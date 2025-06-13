За воєнний період Україна жодного разу не ввозила донорську кров з-за кордону — Ляшко

Українці самостійно закривають всі потреби.
Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
За його словами, у 2020 році в Україні було майже втричі менше донорів, ніж рекомендує ВООЗ.
“З початком повномасштабного вторгнення ми побачили інше — черги до центрів крові, корпоративні донації, донорські рекрутери і ціле покоління людей, які зробили донорство частиною свого життя”, - сказав міністр.
Ляшко наголосив, що Україна потребує регулярного донорства, бо це дозволяє підтримувати необхідний резерв і рятувати життя щодня.
“Долучайтеся. Здавайте кров — не разово, а на постійній основі. Ставайте частиною руху, який рятує життя щодня”, - закликав міністр.