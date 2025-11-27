LB.Talks про ліки в Україні: репортаж з дискусійної панелі про доступність ліків, ціни на них і державне регулювання

Що відбувається із сектором ліків в Україні? Як позначились цьогорічні законодавчі зміни на доступності ліків і цінах на них? Як МОЗ збирається знижувати середній чек, який платять українці в аптеках? Як забезпечити доступність медикаментів незалежно від географії та можливостей родин? 

Про це під час LB.Talks ми говорили з: 

  • Віктором Ляшком, міністром охорони здоров'я України; 
    Віктор Ляшко
    Фото: Зоряна Стельмах
  • Михайлом Радуцьким, членом депутатської фракції «Слуги народу», головою парламентського комітету з питань здоров’я нації; 
    Михайло Радуцький
    Фото: Зоряна Стельмах
  • Катериною Загорій, директоркою ради директорів компанії «Дарниця»;
    Катерина Загорій
    Фото: Зоряна Стельмах
  • Яною Зінкевич, засновницею та командиркою волонтерського медичного батальйону «Госпітальєри». 
    Яна Зінкевич
    Фото: Зоряна Стельмах
Ми також прагнули залучити до дискусії найбільші аптечні мережі і дистрибюторів, однак цього разу не вдалося.

Навесні в Україні заговорили про те, що ціни на ліки в нас зависокі, і було рішення Ради нацбезпеки та оборони дати з цим раду. Ціна ліків, спрощуючи, складається з відпускної ціни заводу, націнки дистрибютора, націнки аптеки і маркетингу (виробники платили додатково аптекам за те, щоб їх краще продавали). Держава заборонила маркетинг до врегулювання цін, а також обмежила націнки аптекам до 35 %, а дистриб'юторам — до 8 %. Найбільші аптечні мережі виступили категорично проти, кажучи, що тоді їм доведеться закривати менші аптеки і це погіршить доступ людей до ліків. Що сталося за ці понад пів року?

Директорка ради директорів компанії «Дарниця» Катерина Загорій, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова профільного комітету ВРУ Михайло Радуцький, нардепка і ветеранка-доброволиця Яна Зінкевич (праворуч)
Фото: Зоряна Стельмах
«За останні пів року ми зробили певну революцію, — каже міністр Віктор Ляшко. — Думаю, ми єдина країна на території ЄС, яка має повністю задекларовані ціни на всю групу товарів – рецептурну й ОТС-групу (тобто ліки, які продають без рецепта. — LB.ua). Це дозволило мати старт, щоб запускати інші регулювання. Народні депутати проголосували зміни до Закону «Про лікарські засоби», і ми в три етапи зробили реферування / декларування цін. І є результати. Майже 11 000 SKU (унікальний код, що ідентифікує конкретну товарну позицію. — LB.ua) внесені до Нацкаталогу. Є діюча речовина, ми розуміємо кількість виробників та імпортерів, яка цю речовину в складі своїх лікарських засобів продає на території України. Розуміємо з реалізованих паковань — імпортних і вітчизняних. І розуміємо вартість таблетки на міліграм. Ми проаналізували 400 найпопуляніших SKU, середня вартість таблетки імпортного виробника — 180 грн, українського — 18».

міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко
Фото: Зоряна Стельмах
Міністр додає, що його ключова задача на наступний період — знижувати середній чек, який українці платять за ліки. Найбільшою проблемою у впровадженні змін міністр називає «відкритість усіх учасників процесу». 

Голова парламентського медичного комітету Михайло Радуцький розповідає, що першим законом, який Єврокомісія відмітила як повністю відповідний євроінтеграційним процесам в Україні, став закон про лікарські засоби: «Норми закону не ідеальні, але там є багато таких, які набувають чинності 2027-го, 2028 року. Цей закон уже мав зміни за рішенням РНБО. І завдяки цим змінам є Укрпошта. Аптека, яка має 1,8 тисячі пересувних відділень. Це доступність. Є 29 мобільних аптечних пунктів у 17 областях. І вони не по Київській області їздять, а по Херсону, Запоріжжю, Харкову, де дійсно потрібно».

