З початку 2025 року експертні команди ухвалили понад 162 тис. рішень про встановлення статусу інвалідності

У 2025 році експертні команди, які замінили медико-соціальні експертні комісії (МСЕКи), розглянули понад 220 тисяч справ.

У 162 285 випадках експертні команди ухвалили рішення про встановлення статусу інвалідності.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

У 42 455 випадків рішення про статус інвалідності не приймалося, оскільки звернення стосувалося інших питань — наприклад, оновлення індивідуальної програми реабілітації або встановлення ступеня втрати професійної працездатності чи інших підстав, що не передбачають встановлення інвалідності.

Станом на 4 червня до системи вже заведено понад 254 тисячі справ:

46 289 справ — це оцифровані матеріали, передані від МСЕК;

208 450 — нові електронні направлення, сформовані лікуючими лікарями.

На сьогодні у закладах охорони здоров’я працюють 1422 експертні команди працюють, до їх складу входять 6896 фахівців. 69 974 лікуючих лікарі вже активно користуються електронною системою. Підтримку процесу забезпечують 893 адміністраторів закладів охорони здоров'я.

Найпоширенішими залишаються очні розгляди у закладах охорони здоров’я.

Найпоширеніші цілі направлення пацієнтів до експертних команд:

встановлення інвалідності — 110 091;

планове повторне оцінювання (у зв’язку із закінченням строку інвалідності) — 115 379 684;

оцінювання у разі змін у стані здоров’я — 7 562;

призначення допоміжних засобів реабілітації або медичних виробів — 3 568;

визначення ступеня втрати професійної працездатності — 2 699.

Найчастіші діагностичні групи:

хвороби системи кровообігу — 10 381;

новоутворення — 8 970;

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини — 9 574;

хвороби нервової системи — 6 638;

травми, отруєння та інші наслідки дії зовнішніх причин — 5 401;

ендокринні захворювання, розлади харчування та обміну речовин — 2 647;

хвороби ока та придаткового апарата — 2169;

розлади психіки та поведінки — 2 203

Серед людей, чиї справи вже розглянуто:

пенсіонери — 48 170;

працюючі — 88 366;

безробітні — 133 551.

“Частка чоловіків у системі наразі вища, що частково пов’язано з наслідками бойових дій, травмами та хронічними станами, які виникають у результаті участі в захисті України”, - кажуть у МОЗ.

Нагадаємо, з 1 січня 2025 році в Україні замість МСЕКів, чиї дії були пов'язані з корупцією та масовим наданням ухилянтам статусу інвалідності, почали функціонувати експертні команди оцінювання повсякденного функціонування.

Як проходило оцінювання на старті і які проблеми виникали у пацієнтів, ми писали тут.

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