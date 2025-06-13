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За воєнний період Україна жодного разу не ввозила донорську кров з-за кордону — Ляшко

За роки війни Україна жодного разу не скористались можливістю ввезення донорської крові з-за кордону.

За воєнний період Україна жодного разу не ввозила донорську кров з-за кордону — Ляшко
Ляшко каже, що регулярно здає кров

Українці самостійно закривають всі потреби.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

За його словами, у 2020 році в Україні було майже втричі менше донорів, ніж рекомендує ВООЗ.

“З початком повномасштабного вторгнення ми побачили інше — черги до центрів крові, корпоративні донації, донорські рекрутери і ціле покоління людей, які зробили донорство частиною свого життя”, - сказав міністр.

Ляшко наголосив, що Україна потребує регулярного донорства, бо це дозволяє підтримувати необхідний резерв і рятувати життя щодня.

“Долучайтеся. Здавайте кров — не разово, а на постійній основі. Ставайте частиною руху, який рятує життя щодня”, - закликав міністр.

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