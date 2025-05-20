У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)
У другий тур президентських виборів Польщі виходять Тшасковський та Навроцький (оновлено)
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Трамп проти Ємену. Уроки для України
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
World Press Photo призупиняє атрибуцію найбільш відомого фото В’єтнамської війни
Битва мобілізаційних ресурсів
Битва мобілізаційних ресурсів
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)
Трамп і Путін провели телефонну розмову (оновлено)
ГоловнаЗдоров'я

Країни-члени ВООЗ ухвалили угоду щодо запобіганню пандеміям

Угоду не відкриють для підписання та ратифікації до завершення переговорів щодо деталей нової системи обміну даними про патогени.

Країни-члени ВООЗ ухвалили угоду щодо запобіганню пандеміям
Гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 20 травня на щорічній асамблеї Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві країни-члени ухвалили нову угоду щодо захисту світу від майбутніх пандемій.

Про це пише Politico. 

Вдалося досягти консенсусу, незважаючи на попередження Словаччини, що вона домагатиметься голосування.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що завдяки цій угоді світ буде безпечнішим і краще захищеним від майбутніх пандемічних загроз.

Однак договір не відкриють для підписання та ратифікації до завершення подальших переговорів щодо деталей нової системи обміну даними про патогени, ліками та вакцинами. А рішення щодо системи доступу до патогенів та розподілу вигод (PABS) має бути прийнято на наступній асамблеї, яка відбудеться у травні 2026 року.

Основою угоди є низка зобов'язань щодо розширення спостереження за загрозами здоров'ю, посилення профілактичних заходів та обміну більшою кількістю ліків і вакцин у кризових ситуаціях. 

Нова робоча група, створена для обговорення деталей системи PABS, збереться до 15 липня.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies