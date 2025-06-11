У Києві відкрили денний стаціонар для людей з деменцією

На базі Київського пансіонату для ветеранів праці відкрили денний стаціонар для дорослих людей з інвалідністю та людей старшого віку.

Послуга насамперед орієнтована на людей похилого віку, зокрема з деменцією, а також людей з інвалідністю, зокрема з психічними та інтелектуальними порушеннями.

Про це повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

“Також прийматимуть тих, хто потребує постійної допомоги й не може залишатися наодинці - із тяжкими захворюваннями без встановленої інвалідності”, - додала вона.

За словами Хонди, у стаціонарі люди не тільки отримуватимуть харчування та лікування, а й можливість підтримувати соціальні навички.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як доглядати за родичами старшого віку.