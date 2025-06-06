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В Україні зростає кількість випадків кору: за 4 місяці 2025 року захворіли 684 людини

За перші чотири місяці 2025 року на кір в Україні захворіли майже 684 людини.

В Україні зростає кількість випадків кору: за 4 місяці 2025 року захворіли 684 людини

Існує тенденція до подальшого ускладнення ситуації із захворюванням.

Про це в телемарафоні "Єдині новини" повідомив заступник генерального директора Центру громадського здоровʼя Олексій Даниленко.

З січня по квітень виявили 684 випадки.

Найбільше кір розповсюджений у таких областях:

  • Чернівецькій;

  • Закарпатській;

  • Івано-Франківській;

  • Одеській;

  • Вінницькій.

У цих регіонах зафіксували перші спалахи кору, які були "завізними" – з Молдови, Румунії та Угорщини, де спостерігаються підвищення захворюваності на кір.

Даниленко зазначив, що найдієвіший спосіб запобігти цій хворобі – це вакцинація.

Як раніше повідомляли у Центрі громадського здоров'я, за перші три місяці 2025 року в Україні було зареєстровано 472 випадки захворювання на кір, що у 20,5 раза більше за аналогічний період торік. Зростання розпочалося ще минулого року: тоді кількість випадків зросла у 6,6 раза — з 65 у 2023 році до 433 у 2024-му.

Кір — одне з найзаразніших інфекційних захворювань: 9 із 10 невакцинованих людей ризикують захворіти після контакту із хворим. Найбільш вразливі до інфекції діти, які не мають щеплень. Період від інфікування до появи симптомів становить 10–12 днів. Специфічного лікування від кору не існує. Щоб уберегтися від кору, держава забезпечує всіх дітей комплексною вакциною, яка захищає одночасно від кору, паротиту і краснухи (КПК). За Національним календарем профілактичних щеплень, кожна дитина має отримати дві дози вакцини КПК — у 12 місяців та в 6 років.

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