Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
ГоловнаЗдоров'я

У Європі через всесвітнє потепління можуть поширюватися лихоманкові захворювання денге та чікунгунья

Згідно з новим дослідженням лихоманкові захворювання денге та чікунгунья можуть незабаром стати ендемічними в Європі.

У Європі через всесвітнє потепління можуть поширюватися лихоманкові захворювання денге та чікунгунья
Фото: Вікіпедія

Тигрові комарі, які передають ці віруси, поширюються далі на північ через глобальне потепління.

Про це повідомляє Medical Xpress.

Приблизно половина населення світу вже ризикує заразитися цими двома хворобами, які колись були обмежені переважно тропічними регіонами.

Обидва віруси викликають лихоманку та можуть бути смертельними в рідкісних випадках. Вони поширюючись комарами Aedes aegypti та Aedes albopictus.

Останній вид, відомий як тигровий комар, поширюється далі на північ через зміну клімату.

Нове дослідження, опубліковане в журналі Lancet Planetary Health, аналізує вплив низки факторів, зокрема клімат, на поширення цих двох хвороб у Європі протягом останніх 35 років.

Згідно з дослідженням, частота та тяжкість спалахів зросли з 2010 року через підвищення температури. Однак у 2024 році — найспекотнішому році за всю історію спостережень — у Європейському Союзі було зареєстровано трохи більше 300 випадків денге порівняно з 275 випадками за попередні 15 років. Спалахи денге зараз вразили Італію, Хорватію, Францію та Іспанію.

Чим вищі температури, тим більший ризик спалахів, спричинених тигровими комарами, заявила європейська дослідницька група.

За найгіршими сценаріями зміни клімату, спалахи обох захворювань можуть зрости у п'ять разів до 2060 року.

Спалахи частіше трапляються в багатших районах, що свідчить про те, що краще тестування дозволяє виявити вірус, а в бідніших районах випадки можуть залишатися непоміченими.

Французький острів Реюньйон в Індійському океані нещодавно пережив смертельний спалах чикунгунья. Тигрові комарі також можуть передавати віруси Зіка та Західного Нілу.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies