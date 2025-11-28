Кінцева мета міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка – не стільки звернення людей в аптеку і купівля ліків за власні кошти, скільки наявність ліків у лікарні, оплачених коштами програми медичних гарантій, щоб людина у відділенні не спускалася в аптеку.

А друга складова цього — доступність ліків через програму “Доступні ліки”.

Про це під час дискусії LB.Talks про ліки сказав сам міністр.

Наприклад, цього року парламент дав МОЗу 15 млрд грн на централізовані закупівлі.

А “Доступні ліки” – держпрограма, за якою люди з серцево-судинними захворюваннями, діабетом, хронічними хворобами нижніх дихальних шляхів, хвороби Паркінсона, розладів поведінки психіки, епілепсії, а також препаратів для людей після трансплантації, для лікування болю та паліативної допомоги тощо можуть отримати е-рецепт у свого лікаря і за ним отримати в аптеці ліки або безкоштовно, або з невеликою доплатою. Кошти за ці ліки аптекам компенсовує держава. За правилами, усі аптеки в країні мають відпускати ліки за цією програмою.

“У 2024-му році було питання не стільки збільшувати кількість ліків в “Доступних ліках”, скільки збільшити горизонтальне поширення. Бо ми бачили, що люди у великих містах отримують по реімбурсації багато ліків, а люди в сільській місцевості купують ліки при тому, що мають рецепт, і не гасять його в аптеці”, – каже міністр.

Тому, додає, ключова мета була в 2024-му році – дійти до кожного населеного пункту якимось механізмом, щоб людина мала можливість отримати ліки по рецепту, наприклад, для зниження тиску.

“І тут питання знову: де межа? Як при ринковій економіці, коли немає державної мережі аптек, державної мережі виробників, державної мережі дистриб'юторів, дійти до тих населених пунктів, де повинні бути аптечні пункти або можливість отримати цей лікарський засіб? Тому з'явились ініціативи “Укрпошта. Аптека”, з'явились мобільні аптечні пункти, був дозвіл фельшеру фельшерсько-акушерського пункту відпускати певні препарати за певною процедурою, приймаючи контракт з аптекою або з ліцензіатом на роздрібну торгівлю. Всі ці ініціативи повинні дати можливість нам забезпечити доступність лікарських засобів. Працює, але чи скрізь ефективно? Ще ні, це складна реформа”, – додав міністр.

