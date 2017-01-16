Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Александр Подрабинек: «Путин, как Гитлер, пробует Запад «на гниль»
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
  • ​Порошенко объявил о подаче иска против России в суд ООН в Гааге

    Порошенко объявил о подаче иска против России в суд ООН в Гааге

    "Три года РФ грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма".
  • Против трамповедения
    Дмитрий Литвин

    Против трамповедения

    Трамп вполне может проводить де-факто такую политику по отношению к Украине, как будто наша страна – это задний двор Кремля, хотя и будет де-юре обставлен массой «красных флажков». Тот случай, когда отдаёшь, просто не помогая. И готовиться Украине нужно именно к этому. 
  • Приближение к празднику
    Семен Глузман

    Приближение к празднику

    Несколько месяцев назад я обратился через сайт «Левый берег» к богатым людям Украины. Ответ был немедленным и очень искренним. Книга переведена, отредактирована. В начале апреля, я надеюсь, будет презентация. Один лишь вопрос занимает меня сегодня: позволит ли нам высокопатриотичный Минздрав принять это «Руководство…» официально
  • "Закон ночи": Куда приводят мечты
    Дарья Бадьёр

    "Закон ночи": Куда приводят мечты

    В украинский прокат незаметно вышел новый фильм Бена Аффлека – криминальная драма “Закон ночи”. После успешных фильмов “Прощай, детка, прощай”, “Город” и оскароносного “Арго”, Аффлек снял на удивление скучное, перегруженное персонажами и сюжетными линиями кино.
  • Чемодан. Вокзал. Россия
    Олег Батурин, Сергей Петренко

    Чемодан. Вокзал. Россия

    Аннексия Крыма затруднила выезд в Европу для жителей полуострова. Но все же не сделала его невозможным даже для обладателей российских загранпаспортов.
  • «Мы живем в выборе между фантастами, либеральными романтиками и ворами»
    Соня Кошкина, Олег Базар

    «Мы живем в выборе между фантастами, либеральными романтиками и ворами»

    «Молодая команда Януковича думала, что они будут жить вечно, что им ничего не грозит, и они пришли навсегда. А вот эти, которые сейчас, они все знают, что пришли ненадолго. С одной стороны, это хорошо: они понимают, что рано или поздно отойдут. А с другой стороны – плохо, потому что они понимают: времени немного, и за этот относительно короткий период нужно вынести как можно больше». Разговор Сергея Рахманина, Сони Кошкиной, Александра Мартыненко и Олега Базара
  • Юрій Ліфансе: "Безпритульні навіть не знають про пункти обігріву"
    Маргарита Тулуп

    Юрій Ліфансе: "Безпритульні навіть не знають про пункти обігріву"

    З вівторка по п’ятницю волонтери роздають їжу біля станцій метро та на вокзалах столиці. В один із таких днів ми зустрілися з директором Київської общини святого Егідія, викладачем італійської Юрієм Ліфансе, щоб поговорити з ним про пункти обігріву та життя на вулиці.
  • Частичная национализация банковского сектора
    Елена Губарь

    Частичная национализация банковского сектора

    После серии банковских банкротств и национализаций в Украине существует пять государственных банков, где хранятся 60% депозитов населения. Что будет с этими структурами?
  • “Кредо вбивці”: погляд геймера
    Юрко Космина

    “Кредо вбивці”: погляд геймера

    Перший фільм за мотивами легендарної серії відеоігор “Assassin`s creed” викликав дивні відчуття не лише в далеких від геймерства глядачів, а й у відданих фанатів оригінальної франшизи. Екранізація відеогри — це майже завжди спроба кінематографу змавпувати власне інтерактивне відображення.
  • Может ли Беларусь стать следующей целью Путина
    Вадим Довнар

    Может ли Беларусь стать следующей целью Путина

    Соседняя Беларусь находится в повышенной «зоне риска», особенно подходя Владимиру Путину для проведения очередной «маленькой победоносной войны».
  • Русско-украинская война: польский фронт
    Олег Покальчук

    Русско-украинская война: польский фронт

    В отношениях с Польшей нам необходимо перейти от абстрактной «дружбы» к активному боевому сотрудничеству в политической и информационной сфере. Ведь мы когда-то вместе уже брали Москву.
  • Эффект Трампа
    Виталий Портников

    Эффект Трампа

    Противникам Трампа нужно, чтобы он договаривался с Путиным, не усиливал санкции против Москвы, искал компромисс по Сирии, не давал Украине летальное оружие – то есть делал то, что до самого последнего времени делал Обама.
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