовно, Еміль Курбедінов - найбільш помітна, потужна та публічна фігура серед кримських адвокатів. Так само очевидно, що його справа - це перешкоджання професійній діяльності адвоката. Чому переслідування Курбедінова - незаконне та політичне: аргументи.