Перевіряйте націнки на ліки й вимагайте електронних призначень: що держава вже зробила у сфері ліків і що буде далі

Ми також прагнули залучити до дискусії найбільші аптечні мережі і дистрибюторів, однак цього разу не вдалося.

Що саме змінилося на ринку ліків? Як це впливає на мільйони українців, ціни на ліки, їхню доступність в аптеках і що буде далі?

Віктор Ляшко: “Маємо знизити середній чек на ліки”

Весною в Україні заговорили про те, що ціни на ліки в нас зависокі, і було рішення Ради нацбезпеки та оборони дати з цим раду. Ціна ліків, спрощуючи, складається з: відпускної ціни заводу, націнки дистрибютора, націнки аптеки, і маркетингу (виробники платили додатково аптекам за те, щоб їх краще продавали).

Держава заборонила маркетинг до врегулювання цін, а також обмежила націнки аптекам – до 35%, а дистриб'юторам – до 8%. Найбільші аптечні мережі виступили категорично проти, кажучи, що тоді їм доведеться закривати менші аптеки і це погіршить доступ людей до ліків. Що сталось за ці понад пів року?

“За останні пів року ми зробили певну революцію, – каже міністр Віктор Ляшко.

Думаю, ми єдина країна на території ЄС, яка має повністю задекларовані ціни на всю грпу товарів – рецептурну та ОТС-групу (тобто ліки, які продають без рецепту – LB.ua).

Це дозволило мати старт, щоб запускати інші регулювання. Народні депутати проголосували зміни до закону “Про лікарські засоби” і ми в три етапи зробили реферування / декларування цін. І є результати. Майже 11 000 SKU (унікальний код, що ідентифікує конкретну товарну позицію – LB.ua) внесені до Нацкаталогу.

Фото: Зоряна Стельмах міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко

Є діюча речовина, ми розуміємо кількість виробників та імпортерів, яка цю речовину в складі своїх лікарських засобів продає на території України. Розуміємо по упаковках, які реалізуються – імпортні та вітчизняні. І рзоуміємо вартість таблетки на міліграм. Ми проаналізували 400 найпопуляніших SKU - середня вартість таблетки імпортного виробника – 180 грн, українського – 18”.

Міністр додає, що його ключова задача на наступний період – знижувати середній чек, який українці платять за ліки:

Ми аналізували 411 000 призначень, які діючі речовини виписують і які потім через аптеки продають. Якщо буде замінність дороговартісних препаратів на більш дешеві, які є в Нацкаталозі, середній чек знизиться відразу десь на 38%.

Віктор Ляшко каже, що часто чує критику, що запропоновані рішення були несистемними. На це відповідає, що добровільне зниження цін на топ-100 найпопулярніших препаратів українськими виробниками на 30% дозволило українцям зекономити близько 1 млрд 800 млн грн: “Станом на 01.11 в країні продано десь 530 млн упаковок лікарських засобів. Із них 90 млн упаковок – саме препарати з топ-100 + ті, хто поприєднувався наступні топ-100, ще топ-100. Якщо подивитися по сумах коштів, то знижка на ці ліки дозволила людям в Україні зекономити десь 1 млрд 800 млн грн. Вважаю це позитивним ефектом”.

Фото: Зоряна Стельмах Віктор Ляшко і Михайло Радуцький (праворуч)

Нагадаємо, за це рішення на МОЗ сипалась критика. І не без підстав. Адже у ці топи препаратів увійшли, наприклад, 9 видів аскорбінки. Лікарі також помітили десятки препаратів, які не мають доведеної ефективності. Простіше їх називають фуфломіцинами. На МОЗ сипалась критика, що таким рішенням міністерство лише заохочує людей витрачати гроші на бездоказові препарати замість того, аби якісно розширювати доступ до інших потрібних ліків. У відповідь на це міністр пояснював, що топи — це про безрецептурні препарати, і що це “традиційна культура споживання людей”.

Під час дискусії міністр пояснював, що його кінцева мета – не стільки звернення людей в аптеку і купівля ліків за власні кошти, скільки наявність ліків у лікарні, оплачених коштами програми медичних гарантій, щоб людина у відділенні не спускалася в аптеку. А друге складова цього — доступність ліків через програму “Доступні ліки”.

Довідка: “Доступні ліки” – держпрограма, за якою люди з серцево-судинними захворюваннями, діабетом, хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів, хвороби Паркінсона, розладів поведінки психіки, епілепсії, а також препаратів для людей після трансплантації, для лікування болю та паліативної допомоги тощо можуть отримати е-рецепт у свого лікаря і за ним отримати в аптеці ліки або безкоштовно, або з невеликою доплатою. Кошти за ці ліки аптекам компенсовує держава. За правилами, усі аптеки в країні мають відпускати ліки за цією програмою.

“У 2024-му році було питання не стільки збільшувати кількість ліків в “Доступних ліках”, скільки збільшити горизонтальне поширення. Бо ми бачили, що люди у великих містах отримують по реінбурсації багато лікарських засобів, а люди в сільській місцевості купують лікарські засоби при тому, що мають рецепт, і не гасять його в аптеці, – каже міністр. – Тому ключова мета була в 2024-му році – дійти до кожного населеного пункту якимось механізмом, щоб людина мала можливість отримати ліки по рецепту, наприклад, для зниження тиску. І тут питання знову ж: де межа? Як при ринковій економіці, коли немає державної мережі аптек, державної мережі виробників, державної мережі дистриб'юторів, дійти до тих населених пунктів, де повинні бути аптечні пункти або можливість отримати цей лікарський засіб? Тому з'явились ініціативи “Укрпошта. Аптека”, з'явились мобільні аптечні пункти, був дозвіл фельшеру фельшерського акушерського пункту відпускати певні препарати за певною процедурою, приймаючи контракт з аптекою або з ліцензіатом на роздрібну торгівлю. Всі ці ініціативи повинні дати можливість нам забезпечити доступність лікарських засобів. Працює, але чи скрізь ефективно? Ще ні, це складна реформа”.

Фото: Зоряна Стельмах Директорка ради директорів компанії «Дарниця» Катерина Загорій, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко( в центрі) і голова профільного комітету ВРУ Михайло Радуцький

Найбільшою проблемою у впровадженні змін міністр називає “відкритість всіх учасників процесу”: “Коли сидимо за круглим столом, то, слухаючи всіх учасників ринку, не завжди маємо відкритість для прийняття правильних управління рішень. І часто прийняття певних рішень, які мали б нібито вже завтра вплинути на зниження ціни людині, не завжди до цього приводить. І це ми побачили навіть по середньому чеку.

Врегулювавши націнки на всі лікарські засоби (такого в історії України ще не було), ми побачили, що аптеки почали пропонувати більш дорожчі ліки по тій же діючій речовині.

Націнка з більш дорожчому препараті дозволяє збільшити суму коштів, яка залишається в аптечному закладі. Ми проводили зустрічі з великими мережами, з малими аптеками, із залученням голови Податкової служби. Сьогодні важко всім. Розуміємо, як працювати бізнесу в умовах блекаутів, відключення світла, з погіршенням логістичних механізмів, військових ризиків, обстрілів аптек, складів, виробництв. Це все також, напевно, потрапляє у кінцеве формування ціни, але є запас міцності, напевно, в період війни піти назустріч державі і людям, купівельна спроможність яких також знижується”.

Михайло Радуцький: “Закон про лікарські засоби похвалила Єврокомісія”

Експерт Сергій Іщенко з компанії Proxima Research написав, що запроваджений закон неефективний і не відповідає практикам ЄС. Зараз нібито вже готується скасування цих норм.

