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Під час епідсезону на ГРВІ перехворіли 4,6 млн українців, 193 людини померли

18 травня в Україні офіційно завершився епідсезон гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Під час епідсезону на ГРВІ перехворіли 4,6 млн українців, 193 людини померли
лікування вдома
Фото: freepik

На ГРВІ захворіли 4 628 292 людей, з них 2 637 562 — діти (56,98%).

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я.

Попри вищий пік захворюваності та довшу тривалість епідемічного підйому (на 2 тижні довше, ніж торік), загальна кількість хворих була меншою ніж минулого року, а рівень захворюваності на COVID-19 знизився у 7,4 раза.

Загалом епідемічний підйом тривав шість тижнів.

Перебіг епідсезону в цифрах:

  • на ГРВІ захворіли: 4 628 292 людей, з них 2 637 562 — діти (56,98%);
  • COVID-19 підтвердився у 21 363 людей, з них 2514 — діти (11,76%).

Госпіталізовано:

  • з ГРВІ — 126 733 людини (з них 73 999 — діти);
  • з COVID-19 — 6581 людина (з них 901 — дитина).

Померло: 193 людини, з них 9 дітей:

  • 97 — COVID-19;
  • 92 — грип;
  • 3 — пневмонія, спричинена РС-вірусом;
  • 1 — пневмонія, зумовлена аденовірусом.

“В усіх летальних випадках люди не мали профілактичних щеплень проти цих хвороб. Це вкотре підкреслює важливість вакцинації та профілактичних заходів — особливо для вразливих груп населення”, - кажуть у ЦГЗ.

Протягом сезону щеплення проти грипу отримали 114 060 людей, із яких 66 515 — люди з груп медичного та епідемічного ризиків. Найбільше вакцинованих — серед працівників медичних закладів — 32 471 людина, чому сприяє участь України в проєкті PIVI для медичних працівників.

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