голова профільного комітету ВРУ Михайло Радуцький
Фото: Зоряна Стельмах
Членкиня парламентського медичного комітету, депутатка і засновниця «Госпітальєрів» Яна Зінкевич розповідає, що в середовищі військових у питаннях ліків і їхньої доступності нещодавно була одна велика перемога і є одна досить серйозна проблема. Перемога — вдалося внести препарат «Налбуфін» до переліку наркотичних засобів. А проблемою є вакцинації проти правця і сказу. Якщо людина отримує травму або поранення, зазвичай її вакцинують у першу добу, але все рівно бувають випадки, коли проґавлять. Також є багато тварин, зокрема диких, яких не вакцинують і які живуть у прифронтовій зоні.

нардепка, ветеранка-доброволиця Яна Зінкевич
Фото: Зоряна Стельмах
Директорка ради директорів «Дарниці» Катерина Загорій наводить дані соціологічних опитувань, які показують, що ліки становлять третину споживчого кошика українців: «79 % українців економлять на інших товарах, щоб купити ліки. 51 % економить на їжі, щоб купити ліки. І більшість серед них — пенсіонери. Старші люди — найвразливіша група. 62 % людей 60+ економлять на харчуванні, щоб користуватися ліками. 94 % відчули подорожчання ліків. Притомні українські виробники на 30 % знизили ціни на топ-300, але українці відчули подорожчання. Більша частина українців купують ліки тільки в стаціонарних аптеках. Українські ліки в кошику споживача займають зараз менше, ніж іноземні, якщо дивитися на продаж в аптеках. Але якщо подивитися на попит і поговорити, кого хочуть купувати українці, то 86 % позитивно ставляться до українського виробника, 74 % хочуть купувати українські ліки. Але причини купівлі українського — наявність у точках продажу. Тобто головна причина відмови від українських ліків — не якість, а їх важко знайти в точках продажу. Якщо ми далі рухаємося в ЄС, то європейські правила регуляції все рівно нас приведуть до регулювання як аптек, так і виробників, а цей шлях закінчиться регулюванням як ціни, так і специфічних правил, достатньо жорстких для виробників». 

директорка ради директорів компанії «Дарниця» Катерина Загорій
Фото: Зоряна Стельмах
Під час дискусії Наталія Сергієнко, заступниця директора з питань стратегічного розвитку AstraZeneca, розповіла, що компанія продовжує розширювати свою присутність в Україні, однак невирішеним досі є питання синхронізації переліків оновлення Національного каталогу і переліку реінбурсації: “Синхронізація допоможе розвитку програми “Доступні ліки”. Несинхронізованість в контексті інвестицій не впливатиме позитивно на ринок і на ті міжнародні непатентовані назви, які входять в “Доступні ліки” і на ті, які ще об'єктивно не можуть бути охоплені державним фінансуванням”.

Наталія Сергієнко, заступник директора з питань стратегічного розвитку AstraZeneka
Фото: Зоряна Стельмах
Віктор Ляшко на це відповідає, що те, що сьогодні є в Нацкаталозі, “дешевше в даної компанії, наприклад, ніж те, що реімбурсується в програмі “Доступні ліки”. І ми сказали: "Тепер працює ціна, яка в нацкаталозі". І я буду як міністр, відстоювати, що, якщо в нацкаталозі за реферування задекларована ціна дешевше, значить, виробник може відпускати в Україні дешевше. Дешевше – це значить ще й більше буде в упаковках продано”.

міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко
Фото: Зоряна Стельмах
Ексвіцепрем'єр-міністр Геннадій Зубко запитав, що треба зробити, щоб меншити ціну для українців в аптеках? “Ми чуємо, що сьогодні від виробника до аптечної мережі відбувається націнка іноді до 100%, де 500 грн препарат, а в інших аптеках 900”.

Ексвіцепрем'єр-міністр Геннадій Зубко
Фото: Зоряна Стельмах
Різна ціна може бути тільки в межах регульованої націнки урядом на будь-який лікарський засіб, відповів Ляшко. Тобто вже згадані до 8% дистриб’ютором і до 35% – аптекою: “Якщо ви з 1 листопада бачите через будь-який маркетплейс різну ціну, це порушення законодавства і тоді треба телефонувати в Держпродспоживслужбу, або на гарячу лінію МОЗ”. 

