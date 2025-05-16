У Європі через всесвітнє потепління можуть поширюватися лихоманкові захворювання денге та чікунгунья

Згідно з новим дослідженням лихоманкові захворювання денге та чікунгунья можуть незабаром стати ендемічними в Європі.

Тигрові комарі, які передають ці віруси, поширюються далі на північ через глобальне потепління.

Про це повідомляє Medical Xpress.

Приблизно половина населення світу вже ризикує заразитися цими двома хворобами, які колись були обмежені переважно тропічними регіонами.

Обидва віруси викликають лихоманку та можуть бути смертельними в рідкісних випадках. Вони поширюючись комарами Aedes aegypti та Aedes albopictus.

Останній вид, відомий як тигровий комар, поширюється далі на північ через зміну клімату.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Lancet Planetary Health, аналізує вплив низки факторів, зокрема клімат, на поширення цих двох хвороб у Європі протягом останніх 35 років.

Згідно з дослідженням, частота та тяжкість спалахів зросли з 2010 року через підвищення температури. Однак у 2024 році — найспекотнішому році за всю історію спостережень — у Європейському Союзі було зареєстровано трохи більше 300 випадків денге порівняно з 275 випадками за попередні 15 років. Спалахи денге зараз вразили Італію, Хорватію, Францію та Іспанію.

Чим вищі температури, тим більший ризик спалахів, спричинених тигровими комарами, заявила європейська дослідницька група.

За найгіршими сценаріями зміни клімату, спалахи обох захворювань можуть зрости у п'ять разів до 2060 року.

Спалахи частіше трапляються в багатших районах, що свідчить про те, що краще тестування дозволяє виявити вірус, а в бідніших районах випадки можуть залишатися непоміченими.

Французький острів Реюньйон в Індійському океані нещодавно пережив смертельний спалах чикунгунья. Тигрові комарі також можуть передавати віруси Зіка та Західного Нілу.