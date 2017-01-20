LB.ua
Все об инаугурации Трампа
Инаугурация президента США Дональда Трампа пройдет сегодня, 20 января. Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс будут приведены к присяге. LB.ua публикует подборку интересных фактов, связанных с этим мероприятием.
Александр Демченко
План Трампа. Вызовы во внешней политике
Накануне инаугурации Дональда Трампа собрали все его заявления по вопросам международной политики и проанализировали - сможет ли 45-й президент США ответить на современные вызовы, которые стоят перед его страной.
LB.ua
"Вперше за 5 років ми будемо закуповувати ліки і доставляти їх у рік замовлення"
Рік почався з гучного скандалу: директор «Інституту серця МОЗ України» звинуватив в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та її заступників у «халатності». 16 січня «опоблоківці» Олександр Вілкул та Ігор Шурма зареєстрували у парламенті постанову про визнання роботи очільниці МОЗ незадовільною.
Дарья Бадьёр
Битва фондов: кто будет распределять деньги на развитие культуры
В публичном поле ведется активная дискуссия вокруг двух законопроектов, призванных навести порядок с финансированием культурных проектов в Украине. Один инспирированный бывшим директором "Мистецького Арсенала" Натальей Заболотной, другой патронируется первой леди Мариной Порошенко. LB.ua ознакомился с проектами законов и предлагаем вам их краткое изложение.
Диана Манучарян
Почему упала гривна: экспортеры, Приватбанк, МВФ и другие факторы
Стратегия конвертировать излишки гривны в более твердую валюту уже доказала свою эффективность. Если уж депутаты и чиновники, даже из самых патриотических фракций, чураются гривны, то что говорить о простых гражданах.
Маркіян Лисейко
«Мамо, чому ти мене обманюєш? Мій тато в полоні!»
Їх по-різному називають: заручники, полонені, в’язні, «обмінний фонд», «матеріал для обміну». Вони потрапили до рук ворога під час бойових зіткнень і мали б бути у статусі полонених, але, по факту, стали політичними заручниками у великих політичних іграх РФ. Як живуть сім'ї в очікуванні своїх чоловіків.
Александр Демченко
План Трампа. Вызовы во внутренней политике
Каким будет президентство Дональда Трампа, с какими проблемами он столкнётся и сможет ли он ответить на современные вызовы, которые стоят перед его страной. Начнём с вопросов, связанных с внутренними проблемами в США, и проанализируем, сможет ли их решить Трамп-президент.
Игорь Соловей
Есть ли польза от санкций против России
Залпы западных санкций против России таки пробили толстую кожу российского медведя. Мало того, последствия санкций становятся все более очевидными. И даже больше: появились признаки того, что сохранение существующих, а также введение новых санкций к РФ способны не только заставить Кремль пойти на переговоры, но и вообще свалить этого самого "зверя".