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Законопроєкт про лікарське самоврядування не похований, а готується до другого читання - Ляшко

Міністр каже, що є активним прихильником впровадження лікарського самоврядування.

Законопроєкт про лікарське самоврядування не похований, а готується до другого читання - Ляшко
Віктор Ляшко
Фото: скрин відео

Він буде просити депутатів внести відповідний законопроєкт до порядку денного.

Про це Віктор Ляшко заявив в інтерв'ю LB.ua у проєкті “Боляче”.

За словами міністра, медична спільнота повинна себе контролювати, і перевіряти дотримання стандартів.

“Лікарське самоврядування – це показувати правильний рух вперед і показувати, хто не рухається так, як повинно бути, хто призначає антибіотики при ГРВІ. Лікарське самоврядування - це про проблеми, які виникають, і хто експерт, хто може подивитися і оцінити”, - каже міністр.

Ляшко також відповів на питання щодо головного недоліку законопроєкту: прозорості вибору експертів:

“У нас є маленькі зародки того, що вже розвивається, багато організацій з’являється, вони ще не набули масштабності. І вони бояться: якщо почнуться вибори, потенційно люди голосуватимуть по старинці за тих, хто має статус академіка, професора і так далі, а ми, хто хоче змін, запроваджує щось нове, не зможемо застрибнути на цей потяг”.

На думку міністра, це – погана ідеологія, адже “ми хочемо зробити ідеальне і не дозволяємо запустити хороше”.

“Коли воно не запускається, ми весь час відстаємо, втрачаємо час. Лікарське самоврядування, яке могло б піти уже зараз і модернізуватися – стоїть”. - додає він.

Однак він наголошує, що відразу після ухвалення закону все не запрацює.

“Пройде зміна певної парадигми мислення і будуть розуміти, що це - не захист медичного халату, що не можна про колегу сказати погане. Це якраз про захист всієї медспільноти. Маємо бути впевнені: якщо ти стоїш поруч у кабінеті чи операційній, треба робити правильні речі для пацієнта”, - говорить Ляшко.

Нагадаємо, раніше ми детально писали, що не так з проєктом про самоврядування медиків і які його корупційні ризики.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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