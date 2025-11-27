Що відбувається із сектором ліків в Україні? Як позначились цьогорічні законодавчі зміни на доступності ліків і цінах на них? Як МОЗ збирається знижувати середній чек, який платять українці в аптеках? Як забезпечити доступність медикаментів незалежно від географії та можливостей родин?

Про це під час LB.Talks ми говорили з:

Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я України; Фото: Зоряна Стельмах Віктор Ляшко

Михайлом Радуцьким, членом депутатської фракції «Слуги народу», головою парламентського комітету з питань здоров’я нації; Фото: Зоряна Стельмах Михайло Радуцький

Катериною Загорій, директоркою ради директорів компанії «Дарниця»; Фото: Зоряна Стельмах Катерина Загорій

Яною Зінкевич, засновницею та командиркою волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри». Фото: Зоряна Стельмах Яна Зінкевич

Ми також прагнули залучити до дискусії найбільші аптечні мережі і дистрибюторів, однак цього разу не вдалося.

Навесні в Україні заговорили про те, що ціни на ліки в нас зависокі, і було рішення Ради нацбезпеки та оборони дати з цим раду. Ціна ліків, спрощуючи, складається з відпускної ціни заводу, націнки дистрибютора, націнки аптеки і маркетингу (виробники платили додатково аптекам за те, щоб їх краще продавали). Держава заборонила маркетинг до врегулювання цін, а також обмежила націнки аптекам до 35 %, а дистриб'юторам — до 8 %. Найбільші аптечні мережі виступили категорично проти, кажучи, що тоді їм доведеться закривати менші аптеки і це погіршить доступ людей до ліків. Що сталося за ці понад пів року?

Фото: Зоряна Стельмах Директорка ради директорів компанії «Дарниця» Катерина Загорій, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова профільного комітету ВРУ Михайло Радуцький, нардепка і ветеранка-доброволиця Яна Зінкевич (праворуч)

«За останні пів року ми зробили певну революцію, — каже міністр Віктор Ляшко. — Думаю, ми єдина країна на території ЄС, яка має повністю задекларовані ціни на всю групу товарів – рецептурну й ОТС-групу (тобто ліки, які продають без рецепта. — LB.ua). Це дозволило мати старт, щоб запускати інші регулювання. Народні депутати проголосували зміни до Закону «Про лікарські засоби», і ми в три етапи зробили реферування / декларування цін. І є результати. Майже 11 000 SKU (унікальний код, що ідентифікує конкретну товарну позицію. — LB.ua) внесені до Нацкаталогу. Є діюча речовина, ми розуміємо кількість виробників та імпортерів, яка цю речовину в складі своїх лікарських засобів продає на території України. Розуміємо з реалізованих паковань — імпортних і вітчизняних. І розуміємо вартість таблетки на міліграм. Ми проаналізували 400 найпопуляніших SKU, середня вартість таблетки імпортного виробника — 180 грн, українського — 18».

Фото: Зоряна Стельмах міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

Міністр додає, що його ключова задача на наступний період — знижувати середній чек, який українці платять за ліки. Найбільшою проблемою у впровадженні змін міністр називає «відкритість усіх учасників процесу».

Голова парламентського медичного комітету Михайло Радуцький розповідає, що першим законом, який Єврокомісія відмітила як повністю відповідний євроінтеграційним процесам в Україні, став закон про лікарські засоби: «Норми закону не ідеальні, але там є багато таких, які набувають чинності 2027-го, 2028 року. Цей закон уже мав зміни за рішенням РНБО. І завдяки цим змінам є Укрпошта. Аптека, яка має 1,8 тисячі пересувних відділень. Це доступність. Є 29 мобільних аптечних пунктів у 17 областях. І вони не по Київській області їздять, а по Херсону, Запоріжжю, Харкову, де дійсно потрібно».

Фото: Зоряна Стельмах голова профільного комітету ВРУ Михайло Радуцький

Членкиня парламентського медичного комітету, депутатка і засновниця «Госпітальєрів» Яна Зінкевич розповідає, що в середовищі військових у питаннях ліків і їхньої доступності нещодавно була одна велика перемога і є одна досить серйозна проблема. Перемога — вдалося внести препарат «Налбуфін» до переліку наркотичних засобів. А проблемою є вакцинації проти правця і сказу. Якщо людина отримує травму або поранення, зазвичай її вакцинують у першу добу, але все рівно бувають випадки, коли проґавлять. Також є багато тварин, зокрема диких, яких не вакцинують і які живуть у прифронтовій зоні.

Фото: Зоряна Стельмах нардепка, ветеранка-доброволиця Яна Зінкевич

Директорка ради директорів «Дарниці» Катерина Загорій наводить дані соціологічних опитувань, які показують, що ліки становлять третину споживчого кошика українців: «79 % українців економлять на інших товарах, щоб купити ліки. 51 % економить на їжі, щоб купити ліки. І більшість серед них — пенсіонери. Старші люди — найвразливіша група. 62 % людей 60+ економлять на харчуванні, щоб користуватися ліками. 94 % відчули подорожчання ліків. Притомні українські виробники на 30 % знизили ціни на топ-300, але українці відчули подорожчання. Більша частина українців купують ліки тільки в стаціонарних аптеках. Українські ліки в кошику споживача займають зараз менше, ніж іноземні, якщо дивитися на продаж в аптеках. Але якщо подивитися на попит і поговорити, кого хочуть купувати українці, то 86 % позитивно ставляться до українського виробника, 74 % хочуть купувати українські ліки. Але причини купівлі українського — наявність у точках продажу. Тобто головна причина відмови від українських ліків — не якість, а їх важко знайти в точках продажу. Якщо ми далі рухаємося в ЄС, то європейські правила регуляції все рівно нас приведуть до регулювання як аптек, так і виробників, а цей шлях закінчиться регулюванням як ціни, так і специфічних правил, достатньо жорстких для виробників».

