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МОЗ змінює умови ліцензування: за порушення ліцензію забиратимуть не у всієї лікарні

Зараз вносяться зміни в умови ліцензування медзакладів.

МОЗ змінює умови ліцензування: за порушення ліцензію забиратимуть не у всієї лікарні
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Ліцензію у випадку порушень забиратимуть не у всієї лікарні, а за певним профілем.

Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB.ua у проєкті “Боляче”.

“Ми зараз вносимо зміни в умови ліцензування. Бо є порушення - забираєш ліцензію на медпрактику повністю: закривається терапія, поліклініка і так далі. А порушення, яке передбачає забирання ліцензії, допустили травматологи. Тому змінимо умови, щоб не страждала вся багатопрофільна лікарня – будемо забирати по клінічних дисциплінах”, - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше Національна служба здоров'я України розірвала договори за окремими напрямками із 24 медичними закладами. Рішення зумовлене невідповідністю лікарень вимогам щодо кадрів понад 60 днів.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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