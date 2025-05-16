Найбільше вакансій у сімейній медицині: у МОЗ розповіли, де потрібні інтерни

Найпопулярнішою спеціальністю за кількістю посад для інтернів є сімейна медицина.

Наразі розміщено 713 вакансій за напрямком лікар загальної практики.

На другій позиції — лікарі-терапевти, туди готові взяти 679 інтернів, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Інші популярні вакансії за кількістю посад:

лікар-анестезіолог — 508;

лікар-хірург — 467;

лікар-невропатолог — 417;

лікар-педіатр — 351;

лікар з медицини невідкладних станів — 312;

лікар-психіатр — 242;

лікар-ортопед-травматолог — 235;

лікар фізичної та реабілітаційної медицини — 181

Найбільше вакансій наразі розміщено в Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській, Миколаївській областях та місті Києві.

Усього до Єдиного вебпорталу вакансій у сфері охорони здоров’я medvacancy.moz.gov.ua уже внесено дані про понад 5 300 посад для інтернів по всій Україні – нові пропозиції з’являтимуться до 30 травня. Щоб знайти вакансії для проходження інтернатури, необхідно скористатися фільтром «Готові взяти інтерна».

На порталі відображається кількість вакансій за спеціальностями, але не загальна кількість місць — повний перелік буде доступний після 12 червня в електронній системі рейтингового розподілу до інтернатури (ЕСРР).