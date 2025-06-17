Законопроєкт про лікарське самоврядування не похований, а готується до другого читання - Ляшко

Він буде просити депутатів внести відповідний законопроєкт до порядку денного.

Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB.ua у проєкті “Боляче”.

За словами міністра, медична спільнота повинна себе контролювати, і перевіряти дотримання стандартів.

“Лікарське самоврядування – це показувати правильний рух вперед і показувати, хто не рухається так, як повинно бути, хто призначає антибіотики при ГРВІ. Лікарське самоврядування - це про проблеми, які виникають, і хто експерт, хто може подивитися і оцінити”, - каже міністр.

Ляшко також відповів на питання щодо головного недоліку законопроєкту: прозорості вибору експертів:

“У нас є маленькі зародки того, що вже розвивається, багато організацій з’являється, вони ще не набули масштабності. І вони бояться: якщо почнуться вибори, потенційно люди голосуватимуть по старинці за тих, хто має статус академіка, професора і так далі, а ми, хто хоче змін, запроваджує щось нове, не зможемо застрибнути на цей потяг”.

На думку міністра, це – погана ідеологія, адже “ми хочемо зробити ідеальне і не дозволяємо запустити хороше”.

“Коли воно не запускається, ми весь час відстаємо, втрачаємо час. Лікарське самоврядування, яке могло б піти уже зараз і модернізуватися – стоїть”. - додає він.

Однак він наголошує, що відразу після ухвалення закону все не запрацює.

“Пройде зміна певної парадигми мислення і будуть розуміти, що це - не захист медичного халату, що не можна про колегу сказати погане. Це якраз про захист всієї медспільноти. Маємо бути впевнені: якщо ти стоїш поруч у кабінеті чи операційній, треба робити правильні речі для пацієнта”, - говорить Ляшко.