Інна Варениця, журналістка, авторка LB.ua, в минулому провізорка і в родині мала фармацевтичний бізнес: “На жаль, у нас відбулася монополізація фармбізнесу на рівні аптечних мереж. Вони вижили майже всіх дрібних продавців. І те, що відбувається з цінами, напевно, наслідок цієї монополії і демпінгу цін, коли виживають зокрема своїх конкурентів”.

Авторка LВ.ua, журналістка Інна Варениця
Фото: Зоряна Стельмах
На цей коментар Віктор Ляшко каже, що монополії “не існує по статистиці”, бо є в системі аптек 1700 суб'єктів господарювання, понад 20 000 точок продажу ліків. А якщо є ознаки, це сфера роботи Антимонопольного комітету. 

Натомість Катерина Загорій каже, що монополія є, “як би ми її зараз не не називали”: “Згідно даних незалежної аналітичної агенції, 70% грошей є у топ-5 аптечних мереж. Близько 300 компаній вони займають. Кожна аптечна мережа ще має кілька брендів. Монополія на дистрибуторському ринку вже визнане рішення Антимонопольним комітетом і він наводить лад. Топ-дві компанії займають більше 80% ринку. На ринку виробників монополії не існує. Найбільший виробник на фармацевтичному ринку має 7% ринку”.

директорка ради директорів компанії «Дарниця» Катерина Загорій
Фото: Зоряна Стельмах
Ольга Ніколаєва, аналітикиня Київської школи економіки, запитала, чи є напрямки роботи, щоб регулювання фармринку було більш комплексним? Адже реальність часом не збігається з тим, що людина може перевірити в списку, яка має бути ціна на ліки: “Кажуть зменшити чек. А які ліки купують українці? Хто їх призначає, хто виписує? Чи можемо ми проконтролювати, які ліки виписує лікар? Ні, бо навіть не всі є в картках. Ми проводили дослідження по астмі, гіпертонії і покращуються призначення, але є також і перепризначення і непротокольні ліки. І поки ці ліки виписуються на бумажці, сказати, що саме купують ліки, якщо це карвалол і людина витрачає на нього гроші, але, можливо, можна зменшити цей чек просто тим, щоб не купляти ліки, які не лікують”.

Ольга Ніколаєва, аналітикиня Київська школа економіки
Фото: Зоряна Стельмах
Михайло Радуцький на це реагує, що закон забороняє лікарю писати комерційну назву препарату. Він має призначити тільки діючу речовину, без виробника: “Якщо лікар це порушує, пацієнт має йому сказати. Якщо це рецептурні ліки, і лікар там написав комерційну назву, це порушення”. Так само і фармацевт не може відмовляти в інших ліках по тій же діючій речовині, якщо вони наявні. 

Владислав Збанацький із проєкту “Діємо для здоров’я” запитував, чи буде розширюватись доступ до ліків в українців за прикладом “Укрпошта.Аптека” на інших поштових або сервісних операторів. На що отримав відповідь Михайла Радуцького, що бізнес має цю опцію, але це його бажання. 

Владислав Збанацький, Швейцарський проєкт 'Діємо для здоровя'
Фото: Зоряна Стельмах
Розгорнуті виступи спікерів, а також детальний виклад дискусії читайте уже завтра на LB.ua.

шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна і редакторка відділу «Здоровʼя» LB.ua Ірина Андрейців (праворуч)
Фото: Зоряна Стельмах
В'ячеслав Биков, виконавчий директор БФ 'Таблеточки'
Фото: Зоряна Стельмах
Валерій Бондарук, Комерційний директор 'Волиньфарма'
Фото: Зоряна Стельмах
Юлія Брикульська, співзасновниця громадської організації «Медичні лідери»
Фото: Зоряна Стельмах
голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) Федір Лапій
Фото: Зоряна Стельмах
лікар Сорока Іван Миколайович - президент Українського медичного клубу, генсек Світової федерації українських лікарських товариств, засновник і координатор Української медичної експертної спільноти, засновник і директор Інституту досліджень історії медици
Фото: Зоряна Стельмах
гендиректор медичної мережі «Добробут» Сергій Орел
Фото: Зоряна Стельмах
Костянтин Ващенко, експерт Конфедерації роботодавців України, директор із взаємодії з органами державної влади ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»
Фото: Зоряна Стельмах
Волошина Ірина Асоціація сімейної медицини України, праворуч Федір Лапій
Фото: Зоряна Стельмах
Фото: Зоряна Стельмах

Гліб Бітюков, ветеран, колишній бойовий медик
Фото: Зоряна Стельмах
Олександр Христинченко, CEO двох мереж клінік -Медична Зірка, Мій Лікар
Фото: Зоряна Стельмах
лікар Ростислав Юзків
Фото: Зоряна Стельмах
Олег Кльоц, гендиректор Медичних закупівель України
Фото: Зоряна Стельмах
Ірина Волошина, Асоціація сімейної медицини України
Фото: Зоряна Стельмах
Директорка ради директорів компанії «Дарниця» Катерина Загорій, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко (в центрі) і голова профільного комітету ВРУ Михайло Радуцький
Фото: Зоряна Стельмах
Директор Центру журналістики Андрій Яніцький
Фото: Зоряна Стельмах
Наталія Гусак, голова НСЗУ
Фото: Зоряна Стельмах
редакторка відділу «Здоровʼя» LB.ua Ірина Андрейців
Фото: Зоряна Стельмах
Дмитро Купира, ГО «Життя»
Фото: Зоряна Стельмах
Костянтин Ващенко, експерт Конфедерації роботодавців України, директор із взаємодії з органами державної влади ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця»
Фото: Зоряна Стельмах
Аліна Ткаченко, Новартіс Фарма Сервісез (зліва) та Олександра Машкевич, медична директорка ММ 'Добробут' (справа)
Фото: Зоряна Стельмах
Юрій Хоменко, International Transfer pricing
Фото: Зоряна Стельмах
Депутат Київради Максим Нефьодов
Фото: Зоряна Стельмах
редакторка відділу «Здоровʼя» LB.ua Ірина Андрейців і Аліна Ткаченко, Новартіс Фарма Сервісез (ліворуч)
Фото: Зоряна Стельмах
Катерина Загорій і Аліна Ткаченко
Фото: Зоряна Стельмах
Андрій Лавренович, HR директор виробника дронів «Генерал Черешня», праворуч
Фото: Зоряна Стельмах
Олександра Машкевич, медична директорка ММ 'Добробут'
Фото: Зоряна Стельмах
Волошина Ірина і Наталія Гусак
Фото: Зоряна Стельмах
Наталія Сергієнко, заступник директора з питань стратегічного розвитку AstraZeneka і Олег Кльоц, генеральний директор Медичних закупівель України
Фото: Зоряна Стельмах
Дмитро Купира, ГО «Життя» (ліворуч), директор Центру журналістики Андрій Яніцький ( у центрі) і редакторка відділу «Здоровʼя» LB.ua Ірина Андрейців (праворуч)
Фото: Зоряна Стельмах
Соня Кошкіна і ексвіцепрем'єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко з дружиною
Фото: Зоряна Стельмах
Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, військовослужбовець ЗСУ Ігор Швайка і голова профільного комітету ВРУ Михайло Радуцький
Фото: Зоряна Стельмах
голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій і редакторка відділу «Здоровʼя» LB.ua Ірина Андрейців
Фото: Зоряна Стельмах
гендиректор медичної мережі «Добробут» Сергій Орел і Соня Кошкіна
Фото: Зоряна Стельмах
шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна
Фото: Зоряна Стельмах
Соня Кошкіна і Михайло Радуцький
Фото: Зоряна Стельмах
Спікери і модераторки після дискусії
Фото: Зоряна Стельмах
Ірина АндрейцівІрина Андрейців, редакторка відділу «Здоровʼя»
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