Фото: Зоряна Стельмах директорка ради директорів компанії «Дарниця» Катерина Загорій

Під час дискусії Наталія Сергієнко, заступниця директора з питань стратегічного розвитку AstraZeneca, розповіла, що компанія продовжує розширювати свою присутність в Україні, однак невирішеним досі є питання синхронізації переліків оновлення Національного каталогу і переліку реінбурсації: “Синхронізація допоможе розвитку програми “Доступні ліки”. Несинхронізованість в контексті інвестицій не впливатиме позитивно на ринок і на ті міжнародні непатентовані назви, які входять в “Доступні ліки” і на ті, які ще об'єктивно не можуть бути охоплені державним фінансуванням”.

Фото: Зоряна Стельмах Наталія Сергієнко, заступник директора з питань стратегічного розвитку AstraZeneka

Віктор Ляшко на це відповідає, що те, що сьогодні є в Нацкаталозі, “дешевше в даної компанії, наприклад, ніж те, що реімбурсується в програмі “Доступні ліки”. І ми сказали: "Тепер працює ціна, яка в нацкаталозі". І я буду як міністр, відстоювати, що, якщо в нацкаталозі за реферування задекларована ціна дешевше, значить, виробник може відпускати в Україні дешевше. Дешевше – це значить ще й більше буде в упаковках продано”.

Фото: Зоряна Стельмах міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

Ексвіцепрем'єр-міністр Геннадій Зубко запитав, що треба зробити, щоб меншити ціну для українців в аптеках? “Ми чуємо, що сьогодні від виробника до аптечної мережі відбувається націнка іноді до 100%, де 500 грн препарат, а в інших аптеках 900”.

Фото: Зоряна Стельмах Ексвіцепрем'єр-міністр Геннадій Зубко

Різна ціна може бути тільки в межах регульованої націнки урядом на будь-який лікарський засіб, відповів Ляшко. Тобто вже згадані до 8% дистриб’ютором і до 35% – аптекою: “Якщо ви з 1 листопада бачите через будь-який маркетплейс різну ціну, це порушення законодавства і тоді треба телефонувати в Держпродспоживслужбу, або на гарячу лінію МОЗ”.

Інна Варениця, журналістка, авторка LB.ua, в минулому провізорка і в родині мала фармацевтичний бізнес: “На жаль, у нас відбулася монополізація фармбізнесу на рівні аптечних мереж. Вони вижили майже всіх дрібних продавців. І те, що відбувається з цінами, напевно, наслідок цієї монополії і демпінгу цін, коли виживають зокрема своїх конкурентів”.

Фото: Зоряна Стельмах Авторка LВ.ua, журналістка Інна Варениця

На цей коментар Віктор Ляшко каже, що монополії “не існує по статистиці”, бо є в системі аптек 1700 суб'єктів господарювання, понад 20 000 точок продажу ліків. А якщо є ознаки, це сфера роботи Антимонопольного комітету.

Натомість Катерина Загорій каже, що монополія є, “як би ми її зараз не не називали”: “Згідно даних незалежної аналітичної агенції, 70% грошей є у топ-5 аптечних мереж. Близько 300 компаній вони займають. Кожна аптечна мережа ще має кілька брендів. Монополія на дистрибуторському ринку вже визнане рішення Антимонопольним комітетом і він наводить лад. Топ-дві компанії займають більше 80% ринку. На ринку виробників монополії не існує. Найбільший виробник на фармацевтичному ринку має 7% ринку”.

Фото: Зоряна Стельмах директорка ради директорів компанії «Дарниця» Катерина Загорій

Ольга Ніколаєва, аналітикиня Київської школи економіки, запитала, чи є напрямки роботи, щоб регулювання фармринку було більш комплексним? Адже реальність часом не збігається з тим, що людина може перевірити в списку, яка має бути ціна на ліки: “Кажуть зменшити чек. А які ліки купують українці? Хто їх призначає, хто виписує? Чи можемо ми проконтролювати, які ліки виписує лікар? Ні, бо навіть не всі є в картках. Ми проводили дослідження по астмі, гіпертонії і покращуються призначення, але є також і перепризначення і непротокольні ліки. І поки ці ліки виписуються на бумажці, сказати, що саме купують ліки, якщо це карвалол і людина витрачає на нього гроші, але, можливо, можна зменшити цей чек просто тим, щоб не купляти ліки, які не лікують”.

Фото: Зоряна Стельмах Ольга Ніколаєва, аналітикиня Київська школа економіки

Михайло Радуцький на це реагує, що закон забороняє лікарю писати комерційну назву препарату. Він має призначити тільки діючу речовину, без виробника: “Якщо лікар це порушує, пацієнт має йому сказати. Якщо це рецептурні ліки, і лікар там написав комерційну назву, це порушення”. Так само і фармацевт не може відмовляти в інших ліках по тій же діючій речовині, якщо вони наявні.

Владислав Збанацький із проєкту “Діємо для здоров’я” запитував, чи буде розширюватись доступ до ліків в українців за прикладом “Укрпошта.Аптека” на інших поштових або сервісних операторів. На що отримав відповідь Михайла Радуцького, що бізнес має цю опцію, але це його бажання.

Фото: Зоряна Стельмах Владислав Збанацький, Швейцарський проєкт 'Діємо для здоровя'

Розгорнуті виступи спікерів, а також детальний виклад дискусії читайте уже завтра на LB.ua.

