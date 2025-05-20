Країни-члени ВООЗ ухвалили угоду щодо запобіганню пандеміям

Угоду не відкриють для підписання та ратифікації до завершення переговорів щодо деталей нової системи обміну даними про патогени.

У вівторок, 20 травня на щорічній асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві країни-члени ухвалили нову угоду щодо захисту світу від майбутніх пандемій.

Про це пише Politico.

Вдалося досягти консенсусу, незважаючи на попередження Словаччини, що вона домагатиметься голосування.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що завдяки цій угоді світ буде безпечнішим і краще захищеним від майбутніх пандемічних загроз.

Однак договір не відкриють для підписання та ратифікації до завершення подальших переговорів щодо деталей нової системи обміну даними про патогени, ліками та вакцинами. А рішення щодо системи доступу до патогенів та розподілу вигод (PABS) має бути прийнято на наступній асамблеї, яка відбудеться у травні 2026 року.

Основою угоди є низка зобов'язань щодо розширення спостереження за загрозами здоров'ю, посилення профілактичних заходів та обміну більшою кількістю ліків і вакцин у кризових ситуаціях.

Нова робоча група, створена для обговорення деталей системи PABS, збереться до 15 липня.