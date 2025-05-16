Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
ГоловнаЗдоров'я

Найбільше вакансій у сімейній медицині: у МОЗ розповіли, де потрібні інтерни

Найпопулярнішою спеціальністю за кількістю посад для інтернів є сімейна медицина.

Найбільше вакансій у сімейній медицині: у МОЗ розповіли, де потрібні інтерни
Фото: pexels-artempodrez

Наразі розміщено 713 вакансій за напрямком лікар загальної практики.

На другій позиції — лікарі-терапевти, туди готові взяти 679 інтернів, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Інші популярні вакансії за кількістю посад:

  • лікар-анестезіолог — 508;
  • лікар-хірург — 467;
  • лікар-невропатолог — 417;
  • лікар-педіатр — 351;
  • лікар з медицини невідкладних станів — 312;
  • лікар-психіатр — 242;
  • лікар-ортопед-травматолог — 235;
  • лікар фізичної та реабілітаційної медицини — 181

Найбільше вакансій наразі розміщено в Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській, Миколаївській областях та місті Києві.

Усього до Єдиного вебпорталу вакансій у сфері охорони здоров’я medvacancy.moz.gov.ua уже внесено дані про понад 5 300 посад для інтернів по всій Україні – нові пропозиції з’являтимуться до 30 травня. Щоб знайти вакансії для проходження інтернатури, необхідно скористатися фільтром «Готові взяти інтерна».

На порталі відображається кількість вакансій за спеціальностями, але не загальна кількість місць — повний перелік буде доступний після 12 червня в електронній системі рейтингового розподілу до інтернатури (ЕСРР).

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies