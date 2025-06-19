ВАКС не взяв під варту бізнесмена, якого підозрюють у заволодінні 231 млн грн на медобладнанні для онкохворих (виправлено)

Вищий антикорупційний суд відмовився брати під варту бізнесмена Германа Фісталя, якого підозрюють у заволодінні понад 231 млн грн на медобладнанні для онкохворих.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Слідчий суддя ВАКС Віктор Маслов частково задовольнив клопотання прокурора САП та призначив заставу в розмірі 200 млн грн.

В разі внесення застави, Фісталь повинен буде:

прибувати за викликом до суду, прокурора, детектива та суду;

повідомляти про зміну місця проживання;

не відлучатись без дозволу з Київської області;

утримуватися від спілкування з низкою осіб;

здати паспорти для виїзду за кордон;

носити електронний браслет.

Прокурор просив застосувати до Фісталя заставу в розмірі понад 1 млрд грн.

Строк дії обов’язків – до 19 серпня 2025 року, але не довше строку досудового розслідування.

У 2020 році на базі Інституту раку вирішили створити лікарню для онкохворих. На це в бюджет було закладено 1,5 млрд грн, з них 700 млн – на медобладнання. За версією слідства, Фісталь залучив службових осіб Інституту раку та залучив підконтрольні фірми, щоб стати основним постачальником великого медичного обладнання для Інституту.

Крім Фісталя підозрюваними в цій справі є: колишній в.о. директора Інституту раку, депутат Дніпропетровської обласної ради – Андрій Шипко; "права рука" Фісталя – Чулуп; підлеглий Фісталя – Василенко та секретар тендерного комітету – Дмитро Каліущенко.