На що голова парламентського медичного комітету Михайло Радуцький парирує, що Україна в системі охорони здоров'я отримала одну з найвищих оцінок від Єврокомісії серед всіх інших розділів народного господарства – чотири з п'яти: “І першим, який Єврокомісія відмітила як закон, який повністю відповідає євроінтеграційним процесам в Україні – ухвалення закону про лікарські засоби. Норми закону не ідеальні, але там є багато таких, які вступають в силу в 2027-му, в 2028-му році. Цей закон уже мав зміни за рішенням РНБО. І завдяки цим змінам є “Укрпошта”. Аптека, яка має 1,8 тисяч пересувних відділень. Це доступність. Є 29 мобільних аптечних пунктів у 17 областях. І вони не по Київській області їздять, а по Херсону, Запоріжжю, Харкову, де дійсно потрібно”.

Фото: Зоряна Стельмах голова профільного комітету ВРУ Михайло Радуцький

Радуцький наводить дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, за яими у 2022 році 22% громадян України не змогли придбати необхідні препарати, а в 23-му році таких уже було 7%. Зараз очікують на дані за 2024-й рік.

Голова комітету також акцентує на нормах закону, які ще не вступили в дію. Наприклад, норма про 2D-кодування має запуститись в 2027-му році. За нею, людина в аптеці зможе навести телефон на препарат, і за кодом побачити і виробника, і прізвище людини, яка поставила свій підпис під якістю цих ліків. А також побачить найдешевшу ціну (на діючу речовину) за Національним каталогом.

І тоді людина, якщо захоче, запитає: "А тут отака діюча речовина, у вас є по стільки-то гривень дешевше. Можна мені це?"

Також він додає, що в Україні не могли 30 років дозволити правила Болару. Воно дозволяє виробникам генеричних (непатентованих) ліків починати підготовку до їхнього виведення на ринок ще до закінчення терміну дії патенту на оригінальний препарат. Це дозволяє прискорити вихід генериків на ринок, і сприяє зниженню цін на ліки.

Також голова комітету додає про більшу доступність наркотичних препаратів для лікування чи знеболення. В Україні змінили ліцензійні умови, спростивши їх. І це дозволить більшій кількості аптек мати дозвіл на відпуск таких ліків.

Яна Зінкевич: “Є велика перемога і серйозна проблема”

Членкиня парламентського медичного комітету, депутатка та засновниця “Госпітальєрів” Яна Зінкевич розповідає, що у середовищі військових у питаннях ліків та їхньої доступності нещодавно була одна велика перемога і є одна досить серйозна проблема.

Фото: Зоряна Стельмах нардепка, ветеранка-доброволець Яна Зінкевич

Перемога – вдалося віднести препарат “Налбуфін” до переліку наркотичних засобів: “Навіть по своєму прикладу, після травми я майже півроку приймала цей препарат і знаю, що це залежність не лише фізична, це і дуже серйозна моральна і психологічна. “Налбуфін” приймає дуже велика кількість військових через те, що раніше лікарями призначався цей препарат навіть при нескладних травмах, не використовували альтернативні засоби. Зараз уже цей препарат дістати набагато важче”, – розповідає Зінкевич.

А проблемою є вакцинації проти правця і сказу. Якщо людина отримує травму або поранення, зазвичай її вакцинують в першу добу, але все рівно бувають випадки, коли опускають із виду. Також є багато тварин, зокрема диких, яких не вакцинують, і які живуть у прифронтовій ділянці.

“Сподіваюся, ми разом з Міністерством охорони здоров'я і комітетом продумаємо і, можливо, зможемо започаткувати обов'язкову вакцинацію від цих двох захворювань для усіх військових з моменту початку служби”, – додає депутатка.

Вона також розповідає, що загалом забезпечення війська ліками значно не порівняти з тим, яке було 5-10 років тому. Вже є набагато більше доступу до препаратів: “Є хороші стабілізаційні пункти, де також можна отримати терапевтичну допомогу, але все рівно маємо іти на шляху до того, щоб корупції у військовому середовищі було набагато менше”. Зінкевич відзначає доволі конструктивну співпрацю з нинішнім керівником Командування медичних сил, оскільки Анатолій Казмірчук був також головним лікарем Київського військового госпіталю.

