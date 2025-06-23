Придбали ліків на понад 3 млрд грн: Ляшко похвалився, як купують список топ-200 від укрфарми

З 1 березня по 1 червня українці придбали понад 38 млн упаковок ліків із переліку МОЗу топ-200 від українських виробників.

Вони витратили на ці аптечні товари понад 3,63 млрд грн.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у своїй колонці на УП.Життя.

Міністр похвалився, що завдяки співпраці з українською фармою, яка кілька місяців тому добровільно погодилася знизити ціни на ці топ-200 популярних їхніх товарів, українці вже зекономили понад 832 млн грн.

Нагадаємо, що в перший топ-100 препаратів увійшли, наприклад, 9 видів аскорбінки з різними смаками.

МОЗ пояснював, що це аналіз того, що купують в українських аптеках від українського виробника — як в упаковках, так і за кількістю коштів, які вони заносять.

У переліку перших і других топ-100 лікарі помітили десятки препаратів, які не мають доведеної ефективності. Простіше їх називають фуфломіцинами.

На МОЗ сипалась критика, що таким рішенням міністерство лише більше заохочує людей витрачати гроші на бездоказові препарати замість того, аби якісно розширювати доступ до інших потрібних ліків.

У відповідь на це міністр пояснював, що топ 100 — це про OTC-групу, яка зазвичай не в призначеннях і в рецептах: “Це традиційна культура споживання людей”.

Домовленість МОЗу з українськими фармвиробниками виникла як наслідок політичного рішення.

12 лютого 2025 року Президент України ввів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів.

МОЗ працював “у межах виконання цього рішення”, і прозвітувало, що в середньому зниження ціни становило майже 20%.

“Економія зростає щомісяця – у міру того, як розширюється перелік препаратів і виконується домовленість із виробниками”, – заявив міністр.