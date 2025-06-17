МОЗ змінює умови ліцензування: за порушення ліцензію забиратимуть не у всієї лікарні

Ліцензію у випадку порушень забиратимуть не у всієї лікарні, а за певним профілем.

Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB.ua у проєкті “Боляче”.

“Ми зараз вносимо зміни в умови ліцензування. Бо є порушення - забираєш ліцензію на медпрактику повністю: закривається терапія, поліклініка і так далі. А порушення, яке передбачає забирання ліцензії, допустили травматологи. Тому змінимо умови, щоб не страждала вся багатопрофільна лікарня – будемо забирати по клінічних дисциплінах”, - сказав Ляшко.