Катерина Загорій: “Головна причина відмови від українських ліків - не якість, а те, що їх важко знайти у точках продажу”

У жовтні фармацевтична компанія “Дарниця” заявила, що може втретє призупинити виробництво своїх ліків через ніби відмову найбільших аптечних мереж брати до себе на полиці її продукцію. Аптечні мережі на це відповідали, що беруть на свої полиці ті ліки, які можуть конкурувати по ціні, а в “Дарниці” нібито дорожчі.

Фото: Зоряна Стельмах директорка ради директорів компанії «Дарниця» Катерина Загорій

Директорка ради директорів “Дарниці” Катерина Загорій підтверджує, що компанія кілька разів зупиняла цього року виробництво через переповнені склади, оскільки їхні ліки “продаються гірше, ніж 95 років до цього”. Вона також додає, що у у топ-п'яти найбільших аптечних мережах ціни ліків її компанії вищі, ніж у всіх інших аптеках: “Неврегульовані націнки на препарати вартістю до 50 грн. Можете подивитися через tabletki.ua, наскільки відрізняється ціна на такі ліки. Виробники ліків не контролюють (фінальні – LB.ua) ціни. Ми продаємо дистриб’ютору, далі вони їх продають аптекам”. І вже аптека ставить кінцеву ціну.

Загорій наводить дані соціологічних опитувань, які показують, що ліки – третя за закупівлею частина споживчого кошику українців: “Я пройшлась кількома соціологічними дослідженнями.

79% українців економлять на інших товарах, щоб купити ліки. 51% економлять на їжі, щоб купити ліки. І переважна більшість серед них – пенсіонери. Старші люди – найбільш вразлива група. 62% людей 60+ економлять на харчуванні, щоби були гроші на ліки.

94% відчули подорожчання ліків. Притомні українські виробники знизили ціни на топ-300 препаратів на 30%, але українці відчули подорожчання. Більша частина українців купує ліки лише в стаціонарних аптеках. Українські ліки в кошику споживача займають зараз меншу частку, ніж іноземні, якщо дивитись на продаж в аптеках. Але якщо подивитись на попит і поговорити, кого хочуть купувати українці, то 86% позитивно ставляться до вітчизняного виробника, 74% хочуть купувати українські ліки. Але споживча мотивація купівлі українського – наявність у точках продажу. Тобто головна причина відмови від українських ліків - не якість, а те, що їх важко знайти у точках продажу. Якщо ми далі рухаємося в ЄС, то європейські правила регуляції все одно нас приведуть до регулювання діяльності як аптек, так і виробників, достатньо жорсткого”.

Фото: Зоряна Стельмах Директорка ради директорів компанії «Дарниця» Катерина Загорій, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, голова профільного комітету ВРУ Михайло Радуцький, нардепка і ветеранка Яна Зінкевич і шеф-редакторка Lb.ua і модераторка Соня Кошкіна (праворуч)

Чи не варто відмовитись від ліків з країн, які мають зв'язки з РФ і Білоруссю?

Зараз багато препаратів, що закуповуються держкоштом, наприклад, для лікування онкозахворювань, індійського (є і китайського) виробництва. Індія нещодавно приймала участь в навчаннях на стороні Білорусі. Що з цим робити?

Віктор Ляшко на це відповідає, що українці купують 62% ліків в упаковках українського виробника. На інших 37% також є аналоги українські, які в рази дешевші: “Ключова задача уряду – відпрацювати разом з учасниками ринку і зробити так, щоб українці, хто хочуть купити дешевше, могли це зробити. Цього року парламент дав МОЗу 15 млрд грн на централізовані закупівлі. Процедури говорять, що ДП “Медичні закупівлі України” торгують по певних показниках, але ключовим є найнижча ціна. Сьогодні в державі не існує заборони на постачання ліків з Індії або з Китаю. Є питання недобросовісних постачальників, є ряд фінансових санкцій, судових справ, де вигравали по дешевій ціні, а не постачали. Є певні норми, які треба прибирати, тому що непостачання і компенсування штрафами – не те, що очікують українці. Ми не можемо людині пояснити, яка приходить за препаратами для лікування онкології, що постачальник не поставив, ми його оштрафували”.

