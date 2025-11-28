Після того, як держава встановила максимальні націнки на ліки в Україн, аптеки почали пропонувати людям більш дорожчі препарати по тій же діючій речовині.

Про це під час дискусії LB.Talks про ліки сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Мова йде про те, що ще весною в Україні заговорили про те, що ціни на ліки зависокі, і було рішення Ради нацбезпеки та оборони дати з цим раду.

Ціна ліків, спрощуючи, складається з: відпускної ціни заводу, націнки дистрибютора, націнки аптеки, і маркетингу (виробники платили додатково аптекам за те, щоб їх краще продавали).

Держава заборонила маркетинг до врегулювання цін, а також обмежила націнки аптекам – до 35%, а дистриб'юторам – до 8%.

І саме після цього, за словами міністра, аптеки почали пропонувати українцям більш дорожчі аналоги.

“Націнка з більш дорожчому препараті дозволяє збільшити суму коштів, яка залишається в аптечному закладі, – аргументує міністр. – Ми проводили зустрічі з великими мережами, з малими аптеками, із залученням голови Податкової служби. Важко всім. Розуміємо, як працювати бізнесу в умовах блекаутів, відключення світла, з погіршенням логістичних механізмів, військових ризиків, обстрілів аптек, складів, виробництв. Це все також, напевно, потрапляє у кінцеве формування ціни, але є запас міцності, напевно, в період війни піти назустріч державі і людям, купівельна спроможність яких також знижується”.

Міністр найбільшою проблемою у впровадженні змін назває саме “відкритість всіх учасників процесу”: “Коли сидимо за круглим столом, то, слухаючи всіх учасників ринку, не завжди маємо відкритість для прийняття правильних управління рішень. І часто прийняття певних рішень, які мали б нібито вже завтра вплинути на зниження ціни людині, не завжди до цього приводить. І це ми побачили навіть по середньому чеку (який українці витрачають на ліки – LB.ua)”.

