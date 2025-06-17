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Ляшко сказав, що робити медикам, коли не вистачає держкоштів на лікування пацієнтів

Під час війни більшість коштів спрямовується на сили безпеки та оборони. Все, що ми маємо в системі охорони здоров’я, кошти залучені від партнерів – урядів інших країн, МВФ. 

Ляшко сказав, що робити медикам, коли не вистачає держкоштів на лікування пацієнтів
Віктор Ляшко і Ірина Андрейців
Фото: скрин відео

Однак для того, щоб використовувати ці кошти ефективно, медзаклади мають обліковувати, чого не вистачає, а не примушувати пацієнтів платити.

Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB.ua у проєкті “Боляче”.

“Не хочу, щоб мене неправильно зрозуміли, що система профінансована на 100%. Це не так. Навіть не виконується норма закону про державні фінансові гарантії, немає 5% ВВП”, - каже міністр.

Утім, за його словами, “якщо взяти середню температуру по палаті, то є кошти на рахунках”.

“Лікарі кажуть: “Дивіться, собівартість послуги отака, ви платите 80 тис. грн, а воно коштує 110 тис.”. Але вони ніколи не кажуть, коли є певні послуги, що в нас 40 тис. грн, а вони надали за собівартістю 20 тис., і залишок не хочуть повертати. Коли приходиш в онкологію, там на залишках в лікарнях 2-3 місячні фонди оплати праці. То тариф поганий, якщо накопичуються кошти на рахунках?” - каже міністр.

За словами міністра, оптимізувати систему допоможе прозорість і облік.

“Коли мені кажуть: ви не покриваєте всю послугу, пацієнт повинен був щось оплатити. Кажу: покажіть, скільки коштів вам прийшло від НСЗУ, і скільки – від пацієнтів, щоб я з цим пішов до Мінфіну і до бюджетного комітету і показав, що з нашого фінансування оплачено з ПМГ 70%, 3а 0% оплатив пацієнт на рахунки лікарні”. Ну не можна просто казати людині: “Маєш піти і купити”. 

Ляшко каже, що медзакладам треба обліковувати те, чого не вистачає.

“Для того, щоб робити перерахунки, залучення, треба щоб обліковувалось. Юрособа, лікарня, не є приватним бізнесом “що хочу те роблю”. Не вистачає – обліковуйте”, - говорить він.

Нагадаємо, наразі в Україні склався дефіцит коштів на закупівлю ліків, на забезпечення пацієнтів препаратами не вистачає 8 млрд грн.

Повністю бесіду з Віктором Ляшком читайте тут. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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