Наталія Сергієнко, заступник директора з питань стратегічного розвитку AstraZeneca, розповіла, що компанія продовжує розширювати свою присутність в Україні, постійно інвестує в сферу: "Ми дякуємо за активну позицію колег від влади і ті зміни, що вважаємо позитивними для євроінтеграції - прийняття нового закону "Про лікарські засоби”. Однак невирішеним досі є питання синхронізації переліків оновлення Національного каталогу і переліку реімбурсації: “Синхронізація допоможе розвитку програми “Доступні ліки”. Несинхронізованість в контексті інвестицій не впливатиме позитивно на ринок і на ті міжнародні непатентовані назви, які входять в “Доступні ліки” і на ті, які ще об'єктивно не можуть бути охоплені державним фінансуванням".

Фото: Зоряна Стельмах Наталія Сергієнко, заступник директора з питань стратегічного розвитку AstraZeneka

Віктор Ляшко на це відповідає, що те, що сьогодні є в Нацкаталозі, “дешевше в даної компанії, наприклад, ніж те, що реімбурсується в програмі “Доступні ліки”. І ми сказали: "Тепер працює ціна, яка в Нацкаталозі". І я буду як міністр, відстоювати, що, якщо в Нацкаталозі за реферування задекларована ціна дешевше, значить, виробник може відпускати в Україні дешевше. Дешевше – це значить ще й більше буде в упаковках продано”.

Михайло Радуцький додав, що Євросоюз буде голосувати найближчим тижнем-два акт про критичні ліки, щоб диверсифікувати ризики і не повторювати ризики ковіду, коли Євросоюз сильно, як і Україна, залежали від Китаю та Індії: “Нам разом з командою МОЗ вдалося через депутатів від Греції і Словенії в Європарламенті внести поправки. По цих поправках Україна буде партнером ЄС в акті про критичні ліки. Вже одна угода підписана компанією “Рош”, що вони вже розливають ліки в Україні, і це їх здешевшає. Якщо буде прийнятий той акт, я би пішов далі. Astra-Zeneca, локалізуйтесь в Україні, в нас є індустріальні парки, є шикарний на заході України індустріальний парк, який єдиний має хімічну каналізацію. Починайте виробляти разом з українськими виробниками і свої ліки тут продавайте дешевше і будьте конкурентні з Індією і з Китаєм”.

Що треба зробити, щоб зменшити ціну для українців в аптечних мережах?

Ексвіцепрем'єр-міністр Геннадій Зубко запитав, що треба зробити, щоб меншити ціну для українців в аптеках? “Ми чуємо, що сьогодні від виробника до аптечної мережі відбувається націнка іноді до 100%, де 500 грн препарат, а в інших аптеках 900”.

Фото: Зоряна Стельмах Ексвіцепрем'єр-міністр Геннадій Зубко

Різна ціна може бути тільки в межах регульованої націнки урядом на будь-який лікарський засіб, відповів на це Віктор Ляшко. Тобто вже згадані до 8% дистриб’ютором і до 35% – аптекою: “Якщо ви з 1 листопада бачите через будь-який маркетплейс різну ціну, це порушення законодавства і тоді треба телефонувати в Держпродспоживслужбу, або на гарячу лінію МОЗ”.

Міністр додав, що на сайті Держлікслужби на громадське обговорення вийшов проект змін до ліцензійних умов, узгоджений з МОЗ, який регулює окремі правила ліцензійні для аптечних пунктів, розміщених в державних і комунальних медзакладах. Він змусить продавати в цих аптеках виключно три найнижчі позиції з Нацкаталогу.

Коли у вас є 10 генериків, їхня вартість від 25 до 250, то в аптеці на території лікарні будуть продавати тільки ті, що на нижчій межі – 25, 26, 30 умовно. А за 250 грн там не знайдеш. Хочеш купити дорогий – виходь за межі аптек. Ринок не можна врегулювати ніяк іншим чином, ми йдемо таким кроком

Також міністр анонсував, що кожна АЗС зараз – пункт незламності, який працює 24/7: “Тому назріло питання розглянути можливість тим, хто має ліцензію на роздрібну торгівлю пальним, продавати нерецептурну групу ліків, зокрема через вендингові апарати (це автоматити, які продають товари або послуги без участі продавця). Ці зміни до ліцензійних умов зараз ми проговорюємо з ритейлом, найближчим часом їх запропонуємо. Це питання доступності навіть в умовах блекауту. АЗС не буде тягнутися за великою націнкою, бо це побічний продукт. Є зараз дискусії з ними, домовленості, що вони готові підставити плече державі і допомогти продавати найдешевші ліки з нацкаталогу потенційно, можливо, і українського виробника”, – додав міністр.

Голова підкомітету з фармації Сергій Кузьміних давав приклади, що безрецептурні препарати в світі можуть продавати в супермаркетах і через автомати. Це для нас хороший чи поганий шлях?

Фото: Зоряна Стельмах директорка ради директорів компанії «Дарниця» Катерина Загорій

Катерина Загорій зауважує на це, що у фарми немає швидких рішень: “Є або системні і довгі, які нікому не подобаються, але які призводять до результату. І є погані. Рішення відпуску безрецептурних препаратів поза аптеками – системно погане. Зараз, наприклад, ніхто не може ефективно відрегулювати аптечний ринок – ні Держлікслужба, ні Держспоживслужба. Якщо вендінгові машини дозволити, то з точки зору фармацевтичного досвіду інших країн це погано. Тому що це призводить до збільшення самолікування, і до заміни нормального лікування”.

Ляшко додає, що в Європі ліки, які продають в ритейлі, дорожчі, ніж в аптеках. І вони там зовсім в іншому дозуванні, з іншими діючими речовинами, визначений окремий перелік. В Україні планують зробити трохи по-іншому (LB.ua чекає на деталі і рішення, і одразу повідомить про них читачам).

Які тоді рішення? Загорій бачить три:

Демонополізація ринку; Прозорість, зокрема цифровізація, щоб ми бачили, хто купує ті ліки, де вони продаються, ким точно виписуються, щоб можна було натиснути кнопку онлайн і на це подивитися; Вивчення англійської мови лікарями, це дозволить розширити самонавчання лікарів.

Чи існує монополія в системі аптек і дистриб’юторів?

Інна Варениця, журналістка, авторка LB.ua, в минулому провізорка і в родині мала фармацевтичний бізнес. Каже: “На жаль, у нас відбулася монополізація фармбізнесу на рівні аптечних мереж. Вони вижили майже всіх дрібних продавців. І те, що відбувається з цінами, напевно, наслідок цієї монополії і демпінгу цін, коли виживають зокрема своїх конкурентів”.

Фото: Зоряна Стельмах журналістка,мавторка Lb.ua Інна Варениця

На це Віктор Ляшко каже, що монополії “не існує по статистиці”, бо є в системі аптек 1700 суб'єктів господарювання, понад 20 000 точок продажу ліків. А якщо є ознаки, це сфера роботи Антимонопольного комітету.

Натомість Катерина Загорій вважає, що монополія є, “як би ми її зараз не називали”: “Згідно даних незалежної аналітичної агенції, 70% ринку контролюють топ-5 аптечних мереж. Кожна аптечна мережа ще має кілька брендів. Ціни там однакові, керуються одними людьми. Монополія на дистриб’юторському ринку вже визнана рішенням Антимонопольного комітету. Топ-дві компанії займають більше 80% ринку. На ринку виробників монополії не існує. Найбільший виробник на фармацевтичному ринку має 7% ринку”.

Власні торгові марки у великих аптечних мережах

Це тренд, який росте в Україні. Його суть у тому, що аптечні мережі випускають ліки або на власних компаніях, або замовляють їх у вже існуючих фармвиробників. Брендують це своєю маркою і випускають у продаж. Аптечні мережі у публічних заявах пояснювали, що так укранці отримують дешевші ліки, оскільки туди нібито не закладені рекламні бюджети на просування, телерекламу тощо.

За словами Віктора Ляшка, щоб хтось відпускав власну торгову марку, компанії хтось повинен був продати досьє: “Раніше виробники українські були зацікавлені, щоб на їхньому заводі вироблялась власна торгова марка і випускалось якомога більше упаковок, яку купляє аптека. Далі аптека націнювала ціну, ближче до оригінала, але відпускала дешевше, щоб стимулювати продажі. Після того, як ми ввели націнку і розуміємо скрізь по кожному ланцюжку, скільки може націнити дистриб'ютор, скільки може націнити аптека, ВТМи як проблема не є такою актуальною, як була до наших регуляцій”.

Фото: Зоряна Стельмах шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна і редакторка відділу «Здоровʼя» LB.ua Ірина Андрейців (праворуч)

На думку Катерини Загорій, проблема не в тому, що ВТМ-и існують, а в тому, що оскільки вибір в аптеці допомагає зробити оператор торгового залу або фармацевт, то він впливає на вибір марки: “В мене є десятки знятих відео з аптек, де люди приходять з рецептом одним, а продають їм на місці товар інший. Хоча якщо тут же, в тій же аптеці через tabletki.ua замовити товар, він у ній з'являється”.

Михайло Радуцький додає, що є ухвалений закон про власні торгові марки. Там є вимога: навіть якщо це власна торгова марка, наприклад, “Аптека Ромашка”, якщо “Лубнифарм”, наприклад, вказані там як виробник цієї ВТМ, то пацієнт, знаючи про існування Нацкаталогу, може перевірити ціну цього виробника, і подивитись, чи є сенс купувати ВТМ, чи краще купити безпосередньо самого виробника.

Може, здешевшати витрати українців на ліки можна, відсікаючи недоцільні призначення?

Ольга Ніколаєва, аналітикиня Київської школи економіки, запитала, чи є напрямки роботи, щоб регулювання фармринку було більш комплексним? Адже реальність часом не збігається з тим, що людина може перевірити в списку, яка має бути ціна на ліки: “Кажуть зменшити чек. А які ліки купують українці? Хто їх призначає, хто виписує? Чи можемо ми проконтролювати, які ліки виписує лікар? Ні, бо навіть не всі є в картках. Ми проводили дослідження по астмі, гіпертонії і покращуються призначення, але є також і перепризначення і непротокольні ліки. І поки ці ліки виписуються на бумажці, сказати, що саме купують ліки, якщо це карвалол і людина витрачає на нього гроші, але, можливо, можна зменшити цей чек просто тим, щоб не купляти ліки, які не лікують”.

Фото: Зоряна Стельмах Ольга Ніколаєва, аналітик Київська школа економіки

Михайло Радуцький на це реагує, що закон забороняє лікарю писати комерційну назву препарату. Він має призначити тільки діючу речовину, без виробника: “Якщо лікар це порушує, пацієнт має йому сказати. Якщо це рецептурні ліки, і лікар там написав комерційну назву, це порушення”. Так само і фармацевт не може відмовляти в інших ліках по тій же діючій речовині, якщо вони наявні.

Віктор Ляшко додає, що на прийомі у лікаря слід сказати йому зафіксувати призначення у системі: “Кожен заклад охорони здоров'я сьогодні підключений до електронної системи охорони здоров'я. Кожне призначення медичне, якщо це ОТС-група або рецепт, приходить електронним кодом людині. Ти приходиш і тобі по діючій речовині відпускають лікарський засіб залежно від того, який ви виберете. Жоден присутній у залі не скаже сьогодні чарівне рішення, що має прийняти уряд або парламент, щоб завтра ціни стали дешевшими. Завжди людина на посаді, на якій перебуваю я, буде незручна для фармацевтичного бізнесу: що для виробників, що для дистриб’юторів, що для аптекарів. І коли нам показують, що немає такої регуляції в країнах Європейського Союзу, даю відповідь. Жодна країна Європейського Союзу сьогодні не воює. Ми приймаємо рішення, які дозволять нам врятувати країну”, – додав міністр у фінальному слові.