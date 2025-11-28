“Станом на 01.11 в країні продано десь 530 млн упаковок лікарських засобів. Із них 90 млн упаковок – саме препарати з топ-100 + ті, хто поприєднувався наступні топ-100, ще топ-100. Якщо подивитися по сумах коштів, то знижка на ці ліки дозволила людям в Україні зекономити десь 1 млрд 800 млн грн. Вважаю це позитивним ефектом”, – сказав міністр під час дискусії LB.Talks про ліки.

Нагадаємо, за це рішення на МОЗ сипалась критика. І не без підстав. Адже у ці топи препаратів увійшли, наприклад, 9 видів аскорбінки. Лікарі також помітили десятки препаратів, які не мають доведеної ефективності. Простіше їх називають фуфломіцинами.

На МОЗ сипалась критика, що таким рішенням міністерство лише заохочує людей витрачати гроші на бездоказові препарати замість того, аби якісно розширювати доступ до інших потрібних ліків. У відповідь на це міністр пояснював, що топи — це про безрецептурні препарати, і що це “традиційна культура споживання людей”.

